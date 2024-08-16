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16 серпня 2024, 19:30

Долар чи євро: на якій валюті можна буде заробити цими вихідними

Цей тиждень не був тихим на українському валютному ринку. Всю першу половину тижня гривня на міжбанку швидко девальвувала як щодо долара, так і щодо євро. Що відбувалося далі, і яким буде курс цими вихідними, — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Цей тиждень не був тихим на українському валютному ринку.

У середу 14 серпня котирування продажу американської валюти на торгах точково пробивали рівень 41,40 гривень і вище. Але ще сильніше зростав євро, досягаючи на торгах позначки навіть у 45,56 гривень.

На таке стрімке подорожчання євровалюти в Україні вплинула синергія двох чинників: зростання євро щодо долара значно вище за психологічний рівень у 1,10 долара до середини тижня. Паралельно з цим — зростання долара щодо гривні на вітчизняному міжбанку. У результаті — зліт курсу євро до історичних максимумів.

У відповідь на таку поведінку міжбанку зростали котирування і на готівковому ринку, де в цей період долар частина банків продавали за 41,70 гривень, а євро навіть сягало і 46 гривень.

Курс долара (міжбанк) за тиждень

Курс готівкового долара за тиждень

Курс євро (міжбанк) за тиждень

Курс готівкового євро за тиждень

Нацбанк на першому етапі не особливо чинив опір зростанню котирувань долара, хоча й був присутнім на ринку з частими інтервенціями. Але вже в середу регулятор був змушений досить активно втручатися у процес курсоутворення за рахунок оперативнішого «заливання» ринку валютою в моменти зростання котирувань. Це призводило до зниження тиску на курс і, як наслідок, — гальмування зростання котирувань.

Без активних щоденних інтервенцій Нацбанку долар і євро точно продовжили б своє зростання на всіх сегментах валютного ринку в набагато більших масштабах. Після середи тренд ненадовго розвернувся у бік деякого зміцнення позицій гривні у четвер, але у п'ятницю курс знову пішов швидко вгору.

Але при цьому євро вже не бив історичних антирекордів в Україні. Причина — трохи вщухла лихоманка за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках, що й вплинуло при перерахунку співвідношень на поведінку курсу євровалюти в нашій країні:

Графік пари євро/долар

У результаті за тиждень з 12-го до 16-го серпня долар на міжбанку зріс при продажі на 12 копійок — із 41,13/41,175 до 41,275/41,295 гривень, а курс безготівкового євро при продажу підріс відразу на 46 копійок — із 44,9304/44,9631 до 45,4190/45,4245 грн. Все ж таки частково спрацював і як чинник зростання курсу долара в Україні, і досить високий рівень котирувань євро щодо долара на зовнішніх майданчиках.

На готівковому ринку ввечері у п'ятницю долар продавали за 41,45−41,55 гривень, а євро за 45,45−45,70 гривень. Ажіотажу зі скуповування валюти не спостерігалося, хоча статистика Нацбанку і показує продовження циклічного (періодично раз на 6−8 днів) зростання обсягів операцій населення з валютою, що зазвичай сигналізує в Україні про посилення волатильності на валютному ринку.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

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Із позитивних новин, безсумнівно, потрібно відзначити отримання 13 серпня Україною 4,2 млрд євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.

У поєднанні з отриманням грантової допомоги від США 5 серпня на суму $3,9 млрд, це дозволить Нацбанку мати додатковий запас міцності за золотовалютними резервами для підтримки курсу гривні на міжбанку. Та й самі чиновники Нацбанку після отримання цієї міжнародної допомоги у своїх заявах стали впевненіше говорити про збереження належного контролю з боку НБУ за курсовими трендами на валютному ринку.

У поєднанні з початком періоду бюджетних платежів у бізнесу, який традиційно страхує гривню на міжбанку та опосередковано на готівковому ринку, власникам обмінників можна дещо знизити свої побоювання щодо різкої девальвації гривні та перейти у формат роботи «з обороту». Принаймні, цими вихідними.

Прогноз за готівковим курсом на 17−18 серпня

Але це не означає, що потенційні покупці валюти зможуть остаточно та надовго розслабитись. Занадто багато чинників наразі працюють проти гривні і умовне зниження напруги на валютному ринку останніх днів буде дуже недовгим.

У цій ситуації в суботу та неділю більшість обмінників продовжать працювати із середнім розміром спреду між купівлею та продажем валюти в межах 20−25 копійок за доларом та 20−35 копійок за євро.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,60 до 41,30 гривень та продаж від 41,35 до 41,65 гривень.

А курс євро власники обмінників 17−18 серпня виставлять у межах: прийом від 44,50 до 45,40 гривень та продаж від 45,50 до 45,85 гривень. Євровалюта залишиться головним інструментом для спекулятивного заробітку цими вихідними.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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