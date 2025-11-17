Гендиректорка Payoneer в Україні: Клієнти хочуть контролювати кожен крок фінансового процесу

Системи міжнародних переказів стрімко трансформуються. З одного боку все більший вплив на них мають ШІ, розвиток додатків, інтеграція з іншими сервісами. З іншого — суттєво підвищуються вимоги клієнтів, які бажають більше контролювати процес. Про те, як компанії адаптуються до стрімких змін та які новації готують, в інтерв'ю «Мінфіну» розповіла генеральна директорка Payoneer в Україні Любов Даниліна.

Серед небанківських платформ Payoneer стабільно входить у топ‑5 міжнародних систем для бізнес‑платежів, поступаючись лише Wise, PayPal і Stripe, але випереджаючи Revolut у сегменті B2B.

Одним із найактивніших ринків Payoneer у Східній Європі залишається Україна: сервіс використовується тисячами ФОПів, фрилансерів і IT‑експортерами для отримання валютних доходів.

Україна входить у топ‑10 країн світу за обсягами доходів фрилансерів, отриманих через Payoneer.

За даними звітів Payoneer минулих років, українські спеціалісти генерують близько 15% світового обсягу фриланс‑виплат, найактивніші напрямки — IT, дизайн, копірайтинг і маркетинг.

Про тренди

Любове, які ключові тренди ви бачите сьогодні у світовому фінтеху?

Світовий фінтех переживає етап глибокої трансформації. Один із головних трендів, який ми спостерігаємо в Payoneer, — це стрімка глобалізація малого та середнього бізнесу.

Якщо раніше міжнародна торгівля була переважно доменом великих корпорацій, то сьогодні цифрові технології відкривають глобальний ринок для підприємців практично з будь-якої точки світу, зокрема з країн, що розвиваються. Такі компанії стають повноцінними учасниками світової економіки.

Проте цей вихід на новий рівень супроводжується новими викликами, особливо в сфері платежів. Міжнародний бізнес потребує стабільних, швидких і прозорих фінансових рішень, які дозволяють працювати з різними валютами, регуляторними вимогами та платіжною інфраструктурою.

Саме тому фінтех перестає бути просто інструментом, він стає критичною основою глобальної комерції. Ще один напрям, що швидко набирає обертів — це використання нових фінансових технологій, таких як токенізація активів та стейблкоїни. Ми вважаємо, що стейблкоїни можуть стати дуже потужним інструментом для B2B-платежів, особливо в тих регіонах, де існують валютні обмеження або нестабільна банківська система.

Хоча ця інфраструктура ще розвивається, її потенціал у транскордонній торгівлі дуже великий. У Payoneer ми активно досліджуємо ці можливості разом із нашими клієнтами на ринках, що зростають.

Про поведінку клієнтів

Як змінюється поведінка клієнтів у сфері цифрових платежів і міжнародних переказів?

Клієнти дедалі частіше хочуть не просто «отримати платіж», а контролювати кожен крок фінансового процесу. Це нова норма, яку ми бачимо на глобальному рівні.

Підприємець чи фрилансер більше не готовий чекати три дні, щоб побачити свої гроші. Він хоче мати доступ до них у реальному часі, з чітким розумінням, де кошти зараз, коли вони надійдуть і скільки саме становить комісія. Ця зміна мислення (від пасивного до активного управління фінансами) визначає нову реальність у цифрових платежах. Клієнти очікують прозорості, передбачуваності й зручності на кожному етапі.

Зростає попит на мобільні додатки з інтуїтивним інтерфейсом, автоматичні повідомлення про статус трансакцій, гнучке керування валютними рахунками.

Вплив ШІ на фінтех-індустрію

Чи впливає розвиток штучного інтелекту на фінтех-індустрію, і якщо так — яким чином?

Штучний інтелект вже не просто впливає на фінтех, а фактично його трансформує. Ми бачимо, що ШІ стає рушійною силою в багатьох процесах: від підвищення ефективності до посилення безпеки.

По-перше, це прогнозування та аналітика. Завдяки обробці величезних масивів даних у реальному часі, ШІ здатний виявляти закономірності та прогнозувати зміни на ринку. Це допомагає компаніям будувати стратегію, адаптуватися до мінливого середовища та заздалегідь виявляти потенційні ризики чи нові можливості.

