Долар знову дорожчає, а євро повзе донизу: чого чекати від курсу найближчими днями

Ситуація на валютному ринку України залишається досить напруженою. Чинник зайвої гривневої ліквідності, що накопичилася у банківській системі після розрахунків бюджету з контрагентами наприкінці 2024 року, продовжує «тиснути» на курс гривні на міжбанку. Що буде з курсом найближчими днями — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Отже, «зайва» гривня «тисне» на курс, а це, зі свого боку, підстьобує котирування та готівкового ринку. Це визнає і сам Нацбанк, коментуючи ситуацію зі зростанням курсу останніх днів.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Динаміка безготівкового курсу долара наприкінці грудня 2024 року — перша декада січня 2025 року

За даними Мінфіну України, коштові витрати держбюджету у грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн, порівнюючи з 426,3 млрд грн у листопаді.

У тому числі за загальним фондом — 491,9 млрд грн, проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Саме ці кошти фактично збільшили вкладення клієнтських грошей банками в депсертифікати Нацбанку до 0,5 трлн гривень.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

А також вони стали головним ресурсом, який спровокував попит на валюту на міжбанку наприкінці 2024 року та у першій половині січня 2025 року. І Нацбанку практично щодня доводилося виходити на ринок із продажем долара, щоб хоч якось збити цей тренд до кінця тижня.

Але поки що цей потенціал для подальшого зростання котирувань безготівкового долара все ще вочевидь не вичерпано. І, навіть попри масовані інтервенції Нацбанку, додатковий тиск на курс гривні ще триватиме щонайменше до кінця місяця.

Із позитивного щодо перспектив гривні цього тижня можна відзначити різке збільшення ЗВР України.

Станом на 1 січня 2025 року, за попередніми даними Нацбанку, вони становили близько $43 787,6 млн, збільшившись у грудні відразу на 9,7%, порівнюючи з листопадом.

Це сталося лише завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті за цей період.

Динаміка міжнародних резервів

На курс безготівкового євро щодо гривні цього тижня традиційно вплинула поведінка пари євро/долар на міжнародних майданчиках. Там євро поступово просідав і перебував у межах 1,025−1,03 долара з невеликими ситуативними відхиленнями.

Вплинули і стрибки курсу долара щодо гривні на нашому міжбанку, де нацвалюта все ж таки поступово девальвувала практично всю першу половину тижня.

Але загалом просідання євро на зовнішньому ринку справило більший ефект на кінцевий курс євровалюти щодо гривні, ніж зростання котирувань долара на нашому міжбанку.

Графік курсу євро на міжбанку за тиждень

У результаті за 6−10 січня 2025 року долар під час продажу на міжбанку зріс на 10 копійок — зі стартових рівнів понеділка 42,15/42,18 до 42,23/42,28 гривень до завершення торгів п'ятниці. Але це переважно відбувалося через активні вливання долара на міжбанку з боку Нацбанку, що збило котирування до четверга-п'ятниці. На початку ж і в середині тижня курс американської валюти, навпаки, активно йшов вгору.

А ось котирування продажу безготівкового євро за цей же період впали на 21 копійку — з 43,5409/43,5508 до 43,3026/43,3412 гривень. На готівковому ринку долар увечері п'ятниці 10 січня 2025 року продавали за 42,70 — 43,05 гривень, а євро — за 44,40−44,65 гривень.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 11−12 січня

В умовах збереження підвищеного попиту на валюту та невизначеності подальшої поведінки міжбанку, власники обмінників цими вихідними знову встановлять досить великий рівень спреду між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро.

Більшість обмінників фінкомпаній і відділень банків, що працюють цієї суботи та неділі, збережуть формат роботи «з обороту» зі спредом у межах 20−30 копійок на доларі і в 20−50 копійок на євро.

Загальний настрій ринку — на тестування нових, вищих рівнів котирувань — збережеться.

Курс готівкового долара у суботу та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими вихідними відділень банків перебуватиме у межах коридору: прийом від 42,10 до 42,65 гривень та продаж від 42,80 до 43,25 гривень.

А курс готівкового євро 11−12 січня перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,30 до 44,20 гривень та продаж від 44,25 до 44,65 гривень.

Широкий розкид котирувань з купівлі/продажу євро буде візитною карткою цими вихідними.