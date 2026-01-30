Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 січня 2026, 12:05

ТОП-10 сервісів для обміну криптовалют в Україні та за кордоном

Разом зі зростанням популярності криптовалют криптообмінники міцно вбудувалися в українську фінансову рутину. Багато користувачів обирають їх для простих, але важливих задач: швидко купити або продати ту чи іншу криптовалюту, переказати кошти між країнами або вивести гроші у зручний формат. У таких сценаріях важливі не великий вибір інструментів, а зрозумілий процес, швидкість і передбачуваний результат — особливо коли частина традиційних платіжних маршрутів працює з обмеженнями.

Разом зі зростанням популярності криптовалют криптообмінники міцно вбудувалися в українську фінансову рутину.

Плюс у тому, що обмінники зазвичай дають багато варіантів отримання коштів: не лише банківські картки, а й окремі платіжні сервіси. Коли йдеться про готівку, обмінник часто стає єдиним практичним варіантом: не просто купити крипту або вивести її в готівку, а зробити це через сервіс із фіксованими правилами, підтримкою та зрозумілою процедурою.

З-поміж розмаїття сервісів «Мінфін» відібрав 10 популярних криптообмінників. Набір послуг у них схожий, але є різниця в деталях, які зазвичай спливають у найневдаліший момент: комісії, швидкість, ліміти, доступні мережі та формати роботи з готівкою.

AnyExchange.best

AnyExchange.best — сервіс обміну криптовалют, електронних грошей і фіатних валют, орієнтований на практичні сценарії: купівлю та продаж крипти, безготівкові перекази через платіжні системи та отримання готівки у вибраних локаціях в Україні та за кордоном.

Обмін відбувається через заявку. Остаточний курс визначається в момент зарахування коштів і застосовується до всієї операції. У стандартних випадках обробка заявки займає від 10 до 60 хвилин, а всі комісії вже включені до курсу без додаткових нарахувань.

Сервіс підтримує виплати в UAH, USD, EUR та низці інших валют, зокрема, GBP, PLN, TRY, CAD і KZT, із виведенням на банківські картки, рахунки або через платіжні сервіси Visa/Mastercard, Wise, PayPal, Payoneer та Revolut. Для готівкових операцій доступна видача в містах України, а в низці європейських країн — через кур'єрську доставку за попередньо погодженими умовами, де сума й місто видачі підтверджуються ще до оплати заявки.

Підтримувані активи: широкий вибір стейблкоїнів, біткоїн, альткоїни та фіатні валюти — загалом понад 100 напрямків обміну.

Формати виведення/заведення: банківські картки, SWIFT/SEPA, Revolut, Wise, PayPal та інші електронні сервіси, а також видача готівки в містах України, Європи та Азії.

GroshX

GroshX — онлайн-криптообмінник із фокусом на швидкі обміни через заявку на сайті без обов’язкового створення акаунта. Реєстрація доступна опційно (пошта, ім'я та прізвище, пароль) — для ведення особистого кабінету та відстеження створених заявок.

Мінімальна сума в більшості напрямків стартує від 10 USDT, верхня межа фактично не обмежується. Курс фіксується в момент оплати в робочий час (09:00—23:30); заявки, створені поза цим проміжком, перераховуються зранку з 09:00 за актуальним курсом. Середній час виконання — близько 25 хвилин; за опцією «швидка виплата» — 3−15 хвилин, а при піковому навантаженні регламент може становити 5−180 хвилин.

Комісія залежить від типу обміну й зазвичай становить 0,3−2% — вона відразу закладена до курсу. Для готівкових напрямків можливе отримання UAH/EUR/USD у більшості великих міст України (підконтрольні території), а доставка за адресою або видача готівки «у світі» організовується окремо через підтримку; за доставку передбачена додаткова плата в діапазоні 30−100 USDT. Також доступні платні опції, на кшталт пріоритетної підтримки, прискореної виплати та виплат на реквізити третіх осіб.

Підтримувані активи: USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, ADA, LTC, XMR — загалом 10 криптовалют та USD, EUR, UAH.

Формати: перекази на банківські картки українських банків (Visa/Mastercard, Monobank, Privat24, Raiffeisen тощо), а також виплати через Revolut, Wise, Payoneer і варіанти з готівкою, залежно від напрямку.

Payex24

Payex24 — криптообмінник із фокусом на широку географію та велику кількість напрямків виведення. Сервіс поєднує онлайн-обмін із безготівковими каналами та операціями з готівкою. І не лише в Україні — з-поміж напрямків понад 40 країн і локацій для видачі. Це зручно, коли важливо не просто продати крипту, а отримати кошти конкретним способом і в потрібній валюті в іншій точці світу.

