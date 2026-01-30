ТОП-10 сервісів для обміну криптовалют в Україні та за кордоном

Разом зі зростанням популярності криптовалют криптообмінники міцно вбудувалися в українську фінансову рутину. Багато користувачів обирають їх для простих, але важливих задач: швидко купити або продати ту чи іншу криптовалюту, переказати кошти між країнами або вивести гроші у зручний формат. У таких сценаріях важливі не великий вибір інструментів, а зрозумілий процес, швидкість і передбачуваний результат — особливо коли частина традиційних платіжних маршрутів працює з обмеженнями.

Плюс у тому, що обмінники зазвичай дають багато варіантів отримання коштів: не лише банківські картки, а й окремі платіжні сервіси. Коли йдеться про готівку, обмінник часто стає єдиним практичним варіантом: не просто купити крипту або вивести її в готівку, а зробити це через сервіс із фіксованими правилами, підтримкою та зрозумілою процедурою.

З-поміж розмаїття сервісів «Мінфін» відібрав 10 популярних криптообмінників. Набір послуг у них схожий, але є різниця в деталях, які зазвичай спливають у найневдаліший момент: комісії, швидкість, ліміти, доступні мережі та формати роботи з готівкою.

AnyExchange.best

AnyExchange.best — сервіс обміну криптовалют, електронних грошей і фіатних валют, орієнтований на практичні сценарії: купівлю та продаж крипти, безготівкові перекази через платіжні системи та отримання готівки у вибраних локаціях в Україні та за кордоном.

Обмін відбувається через заявку. Остаточний курс визначається в момент зарахування коштів і застосовується до всієї операції. У стандартних випадках обробка заявки займає від 10 до 60 хвилин, а всі комісії вже включені до курсу без додаткових нарахувань.

Сервіс підтримує виплати в UAH, USD, EUR та низці інших валют, зокрема, GBP, PLN, TRY, CAD і KZT, із виведенням на банківські картки, рахунки або через платіжні сервіси Visa/Mastercard, Wise, PayPal, Payoneer та Revolut. Для готівкових операцій доступна видача в містах України, а в низці європейських країн — через кур'єрську доставку за попередньо погодженими умовами, де сума й місто видачі підтверджуються ще до оплати заявки.

Підтримувані активи: широкий вибір стейблкоїнів, біткоїн, альткоїни та фіатні валюти — загалом понад 100 напрямків обміну.

Формати виведення/заведення: банківські картки, SWIFT/SEPA, Revolut, Wise, PayPal та інші електронні сервіси, а також видача готівки в містах України, Європи та Азії.

GroshX

GroshX — онлайн-криптообмінник із фокусом на швидкі обміни через заявку на сайті без обов’язкового створення акаунта. Реєстрація доступна опційно (пошта, ім'я та прізвище, пароль) — для ведення особистого кабінету та відстеження створених заявок.

Мінімальна сума в більшості напрямків стартує від 10 USDT, верхня межа фактично не обмежується. Курс фіксується в момент оплати в робочий час ( 09:00—23:30 ); заявки, створені поза цим проміжком, перераховуються зранку з 09:00 за актуальним курсом. Середній час виконання — близько 25 хвилин; за опцією «швидка виплата» — 3−15 хвилин, а при піковому навантаженні регламент може становити 5−180 хвилин.

Комісія залежить від типу обміну й зазвичай становить 0,3−2% — вона відразу закладена до курсу. Для готівкових напрямків можливе отримання UAH/EUR/USD у більшості великих міст України (підконтрольні території), а доставка за адресою або видача готівки «у світі» організовується окремо через підтримку; за доставку передбачена додаткова плата в діапазоні 30−100 USDT. Також доступні платні опції, на кшталт пріоритетної підтримки, прискореної виплати та виплат на реквізити третіх осіб.

Підтримувані активи: USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, ADA, LTC, XMR — загалом 10 криптовалют та USD, EUR, UAH.

Формати: перекази на банківські картки українських банків (Visa/Mastercard, Monobank, Privat24, Raiffeisen тощо), а також виплати через Revolut, Wise, Payoneer і варіанти з готівкою, залежно від напрямку.

Payex24 — криптообмінник із фокусом на широку географію та велику кількість напрямків виведення. Сервіс поєднує онлайн-обмін із безготівковими каналами та операціями з готівкою. І не лише в Україні — з-поміж напрямків понад 40 країн і локацій для видачі. Це зручно, коли важливо не просто продати крипту, а отримати кошти конкретним способом і в потрібній валюті в іншій точці світу.

