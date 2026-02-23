Чому знижується дефіцит валюти і як це вплине на курс долара та євро

Цей тиждень — останній у лютому 2026 року, що визначатиме всі дії учасників українського валютного ринку.

У понеділок, 23 лютого, компанії, які ще не встигли повністю розрахуватися з державою за податками, продовжать активно продавати валюту, щоб закрити питання перед бюджетом. Це додасть пропозиції валюти на ринку 23−24 лютого.

Крім того, активізується ще одна категорія продавців валюти. Чим ближче початок весни, тим активнішими на торгах стають аграрії, які незабаром вийдуть на пік підготовчих робіт до весняної посівної. Це також збільшить обсяги валютного виторгу, яку вони продаватимуть найближчим часом на торгах. У результаті аграрії і компанії, що запізнюються зі сплатою податків, додадуть пропозиції валюти на торгах і цим підстрахують гривню на ринку.

Цей тиждень уже не обіцяє значних морозів, що трохи скоротить потребу у дефіцитних імпортних енергоносіях із боку підприємств ЖКГ. А поступове збільшення світлового дня підвищить електрогенерацію завдяки сонячним панелям. Звичайно, це не дозволить повністю відмовитися від імпорту електроенергії, але все ж таки дещо знизить обсяги попиту на валюту з боку підприємств ЖКГ на подібні цілі.

Плюс на 3-х підконтрольних Україні атомних електростанціях (Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська АЕС) усі блоки зараз працюють у штатному режимі, що теж допомагає українському бізнесу функціонувати, а отже, й експортувати свою продукцію, що забезпечує приплив валюти до країни.

З іншого боку, з другої половини тижня компанії почнуть готуватися до закриття чергового місяця та звітної дати. І це збільшить активність усіх гравців на валютному ринку. На останній робочий день місяця (п'ятниця, 27 лютого) ніхто з компаній своїх основних валютних розрахунків не залишає. Тому вже у середу-четвер (25−26 лютого) більшість компаній почнуть закривати свої основні валютні та гривневі розрахунки перед звітною датою, що збільшить активність на торгах як покупців, так і продавців валюти. І це збільшить статистику торгів у цей період. А ось 27 лютого значних обсягів валютних угод не буде.

З огляду на таку специфіку останнього тижня лютого, я прогнозую обсяги операцій 23−24 лютого на міжбанку в межах $215 млн — 230 млн із подальшим зростанням 25−26 лютого операцій за системою Блумберг у межах $240 млн — 290 млн, а потім їх зниження до $185 млн — 210 млн в останній робоий день місяця. З огляду на зростання активності клієнтів, Нацбанку, за моїми прогнозами, для підтримки курсу гривні на торгах за ці дні доведеться витратити з резервів близько $670 млн — 790 млн грн.

На поведінку українського валютного ринку опосередковано впливатимуть також міжнародні події. Оскільки від них залежатиме динаміка та тренд за парою євро/долар на світових майданчиках, а отже, і курс євро в Україні. Серед ключових подій виокремлю такі:

Переговори США — Іран. На тлі американських вимог до Ірану щодо припинення ядерної програми можливий як мирний результат вирішення конфлікту, так і військове протистояння. У першому випадку, інвестори у всьому світі зітхнуть з полегшенням. Якщо ж розпочнеться військова операція США проти Ірану, ми побачимо черговий різкий стрибок цін на золото, подорожчання нафти та зміцнення долара щодо світових валют.

На момент написання статті, судячи з поведінки цін на золото (у межах $5 000 за унцію з невеликими відхиленнями), пари євро/долар (коридор близько 1,174 — 1,184 долара за євро) і цін на нафту (місячний коридор від $67 до $73 за барель нафти марки BRENT), інвестори розраховують на мирне вирішення конфлікту.

Якщо ж ситуація розвиватиметься за іншим сценарієм, то золото, за моїм прогнозом, може відреагувати на те, що відбувається, зростанням до $5 100 — 5 400 за унцію, євро/долар — коридором від 1,161 до 1,177 долара за євро, а ціна на нафту марки BRENT буде встановлена у межах від $75 до $84 за барель у прив'язці до тривалості цього нового військового конфлікту.

Низка економічних новин, які суттєво впливають на поведінку американських та європейських інвесторів та на волатильність пари євро/долар:

24 лютого (вівторок) — вийде індекс довіри споживачів у США;

25 лютого (середа) буде опубліковано німецький індекс довіри споживачів від GfK та рівень інфляції в Єврозоні, м/м, остаточні дані;

26 лютого (четвер) — стане відома кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США;

27 лютого (п'ятниця) — будуть опубліковані дані щодо безробіття в Німеччині. Вони важливі, оскільки Німеччина та Франція — два головні економічні локомотиви Євросоюзу. Крім того, буде опубліковано американський індекс цін виробників, м/м.