На сайті основний акцент зроблено на каталозі напрямків і резервах: користувач може вибрати пару обміну та відразу бачить доступні варіанти виведення, включно з банками, платіжними сервісами та готівкою. Окремо зазначається робота з банківськими переказами через SWIFT/SEPA, а також із популярними платіжними системами, на кшталт Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill і Neteller. У Payex24 також широкий вибір фіатних валют — окрім гривні, доступні, зокрема, EUR, USD, GBP, PLN та інші. Також у сервісу широкий зворотний напрямок — не лише виведення з крипти у фіат, а й обмін у протилежний бік, залежно від обраного каналу.

Підтримувані активи: близько 15 криптовалют, зокрема, USDT та USDC, біткоїн, Ethereum, Solana, Polkadot, Tron, Toncoin, XRP, Cardano, Litecoin, та 8 фіатних валют.

Формати: банківські картки та перекази, SWIFT/SEPA, платіжні сервіси (Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill, Neteller та інші), а також видача готівки в багатьох країнах. Доступні й зворотні напрямки обміну, залежно від пари та каналу.

Dvizh

Dvizh — це криптообмінник із чітким фокусом насамперед на операції з готівкою. Сервіс орієнтований на користувачів, яким важливо не просто обміняти криптовалюту, а отримати або здати кошти офлайн. Тож основний сценарій роботи — обмін крипти на готівку та навпаки, без прив’язки до банківських карток, а також виведення коштів у доларах через популярні платіжні сервіси, як-от Payoneer, Paypall та Skrill чи придбання USDT з Wise.

Платформа підтримує ключові криптовалюти та стейблкоїни, зокрема, USDT (у різних мережах), BTC, ETH, USDC, TRX та інші популярні активи. Обмін відбувається через онлайн-інтерфейс із попереднім вибором міста та валюти, а всі актуальні резерви відображаються безпосередньо на сайті.

Окрема особливість Dvizh — широка географія роботи з готівкою. Сервіс доступний у понад 20 містах України, а також за кордоном, зокрема, в Кракові, Дубаї та Стамбулі. Це робить платформу зручною для користувачів, які працюють з криптовалютою між країнами або регулярно оперують готівкою поза банківською системою.

Підтримувані активи: USDT, USDC, BTC, ETH, TRX та фіатні валюти UAH, USD, EUR.

Формати: обмін криптовалюти на готівку та готівки на крипту, а також Payoneer, PayPal та Skrill для USD, а також придбання крипти з Wise.

Changeit

Changeit — український онлайн-обмінник криптовалют, орієнтований на роботу з гривнею, що підтримує обмін BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE і DASH без прихованих комісій і складних кроків. Інтерфейс сервісу простий і дозволяє швидко виконати обмін через банківські картки (Visa/Mastercard українських банків) або інший безготівковий спосіб — усе відображається в калькуляторі безпосередньо ще до оформлення заявки. Завдяки фокусуванню саме на гривневих парах Changeit може пропонувати вигідні курси для користувачів із України, а відгуки зазначають оперативність і відносно швидке проведення транзакцій.

Cashout

Cashout — український криптообмінник, відомий насамперед можливістю купівлі/продажу криптовалюти за готівку в Києві (офісний формат), а також онлайн-обмінами. Сервіс працює з широким набором активів (зокрема, BTC, ETH, USDT) і показує актуальні курси/резерви в Telegram-каналі; частину обмінів позиціонує як швидкі, у режимі 24/7.

Bitmore

Bitmore працює як сервіс для обміну криптовалют із прив’язкою до конкретних локацій. На сайті можна вибрати напрямок, побачити курс і резерви та оформити заявку на отримання коштів, зокрема, у форматі готівки. Хоча гривню сервіс не підтримує, а з-поміж криптовалют лише USD, BTC та ETH, окрема риса Bitmore — широка географія: у списках локацій фігурують українські міста та низка європейських напрямків, тож сервіс, радше, про обмін «у потрібному місці», ніж лише про онлайн-конвертацію.

100btc

100btc — один із найстаріших криптообмінників в Україні, що працює з 2016 року і пропонує обмін понад 30 криптовалют на фіатні кошти без обов’язкової реєстрації. Сервіс приймає популярні активи (зокрема, BTC, ETH, USDT, Solana й низку альткоїнів) і дозволяє обмінювати їх онлайн у режимі 24/7 із відображенням актуальних курсів та резервів на сайті. Окрім онлайн-обміну, 100btc має офлайн-пункти в понад 20 містах України, де можна купити чи продати крипту за готівку (гривні, долари, євро), а також фізично зустрітися для обміну після оформлення заявки.

