Доллар чи євро: яку валюту українці складають під матрац і несуть в банки і чому

Геополітика та економічні інтереси змінюються, трансформуючи поведінку як бізнесу, так і населення. У міру того як українська економіка все глибше інтегрується з європейською, вага євро в країні закономірно зростає. Втім, попри ці зміни, долар залишається валютою номер один. Розберемося детальніше мовою цифр: де позиції американської валюти все ще міцні, а де євро вже починає наступати їй на п’яти.

Як читати сигнали статистики українських ЗВР

Валютна структура міжнародних резервів традиційно не є у фокусі уваги, поступаючись більш важливому показнику — їхній величині. А даремно: розподіл резервів між різними валютами та золотом є промовистим.

Так, частка євро досягла мінімуму у 2024 році. На початку грудня у валютних резервах НБУ було менше ніж пів мільярда євро, лише 1% від їхнього загального обсягу. Подальший розворот політики США зсунув тягар підтримки України у війні більше в бік ЄС. Оскільки левова частка фінансової допомоги нашій країні надходить в євро, тепер у резервах від чверті до третини займає саме ця валюта.

Джерело: НБУ, розрахунки ICU

Проте це поки не позначилося на валютних інтервенціях. Ще в середині 2022 року Нацбанк перейшов виключно на долар у своїх інтервенціях на міжбанківському ринку і поки не змінював цю практику. Але не виключено, що в майбутньому нас можуть чекати зміни. Доцільність переорієнтації курсу гривні з долара на євро виглядає не як технічне питання, а як стратегічне рішення.

Яку валюту українці складають під матрац

Сказати, скільки готівкового євро знаходиться на руках українців, неможливо, адже не існує статистики на цю дуже приватну тему. Можна лише робити оцінки. У тому, що долар залишається іноземною валютою номер один, сумнівів поки не виникає, а от які пропорції? Понад чверть іноземної готівкової валюти, яку купують в Україні через відділення банків та офіційних обмінників, припадає на євро. Що доволі багато. У 2017−2021 роках ця частка становила лише 12−14%, тобто з цього часу вона зросла вдвічі.

Минулого року спостерігалася цікава тенденція. Українці відреагували на так званий Liberation day — оголошення президентом Трампом тарифів та девальвацію долара, яка її супроводжувала. Курс до євро знизився із майже паритету в лютому 2025-го до 1,17 за кілька місяців.

У цей період покупки готівкового долара суттєво зменшилися. Його купували майже стільки, скільки й продавали, і це після рекордних покупок напередодні. Натомість можна було спостерігати накопичення готівкового євро, якого купували більше, ніж продавали. Але ближче до 2026 року, коли курс дещо стабілізувався, покупки долара відновилися.

Джерело: НБУ, розрахунки ICU

А що ж до нелегальних обмінників, цифри яких не потрапляють у статистику? У мене немає підстав вважати, що структура валютообмінних операцій у цьому сегменті суттєво відрізняється й такі кантори продають лише долар чи, навпаки, євро. Скоріш за все, співвідношення є приблизно таким самим, як і в легальних обмінниках. Єдина відмінність полягає в тому, що чиста купівля валюти в таких закладах близька до нуля.

Скільки євро населення тримає у банках

З готівкою розібралися, а як стосовно іноземної валюти в банках? Сумарно резиденти України тримають у вітчизняних банках коштів в іноземній валюті майже на $21 млрд. Це зовсім небагато. Для порівняння: у рекордному 2024 році банки завезли в країну готівкової валюти на $29 млрд більше, ніж вивезли.

Але ми не про це. Скільки безготівкової валюти українці тримають у банках у євро? Відповідь — усе більше, але долар залишається на лідируючих позиціях.

Так, український бізнес на початок 2026 року 46% своїх валютних коштів у банках України тримав у євро. Тут теж можна розгледіти вплив геополітики. Так, частка євро була найнижчою у 2011−2016 роках й поступово зростала в міру більшої інтеграції країни у європейську економіку.

Лідером за популярністю євро є переробна промисловість. На неї припадає майже половина всіх коштів бізнесу в євро, до того ж частка євро у валютних коштах у компаній цієї галузі доволі висока — 66%. Натомість у компаній з аграрного сектору, де ціноутворення часто в доларі, частка євро є низькою — лише 22%.

Джерело: НБУ, розрахунки ICU

У фізичних осіб частка євро у валютних коштах зростає доволі повільно й рівномірно. Причиною є різні функції, які виконує валюта в банках для різних категорій клієнтів. Якщо у бізнесу валютні кошти — це в першу чергу про розрахунки за імпорт чи виручку від експорту, то у фізичних осіб — це про заощадження, захист від девальвації. У цьому плані долар залишається більш зрозумілим. До того ж, ставки хоч і низькі у валюті, але в доларі вони часто на пів відсоткового пункту вищі.

Долар ще певний час залишатиметься валютою номер один для багатьох українців. Ми й надалі за звичкою рахуватимемо вартість нерухомості чи авто в американській валюті. Проте за умови подальшої глибинної інтеграції з ЄС та нарощування торговельних зв’язків бізнес — а слідом за ним і пересічні громадяни — дедалі активніше переходитимуть на євро. Звісно, цей сценарій реальний за умови, що проєкт Європейського Союзу переживе виклики сьогодення.