Кожен із цих показників, якщо реальні показники суттєво відхилятимуться від очікувань ринку, здатний «рухати» пару євро/долар у межах 1−1,3 центів на євро, що для України означає коливання курсу євро щодо гривні в межах 42−55 копійок. А це вже суттєва волатильність для українського валютного ринку.

Ще до суто українських чинників, які зараз суттєво впливають на поведінку валютного ринку, варто віднести:

Події на фронтах та будь-які новини про реальні зрушення у переговорах щодо завершення війни в Україні. Після завершення переговорів у Женеві вже цього тижня може стати відомо про нові дати переговорного процесу, і головне — його тематику.

Поведінка населення та інтервенції Нацбанку. Останніми днями позитивним чинником для гривні стало зниження різниці між купівлею валюти громадянами та обсягами її продажу. Зараз ця цифра знизилася до щоденних сум до $20 млн, хоча в моменти ажіотажу вона сягала $100 млн. Нинішня ситуація говорить про те, що готівковий ринок зараз перебуває у відносній фазі стабільності, і це дуже важливо. Крім того, НБУ активно виходить на ринок із інтервенціями та згладжує своїм продажем долара валютні коливання на торгах. Активно бути присутнім на міжбанку та підтримувати гривню Нацбанк буде і цього тижня.

З огляду на те, що НБУ залишається головним маркетмейкером на валютному ринку України, саме його політика щодо виходу на торги з інтервенціями, частота цих виходів та їх цінники формуватимуть курсовий тренд на міжбанку весь цей тиждень.

Загалом із 23 до 27 лютого ситуація на валютному ринку буде під повним контролем НБУ, який намагатиметься максимально знизити коливання за курсом долара щодо гривні, і опосередковано — зменшити волатильність курсу євро щодо гривні.

Прогноз курсу долара та євро на 23−27 лютого

Міжбанк

Традиційно Нацбанку доведеться практично щодня проводити інтервенції для підтримки гривні та закривати дефіцит пропозиції долара на торгах. Найактивніше йому доведеться це робити 25−26 лютого, коли основна частина клієнтів почнуть закривати свої основні операції за зовнішніми розрахунками із іноземними контрагентами у валюті та за внутрішніми розрахунками у гривні зі своїми партнерами в Україні.

За наявності ЗВР на рівні $57,7 млрд Нацбанк має всі можливості активно протистояти девальвації гривні, що він зараз і робить. Тому українцям різкого обвалу гривні зараз побоюватися не варто.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,173 до 1,191 долара за євро із найбільшими коливаннями цієї пари 24−26 лютого. Саме цими днями будуть найважливіші новини зі світових економічних майданчиків.

27 лютого, у п'ятницю, також будуть важливі новини з американського та європейського ринків. Але, з огляду на те, що на момент їх оголошення український міжбанк вже буде практично закритий, ці новини вже відіграють своє в курсі долара та євро щодо гривні лише у понеділок, чи вже у березні.

При прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 43,00 до 43,60 гривень, курс євро на міжбанку в цей період може перебувати в межах розрахункового коридору від щонайменше 50,44 до щонайбільше 51,93 гривень.

Але, з огляду на те, що Нацбанк продовжить максимально згладжувати курсові коливання за курсом долара на торгах, що опосередковано впливає і на розмір коливань євровалюти щодо гривні, за моїм прогнозом, реальний коридор за безготівковим євро на міжбанку перебуватиме в межах від 50,60 до 51,55 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок, а за євро — в межах до 20−50 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара цього тижня в банках перебуватиме в межах від 42,80 до 43,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 42,90 до 43,60 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,45 до 51,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 50,50 до 51,55 гривень.

У регіонах із високим рівнем конкуренції між обмінниками та відносною безпекою котирування купівлі/продажу долара та євро можуть відрізнятись від моїх розрахункових цінників ще на плюс-мінус 3−5 копійок, залежно від індивідуальних завдань конкретного обмінного пункту.

У прифронтових регіонах чи населених пунктах із низьким рівнем безпеки, де конкуренція між обмінниками є значно нижчою, тому що багато точок обміну валюти закрилися через війну або працюють зі значними перебоями, відхилення від моїх розрахункових цифр купівлі/продажу долара та євро можуть бути більшими — плюс-мінус 7−12 копійок.