Bitcoin24

Bitcoin24 — український онлайн-обмінник, що також працює з 2016 року і спеціалізується на купівлі та продажу криптовалют за гривню без обов’язкової реєстрації. Сервіс пропонує інтерфейс із калькулятором курсу, підтримує BTC, USDT та декілька інших популярних активів, і користувачі можуть купувати/продавати крипту безпосередньо через банківські картки, зокрема, через Приват24 і LiqPay. Обміни доступні цілодобово, а актуальні курси та резерви видно відразу на сторінці заявки, що дозволяє оцінити умови ще до оформлення операції. Заявлений час виконання часто становить декілька хвилин після підтвердження транзакції в мережі.

buybank

BuyBank поєднує онлайн-обмін і готівкові операції. Сервіс дозволяє купувати криптовалюту та продавати з безготівковим виведенням на українські картки, а для роботи з готівкою має дві фізичні точки — у Києві та Одесі; у списку активів представлені BTC, ETH, USDT, XRP та інші базові монети.

Обмінник

Крипта

Фіати

Виведення/заведення (цифрові канали)

Міста для виведення готівки

AnyExchange.best

USDT, USDC, BTC, ETH — понад 100 напрямків

UAH
USD
EUR
KZT
MDL та ін.

Картки, SWIFT/SEPA, Revolut, Wise, PayPal та інші сервіси

Україна + Європа + Азія (локації залежать від напряму)

GroshX

USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, ADA, LTC, XMR (та ін.)

UAH, USD, EUR

Картки укр. банків, Revolut, Wise, Payoneer

Україна + доставка світом за запитом

Payex24

~15 BTC, ETH, SOL, DOT, TRX, TON, XRP, ADA, LTC, DASH, USDT, USDC тощо)

UAH, USD, EUR, GBP, PLN та ін.

Картки/перекази, SWIFT/SEPA, Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill, Neteller та ін.

Україна + понад 40 країн

Dvizh

USDT, USDC, BTC, ETH, TRX (та ін.)

UAH, USD, EUR

Payoneer, PayPal, Skrill; з Wise можна купувати USDT

Понад 20 міст України + Варшава, Краків, Дубай, Стамбул тощо.

Changeit

BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE, DASH

UAH

Картки (укр. банки), безготівкові способи

Cashout

Широкий набір активів (зокрема BTC, ETH, USDT)

UAH, USD

Онлайн-обмін 24/7 (цифрові канали залежать від напряму)

Київ (офіс)

Bitmore

USDT, BTC, ETH

USD, EUR,
GBP

Українські міста + європейські напрямки

100btc

30+ криптовалют (BTC, ETH, USDT, SOL та ін.)

UAH, USD, EUR

Онлайн 24/7 (цифрові канали залежать від напряму)

Понад 20 міст України (офлайн-пункти)

Bitcoin24

BTC, USDT + кілька інших (у т.ч. SOL згадували)

UAH

Картки укр. банків (зокрема через LiqPay/Приват24/Монобанк та інші)

BuyBank

BTC, ETH, USDT, XRP

UAH, USD

Монобанк, Приват, ПУМБ, Ощадбанк та картки інших українських банків

Київ, Одеса (2 точки)

Здебільшого цифрові обміни відбуваються автоматично або з мінімальною участю оператора, тому час виконання зазвичай короткий. Для операцій із готівкою часто використовується Telegram: через нього узгоджують місто, суму, точку видачі/прийому та деталі заявки. Підтримка є в усіх згаданих сервісах, але її швидкість прив’язана до графіка роботи.

Сервіси часто наголошувати на тому, що зберігають анонімність користувачів. Втім, варто памʼятати, що обмінники працюють у межах правил фінансового моніторингу: за окремих умов сервіс може запитати додаткову інформацію або призупинити операцію для перевірки.

Прихованих комісій на згаданих криптообмінниках немає: вони або враховані в курсі, або відразу ж позначені. Оскільки сам курс залежить від ліквідності, резервів, волатильності ринку, обраного напряму (готівка чи безготівка) і навіть навантаження на сервіс у конкретний момент, для великих сум має сенс не поспішати: порівняти декілька варіантів, дочекатися кращого спреду й уточнити деталі в підтримці. Так само з лімітами: цифри на сайті — часто «не стеля», — частина сервісів робить винятки під великі суми, але це вирішується окремою комунікацією.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