По-друге, це персоналізація та оптимізація досвіду клієнтів. У Payoneer ми активно використовуємо ШІ для поліпшення роботи нашої платформи, наприклад, у сфері клієнтського обслуговування. Застосування генеративного ШІ для автоматизації відповідей на типові запити дозволило нам значно скоротити час очікування для клієнтів.

Про роль Open Banking

Українські фінансові установи мають запровадити до кінця 2025 року нові стандарти Open Banking. Наскільки загалом у глобальній фінансовій екосистемі зростає роль open banking і API-рішень?

Роль Open Banking та API-рішень у глобальному фінтеху зростає експоненційно, оскільки ця технологія стає мостом між традиційними банками та інноваційними фінтех-компаніями. Історично банки були консервативними, тоді як фінтех швидко розвивався, створюючи нові рішення.

Open Banking вирішує цю проблему, дозволяючи фінтех-сервісам отримувати доступ до фінансових даних клієнтів (з їхньої згоди). А це відкриває шлях до абсолютно нових можливостей. На практиці це означає, що користувачі отримують більше контролю над своїми фінансами, можливість швидко порівнювати послуги різних банків та здійснювати платежі легше і швидше.

Наприклад, ми в Payoneer інтегрували Open Banking, співпрацюючи з компанією TrueLayer, щоб надати користувачам у Великій Британії новий спосіб оплати — Online Bank Transfer. Це дозволяє нашим клієнтам оплачувати запити на платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку через інтерфейс Payoneer. Це не лише пришвидшило процес до одного робочого дня, але й підвищило прозорість та безпеку, оскільки всі транзакції відстежуються в режимі реального часу. Наша мета — розширити цю технологію на інші країни.

Розвиток фінтех-ринку України

Як ви оцінюєте розвиток фінтех-ринку України порівняно з іншими країнами Східної Європи?

Україна виділяється високим рівнем діджиталізації та готовністю підприємців до інновацій. Українські бізнеси та фрилансери, що працюють у таких сферах, як IT, маркетинг, або експорт товарів, показують значний потенціал.

На фоні Польщі, Чехії, Румунії та інших країн регіону, Україна вирізняється високим темпом цифрової трансформації фінансової сфери, навіть попри труднощі воєнного часу. Цей прогрес підтверджується і нашими дослідженнями: згідно з «Барометром амбіцій МСБ-2024», 26% респондентів у світі прагнуть розширити свою клієнтську базу в Європі протягом наступних п'яти років.

Українські підприємці, що демонструють високу адаптивність, активно користуються цими можливостями. З огляду на нашу діяльність в Україні, ми бачимо, що місцевий фінтех-ринок не тільки відповідає глобальним тенденціям, але й швидко адаптується до нових реалій, створюючи міцну основу для подальшого зростання.

Які ніші українського ринку сьогодні найбільш перспективні для фінтеху?

Найбільш перспективними нішами для фінтеху в Україні є ті, що орієнтовані на міжнародну співпрацю. Це підтверджують і дані нашого дослідження, згідно з яким 61% клієнтів українських малих та середніх підприємств — міжнародні. Цей показник значно вищий за середній глобальний, що складає 47,3%, і підкреслює високу експортну спрямованість та здатність українського бізнесу адаптуватися до викликів глобального ринку.

Найбільш сприятливими для фінтех-інтеграції є такі ніші:

IT та комп'ютерні послуги: 20% респондентів.

Бізнес- та професійні послуги (реклама, маркетинг, PR тощо): 17%.

Фінансові послуги (консалтинг, страхування): 9%.

Роздрібна торгівля (e-commerce): 8%.

Виробництво: 8%.

Оптова торгівля: 6%.

Архітектура та інжиніринг: 6%.

Чи бачите ви зростання попиту на міжнародні платіжні рішення серед українських бізнесів та фрилансерів?

Так. Це вже не просто тренд, а необхідність, викликана поточними реаліями. Українські бізнеси та фрилансери, змушені шукати нові ринки збуту за кордоном, критично залежать від ефективних та надійних платіжних рішень.

