Як зібрати свій перший криптопорфель на $100

Із початку 2026 року ціна біткоїна зросла приблизно на 5%. На ранок понеділка, 19 січня, криптовалюта номер один торгувалася біля позначки $93 тис., але подальше зростання залишається під питанням. Втім, і за таких умов можна стартувати і почати з мінімальних сум.

Особливості формування криптопортфелю

Портфель акцій непрофесійного інвестора, зазвичай, формується з 10−20 активів, бажано з різних галузей. При меншій кількості активів виникає ризик високої концентрації, одна помилка сильно б'є по портфелю. Понад 20 активів стає важко контролювати і портфель стає занадто диверсифікованим, ви отримуєте індекс, який відтворюватиме коливання ринку загалом.

Для криптопорфелю аматора також важлива кількість активів. Тому перша особливість, яку ми застосуємо при формуванні мінімального криптопортфелю, це допустима кількість активів в портфелі — від 10 до 20.

Друга особливість зумовлена торговельними обмеженнями. Більшість криптовалютних бірж обмежують мінімальний розмір замовлення, наприклад, на Binance це $10, тобто не має можливості купити криптовалюту на меншу суму. Також тут може виникати негативний ефект від комісій за угоду, що сильно погіршуватиме вартість покупки (більші за обсягом покупки — менше комісійне навантаження, але справедливо не для всіх торговельних платформ).

Виходячи з цього, ми можемо купити максимум десять активів, оскільки обмежили суму інвестування $100.

Кістяк портфелю

В основу нашого портфелю ми закладаємо 4 активи:

Ставка на біткоїн зумовлена тим, що цей цифровий актив є основою ринку криптовалют. Він найбільший за капіталізацією ($1,85 трлн на момент написання матеріалу), без нього, з високою ймовірністю, ринок криптовалюти припинить існувати. Дивлячись на ситуацію, яка складається навколо нього (притоки в спотові ETF, інституційне та корпоративне прийняття, зниження ставок ФРС, державні біткоїн-резерви), подальше його зростання — це питання часу (не якщо, а коли).

ETH — лідер децентралізованих фінансів. Нещодавно Standard Chartered підвищив свій довгостроковий прогноз щодо цього активу — $40 тис. до кінця 2030 року, оскільки структурні переваги цього протоколу починають активно проявлятися. Ухвалення Закону США CLARITY, який створює регуляторну базу для цифрових активів, сприятиме їх розвитку, зокрема, ETH, і це відкриє нові можливості для DeFi. Вже зараз компанії активно скуповують ефір в казначейство та розміщують його у стейкінгу, значно скорочуючи пропозицію. Паралельно запускаються спотові ETF із вбудованим стейкінгом, що створює додатковий попит. Стейблкоїни, які стали законним платіжним засобом, також створюють корисне навантаження на мережу, сприяючи широкому впровадженню.

Один із ключових конкурентів Ethereum — Solana. Цей протокол має низку переваг над лідером смарт-контрактів, відтак не безпідставно потрапляє до нашого портфелю. В жовтні минулого року були схвалені спотові ETF на цей цифровий актив і з того часу вони залучили понад $1 млрд, підтверджуючи значний інтерес до цього активу зі сторони інвесторів.

Далі на нас чекають мережеві оновлення Solana під назвою Firedancer та Alpenglow. Firedancer підвищує відмовостійкість і пропускну здатність мережі за рахунок багатоклієнтської архітектури, розрахованої на обробку понад мільйона транзакцій за секунду. Alpenglow (очікується у першому кварталі 2026 року) оптимізує консенсус і зменшить витрати. Це підвищить привабливість Solana для high-load додатків і інституцій.

Окремої уваги заслуговує вибух RWA-токенізації. Обсяг tokenized real-world assets на Solana сягнув рекордних $873 млн (+10% MoM, +325% YoY). Включає U.S. Treasuries (Ondo Finance), private credit (Maple, Credix), нерухомість (Homebase/RealT). Solana лідирує завдяки швидкості (65k+ TPS) і низьким комісіям — це створює реальний утилітарний попит на SOL.

Остання складова кістяка криптопортфелю — BNB. Ключовою причиною, чому цей токен потрапив до нашого портфелю, є його приналежність до найбільшої криптовалютної біржі в світі та механізм роботи. Binance продовжує щоквартальні спалення BNB на основі торгових обсягів і on-chain-активності, що зменшує circulating supply (вже спалено понад 40% від початкової пропозиції). Це створює структурний тиск на зростання ціни, особливо якщо попит зростає.