На сайті основний акцент зроблено на каталозі напрямків і резервах: користувач може вибрати пару обміну та відразу бачить доступні варіанти виведення, включно з банками, платіжними сервісами та готівкою. Окремо зазначається робота з банківськими переказами через SWIFT/SEPA, а також із популярними платіжними системами, на кшталт Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill і Neteller. У Payex24 також широкий вибір фіатних валют — окрім гривні, доступні, зокрема, EUR, USD, GBP, PLN та інші. Також у сервісу широкий зворотний напрямок — не лише виведення з крипти у фіат, а й обмін у протилежний бік, залежно від обраного каналу.

Підтримувані активи: близько 15 криптовалют, зокрема, USDT та USDC, біткоїн, Ethereum, Solana, Polkadot, Tron, Toncoin, XRP, Cardano, Litecoin, та 8 фіатних валют.

Формати: банківські картки та перекази, SWIFT/SEPA, платіжні сервіси (Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill, Neteller та інші), а також видача готівки в багатьох країнах. Доступні й зворотні напрямки обміну, залежно від пари та каналу.

Dvizh — це криптообмінник із чітким фокусом насамперед на операції з готівкою. Сервіс орієнтований на користувачів, яким важливо не просто обміняти криптовалюту, а отримати або здати кошти офлайн. Тож основний сценарій роботи — обмін крипти на готівку та навпаки, без прив’язки до банківських карток, а також виведення коштів у доларах через популярні платіжні сервіси, як-от Payoneer, Paypall та Skrill чи придбання USDT з Wise.

Платформа підтримує ключові криптовалюти та стейблкоїни, зокрема, USDT (у різних мережах), BTC, ETH, USDC, TRX та інші популярні активи. Обмін відбувається через онлайн-інтерфейс із попереднім вибором міста та валюти, а всі актуальні резерви відображаються безпосередньо на сайті.

Окрема особливість Dvizh — широка географія роботи з готівкою. Сервіс доступний у понад 20 містах України, а також за кордоном, зокрема, в Кракові, Дубаї та Стамбулі. Це робить платформу зручною для користувачів, які працюють з криптовалютою між країнами або регулярно оперують готівкою поза банківською системою.

Підтримувані активи: USDT, USDC, BTC, ETH, TRX та фіатні валюти UAH, USD, EUR.

Формати: обмін криптовалюти на готівку та готівки на крипту, а також Payoneer, PayPal та Skrill для USD, а також придбання крипти з Wise.

Changeit — український онлайн-обмінник криптовалют, орієнтований на роботу з гривнею, що підтримує обмін BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE і DASH без прихованих комісій і складних кроків. Інтерфейс сервісу простий і дозволяє швидко виконати обмін через банківські картки (Visa/Mastercard українських банків) або інший безготівковий спосіб — усе відображається в калькуляторі безпосередньо ще до оформлення заявки. Завдяки фокусуванню саме на гривневих парах Changeit може пропонувати вигідні курси для користувачів із України, а відгуки зазначають оперативність і відносно швидке проведення транзакцій.

Cashout

Cashout — український криптообмінник, відомий насамперед можливістю купівлі/продажу криптовалюти за готівку в Києві (офісний формат), а також онлайн-обмінами. Сервіс працює з широким набором активів (зокрема, BTC, ETH, USDT) і показує актуальні курси/резерви в Telegram-каналі; частину обмінів позиціонує як швидкі, у режимі 24/7.

Bitmore

Bitmore працює як сервіс для обміну криптовалют із прив’язкою до конкретних локацій. На сайті можна вибрати напрямок, побачити курс і резерви та оформити заявку на отримання коштів, зокрема, у форматі готівки. Хоча гривню сервіс не підтримує, а з-поміж криптовалют лише USD, BTC та ETH, окрема риса Bitmore — широка географія: у списках локацій фігурують українські міста та низка європейських напрямків, тож сервіс, радше, про обмін «у потрібному місці», ніж лише про онлайн-конвертацію.

100btc

100btc — один із найстаріших криптообмінників в Україні, що працює з 2016 року і пропонує обмін понад 30 криптовалют на фіатні кошти без обов’язкової реєстрації. Сервіс приймає популярні активи (зокрема, BTC, ETH, USDT, Solana й низку альткоїнів) і дозволяє обмінювати їх онлайн у режимі 24/7 із відображенням актуальних курсів та резервів на сайті. Окрім онлайн-обміну, 100btc має офлайн-пункти в понад 20 містах України, де можна купити чи продати крипту за готівку (гривні, долари, євро), а також фізично зустрітися для обміну після оформлення заявки.