Фінтех-платформи, що надають швидкі та прозорі інструменти для отримання платежів, стають ключовим фактором їхнього виживання та розвитку. Цей попит обумовлений не лише війною, а й загальною диджиталізацією та інтеграцією українського бізнесу у світову економіку.

Українські підприємства демонструють високий рівень впровадження інноваційних платіжних інструментів, перевершуючи світові та європейські середні показники у низці напрямків.

Наприклад, 58% українських МСБ пропонують гнучкі платіжні рішення для своїх партнерів, тоді як глобальний показник становить 54%. Також 45% українських підприємств використовують інструменти для миттєвої конвертації валют, що вище за глобальний (41%) та європейський (37%) показники, що допомагає знижувати витрати. В секторі e-commerce 42% українських МСБ вже використовують рішення для онлайн-розрахунків, що також перевищує світові середні значення.

Єдиною сферою для вдосконалення залишаються мультивалютні картки, які використовують 30% українських МСБ, що дещо поступається глобальним показникам. Розширення доступу до таких інструментів може підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу на глобальній арені.

Крім зростання попиту на платіжні рішення, ми також бачимо більший попит на найм працівників, підрядників та фрилансерів із-за кордону.

Завдяки рішенню для управління робочою силою (Skuad), що Payoneer купив минулого року, ми запустили рішення Payoneer Workforce Management*, яке допомагає українським та глобальним малим та середнім підприємствам не лише оплачувати роботу міжнародних підрядників, але й наймати штатних фахівців у понад 160 країнах, забезпечуючи повну підтримку у сфері дотримання вимог законодавства, нарахування заробітної плати та адміністрування персоналу.

Вплив війни

Як вплинула війна на динаміку використання фінтех-послуг у країні?

Війна, на жаль, кардинально змінила бізнес-ландшафт в Україні, але водночас вона прискорила цифрову трансформацію. Одним із головних наслідків стало те, що український бізнес був змушений шукати нові ринки збуту за межами країни. Коли внутрішній попит знизився, а логістичні ланцюжки порушилися, підприємці почали активно освоювати міжнародні ринки.

Українські МСБ мають широке географічне охоплення, співпрацюючи в середньому з постачальниками, в середньому, з 11,9 країн та обслуговуючи клієнтів із 15,4 країни. Для порівняння: глобальні показники становлять 9,2 та 11,5 відповідно.

Для багатьох українських МСБ міжнародні платежі є основою їхньої діяльності, і 61% їхніх клієнтів є міжнародними, що суттєво перевищує середній глобальний показник у 47,3%. Водночас саме цей напрям супроводжується численними проблемами: високими комісіями за перекази, труднощами з дотриманням регуляторних вимог та затримками транзакцій. Традиційні банківські перекази часто забирають кілька днів, тоді як комісії можуть становити значну частину доходу.

Для вирішення цих проблем українські підприємці все частіше звертаються до фінтех-платформ, які надають прості та швидкі механізми для отримання платежів з-за кордону, дозволяючи компаніям уникати бюрократії, відстежувати платежі в реальному часі та підвищувати прозорість фінансових операцій.

Таким чином, війна стала каталізатором для зростання попиту на фінтех-послуги, оскільки вони запропонували реальне рішення для виживання та розвитку бізнесу в умовах, що постійно змінюються.

Які головні виклики стоять перед Payoneer в Україні сьогодні?

Наше головне завдання в Україні, як і в будь-якій іншій країні, це підтримка та розширення можливостей для малого та середнього бізнесу. Історія Payoneer почалася з ідеї усунути перешкоди для тих, хто хоче працювати на міжнародних ринках.

Уявіть собі українського фрилансера або власника невеликої компанії, який хоче продавати свої послуги чи товари в США чи Європі. Перше, з чим він зіткнеться, — це не тільки пошук клієнтів, а й величезні складнощі з отриманням оплати. Традиційні банківські системи часто не орієнтовані на таких малих гравців. Вони вимагають багато документів, пропонують високі курси обміну валют, а сам процес може бути повільним і складним.

Наша місія — заповнити цю прогалину. Ми надаємо українським підприємцям ті фінансові інструменти, які раніше були доступні лише великим корпораціям. Це включає зручні рішення для збору платежів, оплати постачальникам і взагалі управління всією фінансовою екосистемою.

