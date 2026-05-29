Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
29 травня 2026, 20:02

Євро знову дорожчає швидше за долар: які цінники побачимо в обмінниках цими вихідними

Поведінка світового та українського валютного ринків цього тижня залежала від геополітичних та військових новин навколо війни США проти Ірану на Близькому Сході. Український міжбанк жив ще й із поправкою на місцеву специфіку.

Поведінка світового та українського валютного ринків цього тижня залежала від геополітичних та військових новин навколо війни США проти Ірану на Близькому Сході.

Міжнародний валютний, фондовий та ресурсний ринки зробили ставку на швидке завершення близькосхідної війни та розблокування Ормузької протоки. Це призвело до суттєвого просідання цін на нафту нижче за психологічний рівень у $100 за барель.

Графік вартості нафти BRENT

На фондовому ринку спостерігався обережний інтерес спекулянтів та інвесторів до акцій окремих європейських компаній. Цікавіше стало і на ринку дорогоцінних металів, де при формуванні ціни на золото аналітики та основні гравці стали закладати «мирний» сценарій відновлення світової логістики та економіки.

Читайте також: Курс долара, євро та ціна золота в червні: як зберегти свої заощадження, коли світ трясе

Ціна золота

Потроху почав зміцнюватися і євро щодо долара, що також говорило про те, що всі чекають на просідання світових цін на енергоносії. Логіка тут проста: зниження цін на енергоносії дозволить країнам Євросоюзу покращити свої показники ВВП, індекс ділової активності та скоротити безробіття. Отже, і євровалюта на тлі цього позитиву почне почуватися впевненіше.

Графік пари євро/долар

У результаті до кінця тижня на момент написання статті нафта BRENT коштувала близько $92 за барель, унція золота за ф'ючерсними контрактами продавалася в межах $4 527, а пара євро/долар перебувала в межах коридору 1,162−1,164 доларів за євро. Хоча ще нещодавно євро просідав щодо долара і нижче рівня в 1,159.

На українському ж валютному ринку завдяки частим інтервенціям Нацбанку з продажу долара та досить високій активності як покупців, так і продавців валюти перед кінцем місяця долар і євро, хоча й зміцнилися щодо гривні, але не дуже критично.

За 25−29 травня долар на торгах в Україні зріс під час продажу на 15 копійок — із рівня 44,10/44,15 гривень вранці понеділка 25 травня до 44,27/44,30 гривень до закриття п'ятничної сесії 29-го числа.

Безготівковий євро за цей період подорожчав майже на 22 копійки — зі стартових котирувань понеділка 51,3412/51,3861 до 51,5834/51,6006 гривень до завершення торговельної сесії 29 травня.

Сильніше подорожчання євро, порівнюючи з темпами зростання котирувань долара на українському міжбанку, були реакцією нашого ринку у відповідь на поведінку пари євро/долар на світових майданчиках.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

На готівковому ринку України теж панувала досить спокійна атмосфера, попри нещодавні сильні обстріли росією Києва, Київської області та інших регіонів нашої країни.

Графік готівкового долара

Графік готівкового євро

У результаті ввечері п'ятниці 29 травня в обмінниках фінкомпаній та касах банків готівковий долар продавався в межах 44,15−44,45 гривень, а євро — в межах 51,65−51,95 гривень.

У такій ситуації більшість обмінників фінкомпаній цими вихідними пропрацюють у форматі «з обороту» зі спредом за доларом у межах 20−25 копійок і трохи ширшим спредом за євро в межах 20−40 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 30−31 травня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,90 до 44,10 гривень та продаж від 44,20 до 44,45 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 51,30 до 51,60 гривень та продаж від 51,70 до 52 гривень.

Як зазвичай, частина обмінників, з огляду на свої індивідуальні завдання і рівень конкуренції в даному регіоні України, можуть розраховані мною коридори купівлі/продажу валюти ще скоригувати на плюс-мінус 3−5 копійок за доларом і на плюс-мінус 5−10 копійок на євро.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
