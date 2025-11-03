Долар завершив жовтень падінням, та чи надовго це

Посилення позицій Нацбанку на міжбанку та кілька додаткових факторів дозволили гривні за останній тиждень дещо укріпитись. Однак чи продовжуватиметься ця тенденція й надалі, розповідає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин

Головне за тиждень

За тиждень бівалютна корзина (долар 50% та євро 50%) на готівковому ринку впала на 0,4% (після зростання на 0,5%) через корекцію і долару, і євро. З початку року бівалютна корзина додала 5%. За цей час з ОВДП можна було б отримати 13,3%.

Курс долару на міжбанку на початку тижня досягав позначки 42,14 грн, проте, через активізацію НБУ та податковий період, завершив тиждень й весь жовтень нижче 42 грн на позначці 41,97 грн. Готівковий курс повторив рухи міжбанку. Жваво розпочав тиждень, майже дійшов до 42,5, але втратив драйв й закрив торги падінням з 41,27 до 41,14 грн.

Євро на міжбанку скоректувався з 48,55 до 48.51 грн, при тому що на світовому ринку корекція була більш виразною 0,6%. На готівковому ринку євро знизився з 49,21 до 48,95 грн.

Кінець місяця й заведення валюти під податки, а також активізація НБУ скоректували і долар, і євро. Поки це здається ситуативним рухом, проте більша присутність НБУ нагадує ринку й учасниам, хто в домі господар.

Інтервенції НБУ на міжбанку зросли на 8% з $641 млн до $691 млн.

Активність міжбанку на минулому тижні несуттєво зросла. Пропозиція зросла на 8%, попит зріс на 2%. Середньодобовий дефіцит міжбанку знизився з $42 млн до $36 млн (-15%). Дефіцит валюти впав, інтервенції зросли! Це можна пояснити як прямими конвертаціями НБУ з держкомпаніями для покриття критичного імпорту, так і намаганням збити курс.

Населення в останній тиждень жовтня знизило активність. На готівковому ринку несуттєві коливання попиту та пропозиції, за результатами яких середньодобовий дефіцит готівкових операцій знизився з $42 млн до $37 млн (-12%). Це все ще значно вище за літні рівні. По безготівковій валюті фіксуємо зниження попиту на 6% та зростання пропозиції на 3%, в результаті чого профіцит зріс з середньодобових $2,6 млн до $3,7 млн.

На що звернув увагу

На початку тижня в ЗМІ активно обговорювали блокування карт чи операцій при проведенні безготівкових операцій. Досить важко оцінити масштаби блокувань, проте розголос був неслабий. Зрозуміло, що це фактор стримування руху гривні, а отже потенційний утримувач для спекулятивних покупок валюти.

Розголос ЗМІ про блокування якраз підсвітив норму законопроекту про створення спеціального Чорного списку, в який будуть включені фізичні особи які передавали свою картку та управління рахунком третім особам (дропери) та фіз.особи та бізнес, який приймав оплату в сіру за товари/послуги на власну карту замість рахунку компанії чи ФОП. Для учасників Чорного списку будуть діяти жорсткі ліміти на операції, кількість карт та рахунків. Очікується, що такі обмеження вдарять по нелегальних компаніям та продавцям алкоголю, тютюну, ігрових компаніях, кол-центрам та наркоторгівцям.

Блокування цих напрямків знизить потребу в тіньовій валюті й відповідно може вплинути на офіційний попит на валюту. Зрозуміло, що частина бізнесу перейде в ще більшу тінь, готівку та крипту.

До кінця року повинні надійти в Україну $15 млрд зовнішньої допомоги. Тут все по плану. Буде чим закривати соціальні виплати, «подарунки від уряду», й рекордні рівні імпорту.

В кінці тижня НБУ опублікував Інфляційний звіт, а також статистику по зовнішній торгівлі та валютним надходженням. Згідно з статистикою, у вересні 2025, на тлі слабкого українського експорту товарами ($2,97 млрд), імпорт зріс до максимальних позначок з 2012 року — $7,97 млрд. Дефіцит торговельного балансу сягнув рекордного історичного рівня — $5 млрд. Тобто є шалений тиск на гривню, й вимивання валюти з країни, через імпорт. Сальдо торгівлі товарами та послугами також демонструє історичний антирекорд — за 9 місяців 2025 року — $39,9 млрд. Й за прогнозами НБУ, за результатами 2025 року досягне $55,9 млрд. Своєю чергою, сальдо платіжного балансу за 9 міс 2025 р. становило +$2,3 млрд, що свідчить про достатність зовнішніх ресурсів для підтримки валютного балансу.

Атракціон нечуваної щедрості. Президент України анонсував додаткову допомогу малозахищеним (деталі будуть 15 листопада, очікується по 1 тис. грн вразливим верствам населення, масштаби поки важко оцінити — можливо в межах 2−3 млрд грн). Також розроблена спецпрограма транспортної підтримки УЗ-3000, згідно з якою кожен українець зможе безоплатно проїхати в межах України 3000 км. Ось тут оцінити бюджетні асигнування ще важче. Перевезення населення й так субсидується, й це виглядає як підтримка Укрзалізниці, але через надання додаткових безоплатних послуг населенню. Збитки У З від пасажирських перевезень на 2025 рік оцінюються до 22 млрд грн, й на 2026 рік на рівні 28 млрд грн.

Трамп та Сі уклали угоду, яка більша схожа на пакт. Сторони пом’якшили свої позиції. Сі відтермінує обмеження на експорт рідкоземельних матеріалів, відновлює купівлю американської сої. Штати знижують мито з 57% до 47%. Штати також мають наміри по експорту енергоносіїв в Китай. Домовленості покращують перспективи долару до світових валют.

Що буде на тижні

З 1 листопада — деякі банки знижують ліміти P2P переказів до 50 тис грн в місяць для осіб з високим рівнем ризику, або без підтвердження своїх доходів.

5 листопада — погашення ОВДП в 20 млрд грн. Це знизить пропозицію валюти, й може посилити попит на валюту.

7 листопада — публікація даних по резервах, результатам валютного ринку за жовтень.

В листопаді розпочинається військовий експорт за профіцитними позиціями.

Девальваційний прогноз зберігається. Проте, втручання НБУ може трапитись в будь-який момент, й Центробанк залишається над ринком, а іноді активно в ринку. Банківські обмеження для фізичних осіб будуть стримувати ліквідність й спекулятивний попит. Плюс, історично, на початку місяця курс знаходиться під впливом обмеженого попиту.

Перша ціль міжбанку на 42,5 грн за долар залишається, з перспективою на 42,95 грн за долар. Проте, поточний тиждень може бути відносно спокійним 41,90−42,15 грн. Схожа ситуація й по готівці, тиждень можемо провести на позначках 42,10−42,30 грн, але це не скасовувує наступний рух в зону 42,95. Якщо НБУ знизить свою присутність, долар може піти на зростання жвавіше.

По євро: залишаю очікування по корекції EURUSD. З початку тижня готівковий євро може ще трохи просісти, або увійти в боковик.