Про нові продукти та сервіси

Чи планує компанія запуск нових продуктів або сервісів для українських користувачів у 2025−2026 роках?

Безумовно. Ми постійно розвиваємо нашу екосистему та інтегруємо нові можливості, і ці оновлення будуть доступні для всіх наших клієнтів, включно з українськими користувачами. Як приклад, ми придбали компанію Skuad, що дозволило нам запустити новий продукт — Це рішення допомагає МСБ наймати, платити та керувати глобальними командами у більш ніж 160 країнах, забезпечуючи дотримання місцевого законодавства та простоту управління.

Крім того, ми оголосили про стратегічне партнерство зі Stripe для покращення нашого сервісу Payoneer Checkout. Ця співпраця дозволить нашим клієнтам приймати ширший спектр методів оплати, включаючи опції Buy Now Pay Later (BNPL) та цифрові гаманці, що збільшить їхні продажі на міжнародних ринках. Хоча початково цей сервіс запускається в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, у наших планах — розширення на інші ринки, включаючи Європу та Україну.

Ми також активно досліджуємо, як новітні технології, такі як штучний інтелект, можуть підтримувати наші внутрішні операції та послуги, які ми пропонуємо клієнтам, допомагаючи автоматизувати процеси, покращувати безпеку та забезпечувати більш персоналізований досвід.

Співпраця з українськими банками

Як Payoneer співпрацює з українськими банками та регуляторами для інтеграції своїх рішень?

З деякими банками у Payoneer є інтеграція у застосунках і вебверсіях (Монобанк, ПриватБанк та ПУМБ). Це означає, що наші клієнти можуть бачити баланс свого рахунку Payoneer безпосередньо в мобільних застосунках цих банків або у вебверсіях. Важливо зазначити, що навіть якщо банк не має прямої інтеграції, користувачі все одно можуть виводити кошти на свій рахунок в Україні.

Така співпраця дозволяє нам не лише надавати зручні інструменти, а й діяти в повній відповідності до місцевого законодавства.

Про безпеку та кіберзагрози

Як компанія забезпечує безпеку трансакцій і даних у контексті зростаючих кіберзагроз?

Безпека є фундаментальним пріоритетом для Payoneer, особливо з огляду на зростання кіберзагроз і геополітичну нестабільність. Ми розробили комплексну програму з боротьби з відмиванням грошей (AML/CTF) та фінансуванням тероризму, яка відповідає законам усіх юрисдикцій, де ми працюємо. Наші клієнти проходять ретельні процедури перевірки (KYC), що поєднують автоматизовані інструменти з роботою спеціалізованих команд.

Для захисту даних ми використовуємо передову інфраструктуру управління ризиками, що базується на машинному навчанні. Ця система постійно аналізує мільйони транзакцій у понад 7000 торговельних коридорах, щоб виявляти будь-які аномалії та запобігати шахрайству.

Крім того, Payoneer регулюється як небанківська фінансова установа у ключових ринках по всьому світу, що зобов'язує нас відповідати найвищим стандартам захисту коштів клієнтів та дотримання нормативних вимог.

Роль традиційних банків

Чи залишиться роль традиційних банків ключовою, чи фінтех замінить їх у певних сегментах?

Ми не вважаємо, що фінтех повністю замінить традиційні банки. Навпаки, майбутнє фінансової екосистеми — за синергією та співпрацею. Банки мають глибоку довіру клієнтів та потужну інфраструктуру, але часто їм бракує гнучкості та швидкості фінтеху. Саме фінтех-компанії допомагають банкам модернізувати свої послуги.

Яскравий приклад — це Open Banking, який дозволяє нам об'єднувати зусилля з банками для надання клієнтам нових, зручніших сервісів. Ми бачимо, що в певних сегментах, наприклад, у транскордонних платежах для малого бізнесу, фінтех може бути більш ефективним, але в цілому майбутнє за співпрацею, яка забезпечить найкращий досвід для клієнта.

*Послуги з управління робочою силою (EoR, AoR та управління підрядниками) надаються компанією Skuad Pte Limited (компанією Payoneer) та її афілійованими особами й дочірніми компаніями.