Національна комісія з цінних паперів запропонувала податок на криптовалюту: 18% на дохід плюс 5% військовий збір. Матриця оподаткування описує правила: дохід рахують як прибуток або виручку при виведенні в гривні, а для деяких токенів можливі пільги — 5% або 9%. Зберігання та аірдропи не обкладуть ПДВ, але голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев назвав матрицю «відірваною від реальності». Законопроєкт ще обговорюють, ясність очікують 2025 року, і поки його не ухвалено, багато інвесторів намагаються запастися криптою.

Ринок криптовалют продовжує зростати. Україна увійшла в топ-5 країн з адаптації криптовалют, але ризики високі — кібератаки загрожують багатьом платформам, особливо анонімним. Як не помилитися? Біржі, гаманці та пресейли токенів відкривають можливості, але вимагають обережності. Ця стаття допоможе розібратися, як безпечно купити біткоїн, USDT або альткоїни через банки, додатки або платформи на кшталт Binance, поки ринок залишається доступним.

Де краще купити криптовалюту в Україні у 2025 році

Купити криптовалюту онлайн у 2025 році простіше, ніж здається: від гаманців до пресейлів токенів — вибір величезний. Де можна почати, щоб було зручно і безпечно? Розглянемо чотири платформи, які підійдуть новачкам і досвідченим користувачам. Кожна пропонує свої плюси, але вимагає перевірки репутації та уваги до ризиків.

Best Wallet

Best Wallet — анонімний гаманець, який не потребує ID або процедури KYC. Двофакторна автентифікація і надійне шифрування знижують ризик зломів, що загрожують багатьом анонімним платформам. Гаманець працює з Bitcoin, Ethereum і популярними мемкоїнами, дозволяючи обмінювати активи без банків. Інтеграція з децентралізованими сервісами, такими як Uniswap або Aave, відкриває доступ до фінансів без посередників. Мобільний застосунок допомагає керувати активами в будь-який момент, а реєстрація займає кілька хвилин. Для великих сум варто підключити холодний гаманець, щоб посилити безпеку. Нові закони підштовхують до анонімних рішень, і Best Wallet виграє завдяки своєму функціоналу, надійності та простоті реєстрації.

Best Wallet (токен $BEST)

Токен $BEST — елемент екосистеми Best Wallet, запущеної 2024 року. Вартість токена $BEST — $0,0247 або 1,02 грн. Пресейл зібрав $11,6 млн, а понад 200 млн токенів уже в стейкінгу з прибутковістю 129% річних. Власники отримують знижки на транзакції та ранній доступ до нових проєктів, що приваблює інвесторів. Токен підтримує мережі Ethereum, Polygon і Binance Smart Chain, спрощуючи обмін. Ринок децентралізованих фінансів продовжує зростати, і $BEST може зміцнитися за рахунок своєї функціональності. Це шанс для тих, хто шукає перспективи на ранніх стадіях.

Bitcoin Bull ($BTCBULL)

Bitcoin Bull — токен, натхненний зростанням біткоїна і мем-культурою. Пресейл зібрав $4,7 млн, вартість токена — $0,0026 або 0,11 грн, а стейкінг обіцяє 200% річних. Проєкт стартував у лютому 2025 року і націлений на тих, хто чекає на нові піки біткоїна, наприклад $100,000. Як це працює? При зростанні BTC частина $BULL спалюється, зменшуючи загальну пропозицію, а власники отримують бонуси в токенах. Це створює дефляцію, підвищуючи цінність. Біткоїн історично показує впевнене зростання, і якщо тренд продовжиться, $BULL приверне увагу. Платформа проста: купівля через сайт, гаманець і пара кліків. Новачкам краще почати з малих сум, щоб зрозуміти механіку і знизити ризики.

Mind of Pepe ($MIND)

Mind of Pepe об'єднує меми й аналітику на основі ШІ, допомагаючи трейдерам розбиратися в ринку. Пресейл зібрав $8 млн, токен коштує $0,0037 або 0,15 грн, стейкінг дає 281% річних. Запущений у 2025 році, проєкт пропонує прогнози, які спрощують торгівлю навіть для початківців. На відміну від інших мемкоїнів, $MIND дає реальну користь: ШІ аналізує тренди, знижуючи помилки. Мемкоїни залишаються популярними, а АІ-рішення — тренд року. Платформа інтегрується з гаманцями, покупка доступна онлайн. Для користувачів це можливість поєднати інтерес до крипти з навчанням. $MIND виділяється балансом веселощів і технологій, що обіцяє зростання на наступному етапі ринку.

Як купити криптовалюту в Україні безпечно?

Розберемо це питання на прикладі однієї з найпопулярніших криптовалют. USDT — вибір для тих, хто шукає стабільності: його ціна прив'язана до долара, що захищає від стрибків ринку. Як купити USDT в Україні, щоб не втратити гроші? Є кілька способів, від бірж до банків, але обережність понад усе.

Почати можна з Binance — платформи зі зручним P2P. Як купити криптовалюту в Україні на Binance? Зареєструйтеся, виберіть розділ P2P, знайдіть продавця з високим рейтингом. Переведіть гривні з картки, і USDT надійде на гаманець. Як купити криптовалюту на Binance з телефона? Встановіть додаток, увійдіть в обліковий запис, виберіть P2P — процес триватиме кілька хвилин. Комісії низькі, а вибір продавців широкий. WhiteBIT теж підтримує гривні, і P2P працює з популярними банками.

Купити криптовалюту Приват24 простіше через P2P: надішліть гривні продавцю на Binance або в обміннику й отримайте USDT.

Як купити криптовалюту через Монобанк? Аналогічно: виберіть P2P, переведіть гривні з картки Монобанку, але перевірте ліміти — великі суми можуть потребувати перевірки. Обмінники пропонують обмін USDT на гривні з виведенням на карту, але важливо вивчити репутацію сервісу.

Скільки коштує 1 криптовалюта в гривнях? На момент написання статті 1 USDT коштує в гривнях 44,14, але фінальна ціна може відрізнятися залежно від вибору платформи. У застосунку криптогаманців, наприклад, у Best Wallet можна подивитися курси на різних майданчиках, щоб вибрати найвигідніший.

Ризики реальні: кібератаки торкнулися безлічі платформ, а фейкові сервіси множаться. Вмикайте двофакторну аутентифікацію — вона різко знижує ймовірність злому. Перевіряйте платформи за відгуками, шукайте високий рейтинг. Починайте з малих сум, використовуйте VPN для доступу. Ці кроки допоможуть новачкам впевнено увійти у світ криптовалюти без втрат.

Висновок

Криптовалюта залишається способом зберегти капітал, поки податки не змінили ринок. Плани запровадити податок 18% плюс 5% військовий збір відкладаються — але ясність очікують уже 2025 року. Це вікно для тих, хто хоче купити криптовалюту онлайн без доплат.

Ринок зростає, а платформи на кшталт Binance, гаманців Best Wallet або пресейлів $BEST і $MIND дають вибір: від стабільних USDT до токенів із потенціалом.