Bitcoin24

Bitcoin24 — український онлайн-обмінник, що також працює з 2016 року і спеціалізується на купівлі та продажу криптовалют за гривню без обов’язкової реєстрації. Сервіс пропонує інтерфейс із калькулятором курсу, підтримує BTC, USDT та декілька інших популярних активів, і користувачі можуть купувати/продавати крипту безпосередньо через банківські картки, зокрема, через Приват24 і LiqPay. Обміни доступні цілодобово, а актуальні курси та резерви видно відразу на сторінці заявки, що дозволяє оцінити умови ще до оформлення операції. Заявлений час виконання часто становить декілька хвилин після підтвердження транзакції в мережі.

buybank

BuyBank поєднує онлайн-обмін і готівкові операції. Сервіс дозволяє купувати криптовалюту та продавати з безготівковим виведенням на українські картки, а для роботи з готівкою має дві фізичні точки — у Києві та Одесі; у списку активів представлені BTC, ETH, USDT, XRP та інші базові монети.

Обмінник Крипта Фіати Виведення/заведення (цифрові канали) Міста для виведення готівки AnyExchange.best USDT, USDC, BTC, ETH — понад 100 напрямків UAH

USD

EUR

KZT

MDL та ін. Картки, SWIFT/SEPA, Revolut, Wise, PayPal та інші сервіси Україна + Європа + Азія (локації залежать від напряму) GroshX USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, ADA, LTC, XMR (та ін.) UAH, USD, EUR Картки укр. банків, Revolut, Wise, Payoneer Україна + доставка світом за запитом Payex24 ~15 BTC, ETH, SOL, DOT, TRX, TON, XRP, ADA, LTC, DASH, USDT, USDC тощо) UAH, USD, EUR, GBP, PLN та ін. Картки/перекази, SWIFT/SEPA, Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill, Neteller та ін. Україна + понад 40 країн Dvizh USDT, USDC, BTC, ETH, TRX (та ін.) UAH, USD, EUR Payoneer, PayPal, Skrill; з Wise можна купувати USDT Понад 20 міст України + Варшава, Краків, Дубай, Стамбул тощо. Changeit BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE, DASH UAH Картки (укр. банки), безготівкові способи — Cashout Широкий набір активів (зокрема BTC, ETH, USDT) UAH, USD Онлайн-обмін 24/7 (цифрові канали залежать від напряму) Київ (офіс) Bitmore USDT, BTC, ETH USD, EUR,

GBP — Українські міста + європейські напрямки 100btc 30+ криптовалют (BTC, ETH, USDT, SOL та ін.) UAH, USD, EUR Онлайн 24/7 (цифрові канали залежать від напряму) Понад 20 міст України (офлайн-пункти) Bitcoin24 BTC, USDT + кілька інших (у т.ч. SOL згадували) UAH Картки укр. банків (зокрема через LiqPay/Приват24/Монобанк та інші) — BuyBank BTC, ETH, USDT, XRP UAH, USD Монобанк, Приват, ПУМБ, Ощадбанк та картки інших українських банків Київ, Одеса (2 точки)

Здебільшого цифрові обміни відбуваються автоматично або з мінімальною участю оператора, тому час виконання зазвичай короткий. Для операцій із готівкою часто використовується Telegram: через нього узгоджують місто, суму, точку видачі/прийому та деталі заявки. Підтримка є в усіх згаданих сервісах, але її швидкість прив’язана до графіка роботи.

Сервіси часто наголошувати на тому, що зберігають анонімність користувачів. Втім, варто памʼятати, що обмінники працюють у межах правил фінансового моніторингу: за окремих умов сервіс може запитати додаткову інформацію або призупинити операцію для перевірки.

Прихованих комісій на згаданих криптообмінниках немає: вони або враховані в курсі, або відразу ж позначені. Оскільки сам курс залежить від ліквідності, резервів, волатильності ринку, обраного напряму (готівка чи безготівка) і навіть навантаження на сервіс у конкретний момент, для великих сум має сенс не поспішати: порівняти декілька варіантів, дочекатися кращого спреду й уточнити деталі в підтримці. Так само з лімітами: цифри на сайті — часто «не стеля», — частина сервісів робить винятки під великі суми, але це вирішується окремою комунікацією.