Напрямок ШІ

Загалом перелік токенів ШІ надзвичайно широкий, що значно ускладнює вибір активів до портфелю. Після ретельного аналізу наш вибір зупинився на:

IP,

ICP.

Зростання ШІ-контенту вимагає захисту прав інтелектуальної власності, де Story (IP) лідирує. Це L1-блокчейн для programmable прав інтелектуальної власності (токенізація мистецтва, музики, ШІ-контенту). Він дозволяє remix, монетизацію та ліцензування on-chain, що приваблює креаторів та ШІ-компанії, збільшуючи утилітарний попит на IP (транзакції, staking, fees).

Internet Computer (ICP) — це децентралізований хмарний блокчейн, який повністю ончейн розміщує повнофункціональні додатки, вебсайти та корпоративні системи, що забезпечує надзвичайну безпеку та стійкість. Основна мета ICP — перетворитися на «хмару, що сама пише», де штучний інтелект створює складні програми на основі підказок природньою мовою.

Caffeine AI — це власний інструмент Internet Computer, що дозволяє розробляти програми через спілкування зі штучним інтелектом.

Розумні контракти на ICP можуть записувати транзакції в інші блокчейни без будь-яких централізованих посередників, що дозволяє створювати децентралізовані Bitcoin DeFi та багатоблокчейнові DeFi.

Одним із ключових досягнень цього протоколу є запуск повністю децентралізованого Сhat GPT.

Попри всі плюси цієї мережі, вирішальну роль в його потраплянні до нашого портфелю зіграла можлива оптимізація токеноміки. Ініціатива DFINITY Foundation передбачає скорочення емісії ICP на 70% до кінця 2026 року (з 9,72% до 2,92% інфляції), з потенціалом зробити токен дефляційним. Це включає зменшення винагород для стейкінгу та провайдерів нод, а також посилення спалення токенів через on-chain-активність, що створює supply shock і підвищує попит.

Гідна альтернатива нашому вибору — NEAR, FIL, FET. Наш вибір був зумовлений початково встановленими обмеженнями до бюджету.

Напрямок RWA

2025 рік став справжнім проривом для токенізації реальних активів (RWA). Ринок зріс експоненційно завдяки інституційному прийняттю, регуляторним змінам та інтеграції з DeFi.

Загальна вартість токенізованих RWA зросла з приблизно $5 млрд у 2022 році до $24 млрд у середині 2025-го, а до жовтня сягнула $33 млрд (не враховуючи стейблкоїни). Зі стейблкоїнами обсяг перевищив $230 млрд. Зростання за рік склало 232%, а для деяких сегментів, як токенізовані акції та ETF, — 27x.

Прогнози на майбутнє: $10 трлн до 2030 року, або навіть $16 трлн (BCG), чи $30 трлн (Standard Chartered) до 2034.

Логічно, що ми не могли пройти повз таку можливість та додали до портфелю два токени цього напрямку:

Avalanche (AVAX),

Canton (CC).

Загалом в кістяку нашого портфелю вже є часткова ставка на RWA, оскільки токенізація активно проводиться також на ETH, SOL та BNB протоколах.

Напрямок конфіденційності

Зростаючі регуляторні вимоги (наприклад, EU DAC8, що вимагає збору податкової інформації від криптопровайдерів із 1 січня 2026 року, або заборони в Японії, Австралії, Кореї, ЄС та ОАЕ) роблять приватність критичною. Користувачі шукають способи уникнути масового спостереження, ШІ-деанонімізації та фінансового трекінгу.

Це перетворює токени конфіденційності з нішевих на «структурну вимогу» для збереження фінансової суверенності, особливо в світі, де блокчейн-аналітика стає дедалі потужнішою. За цих обставин такий актив має бути в портфелі, і вибір наших експертів зупинився на XMR та ZEC, обидва показали чудові результати у 2025 році.

Картина загалом

Виходячи із заздалегідь обмеженого розміру інвестицій ($100) та провівши аналіз та оцінку, ми отримали такий криптопортфель:

BTC,

ETH,

SOL,

BNB,

IP,

ICP,

AVAX,

CC,

ZEC,

XMR.

Наведена у статті інформація не є індивідуальною інвестиційною консультацією або інвестиційною порадою. Наведені тут інвестиційні рішення та приклади ґрунтуються на особистому досвіді інвестування.