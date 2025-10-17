Multi від Мінфін
17 жовтня 2025, 23:38

Євро різко подорожчало: що сталося і яким буде курс основних валют 18-19 жовтня

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов динамічно та у два етапи для гривні. На першому, на початку тижня через вихідний у США понеділок і роботу нашого міжбанку на ТОМі, попит на долар у вівторок накопичився практично за 2 робочі дні. І це спровокувало зростання котирувань до рівнів 41,79/41,82 гривні за долар.

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов динамічно та у два етапи для гривні.

На другому етапі, вже з середи, міжбанк увійшов до свого звичайного ритму, і за рахунок активних інтервенцій Нацбанку з продажу долара котирування пішли вниз. А наприкінці тижня спрацював ще й фактор періоду бюджетних платежів у клієнтів, що збільшило активність частини продавців-експортерів та підстрахувало гривню.

У підсумку, за період з 13 по 17 жовтня, якщо порівнювати лише початкову і кінцеву дати періоду, курс продажу долара на українському міжбанку зріс всього на 6,5 копійок — з рівня 41,68/41,71 до 41,745/ 41,775 гривень, хоча в перші робочі дні1,8 і 8 тижнів.

А на готівковому ринку ввечері п'ятниці 17 жовтня долар США в обмінниках фінкомпаній та в касах більшості банків продавався по 41,75−41,90 гривень. При цьому було кілька великих фінустанов, які ставили у себе в касах рівень продажу долара в межах 42,05−42,10 гривень.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу готівкового долара

Складніше було з євровалютою, де одночасно працювали два чинники — поведінка пари євро/долар на міжнародних майданчиках та перерахунок співвідношення євро/долар і курсу долара до гривні, що давало курс євро до гривні.

Періодично коливання євро/долар на зовнішніх ринках посилювалися, одночасно по парі долар/гривня було на початку тижня зростання котирувань, а потім на українському міжбанку почалося певне просідання курсу американської валюти — все це негайно відбивалося на котируваннях євровалюти до гривні.

У підсумку, за період з 13 по 17 жовтня, якщо порівнювати лише початкову та кінцеву дати періоду, курс продажу безготівкового євро зріс одразу на 31 копійку — з рівня 48,4196/48,4419 до 48,7289/48,7514 гривень. А на готівковому ринку ввечері п'ятниці 17 жовтня євровалюту продавали за 48,95−49,15 гривень.

Графік долар/євро

Курс євро на міжбанку

Курс євро на готівковому ринку

В умовах протистояння республіканців і демократів у США, що триває, і збереження шатдауну, все більш цікавим для інвесторів стають подальші дії Федрезерва США.

Вже 29 жовтня американському регулятору треба буде ухвалити рішення щодо відсоткових ставок. А наступного дня, 30 жовтня, своє слово з цього питання скаже і ЄЦБ. І якщо щодо Європейського центрального банку все більш-менш зрозуміло (він, швидше за все, збереже свої ставки на тому ж рівні в межах 2% — 2,4% річних), то довкола рішення ФРС США починається спекулятивна гра.

Нагадаю, зараз відсоткові ставки ФРС США перебувають на рівні 4% — 4,25% річних, і раніше ніхто не сумнівався в їхньому черговому зниженні ще на 0,25% річних, а то й одразу на 0,5% річних.

Але після початку шатдауну, посилення економічної напруженості всередині самих США, та ще й на тлі обміну новими «люб'язностями» у торговельній війні США-Китай, дії Федрезерва та характер меседжів ринку з боку його голови Джерома Пауелла на прес-конференції 29 жовтня передбачити ніхто не може.

А це обіцяє неминуче нове розгойдування пари євро/долар перед і під час оголошення рішень ФРС США, що негайно відбиватиметься і на курсі євро щодо гривні в Україні.

Мій прогноз: ФРС США все ж таки зважиться знизити свої ставки вдруге поспіль на 0,25% річних до рівнів 3,75%-4% річних.

У результаті українським власникам обмінників брати на себе додаткові курсові ризики в період такої підвішеної ситуації щодо пари євро/долар у світі та досить складної економічної ситуації в Україні — явно ні до чого. Тому цими вихідними вони виставлять спред по долару в межах 15−25 копійок, а по євро вважатимуть за краще його розширити трохи більше — до 20−30 копійок, а деякі мережі обмінників і до 40−70 копійок на євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 18−19 жовтня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих касах відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,40 до 41,65 гривень та продаж від 41,75 до 42 гривень .

Курс готівкового євро перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,50 до 48,85 гривень та продаж від 48,90 до 49,10 гривень .

Євро у суботу-неділю знову буде головним валютним інструментом для спекулятивних операцій, оскільки розкид котирувань покупок та продажів євровалюти в різних мережах обмінників дозволить досить активно «грати» на цьому кмітливим громадянам.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
