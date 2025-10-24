Топ альткойнів у листопаді 2025

Не так важливо, чи вкладаєте ви в стабільні американські держоблігації чи топ альткойнів, підвищену турбулентність у 2025 році ви напевно відчули. Здається, що традиційні способи інвестування більше не працюють або є занадто ризикованими, а ціни на активи змінюються надто швидко. У цей період на допомогу приходять інвестиції в пресейли.

Давайте розберемо, чому зараз класичні криптовалюти можуть бути не найкращим вибором, що таке пресейли та альткойни, а також чому вони залишаються хорошим способом інвестицій навіть у складні часи. І, звичайно ж, складемо свій топ альткойнів, на які варто звернути увагу.

Чому криптовалюти зараз особливо волатильні

Криптовалюти завжди були нестабільним фінансовим інструментом, коливання в 40−50% на день тут вважається нормальним явищем. У 2024−2025 роках воно стало ще вищим. Навіть Bitcoin і Ethereum часто рухаються ривками і можуть подорожчати і подешевшати на десятки відсотків на день.

Це відбувається через:

● невизначеність регулювання криптовалют в США і ЄС — будь-яка зміна на політичному полі моментально відбивається на вартості BTC і ETH;

● скорочення ліквідності у роздрібних інвесторів;

● очікування нових технологічних циклів (наприклад, оновлень Ethereum або появи нових Layer 2 рішень);

● активності інституційних гравців, які маніпулюють ринком, штучно створюючи волатильність.

У часи підвищеної турбулентності краще інвестувати в пресейли — у них зрозуміла і лінійна траєкторія зростання. На ранніх етапах є можливість увійти в проект за мінімальною ціною. Пізніше, коли почнуться біржові торги, вже можна буде вирішувати, що робити — швидко продати з прибутком або залишити на довгостроковий період.

Що таке альткоїни

Альткоїни — це загальна назва для всіх криптовалют, крім біткоїна. Термін походить від англійського alternative coins — альтернативні монети. Очолює топ альткоїнів одна з найпопулярніших криптовалют — проект Віталіка Бутеріна Ethereum.

Альткоїни з'явилися на ринку слідом за біткоїном. Їхня перевага в тому, що вони надають додаткові функції, яких немає у першої криптовалюти. У кожної монети ці функції свої, наприклад висока швидкість транзакцій або підтримка смарт-контактів і децентралізованих додатків.

З моменту виходу на біржі першого альткоїна з'явилися ще тисячі видів монет, багато з яких вже припинили своє існування. Деякі спочатку були створені як скам. Наприклад, токен Terra/ Luna, який збанкрутував, судячи з усього, через безвідповідальне управління криптобіржі FTX.

Вибрати найкращі альткоїни для вкладення коштів може бути досить складно, навіть якщо ви давно в темі криптовалют. Тому далі ми запропонуємо топ альткоїнів на пресейлі, які можуть цікаво показати себе цієї осені.

Що таке пресейл і як він працює

Пресейл (presale) — це стадія попереднього продажу токенів до їх офіційного лістингу на біржах. Команди-розробники організовують пресейли, щоб залучити стартовий капітал для розвитку проекту, а також перевірити інтерес аудиторії. Крім того, пресейл допомагає створити базу ранніх інвесторів і власне ком'юніті для нового альткойна.

Зазвичай пресейл ділиться на кілька етапів — раундів. На кожному наступному раунді вартість токена поступово зростає. І чим раніше купити токен, тим вигіднішою буде покупка. А за рахунок ранніх вкладень, проект отримає фінансування для подальшого розвитку.

Чому пресейли залишаються привабливими навіть при нестабільному ринку

Головна перевага пресейлів — вони слабо залежать від поточних коливань цін на крипторинку, тому що фактично вони знаходяться поза ринком. Якщо біткоїн впав хоч на 10%, це не впливає на вартість токенів, які ще не торгуються на біржі.

Що отримують інвестори, купуючи токени на пресейлі:

1. Фіксовану вартість

2. Високий потенціал зростання після лістингу

Команди проекту намагаються вибрати вдалий момент виходу коіна на ринок, наприклад, під час фази відновлення або хайпу, щоб підвищити інтерес і ціну.

3. Додаткові способи заробітку

Багато пресейлів вже на ранній стадії пропонують стейкінг — можливість заморожувати токени і отримувати пасивний дохід.

Таким чином, при купівлі альткойнів на стадії пресейлу ви отримуєте ідеальний баланс між ризиком і очікуваною прибутковістю. Звичайно, важливо вибирати проекти, яким можна довіряти, і це найскладніше завдання. Найкращими виявляються ті, за якими стоять реальні професійні команди і ті, які вирішують актуальні проблеми ринку.

Як вибрати надійний пресейл-проект для покупки альткойнів

Щоб уберегти себе від покупки ненадійних або безперспективних альткойнів, варто звертати увагу на наявність у проекту декількох параметрів:

● Репутація

За проектом повинні стояти реальні люди або стійкий бренд. Навіть якщо імена творців не називаються, професійна команда зможе знайти спосіб продемонструвати свою компетентність.

● Roadmap

У проекту повинні бути реальні і зрозуміло прописані плани: від пресейлу до виходу на біржу і запуску продукту.

● Партнерства та аудит

Те, що код альткоїна пройшов аудит у відомих компаній і залучив партнерів, значно підвищує рівень довіри.

● Механіка

Зрозуміла механіка альткоїна: має бути пояснено, навіщо потрібен токен, як він використовується в екосистемі, які стимули передбачені для власників.

● Реальні кейси застосування

Навіть на стадії пресейлу повинен існувати робочий продукт або хоча б MVP.

Далі ми розглянемо ТОП альткойнів, які виглядають найбільш перспективними для вкладень в кінці 2025 року.

TOP-5 альткойнів для покупки восени 2025

Найбільш перспективний альткойн цієї осені — Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper — криптовалюта, створена для поліпшення роботи біткойна. Вона покликана прискорити його роботу, зробити транзакції дешевшими і додати більше функцій. Серед них можливість проводити майже миттєві платежі, використовувати DeFi-додатки і запускати нові токени.

Альткойн $HYPER працює в системі layer 2, дозволяючи створювати dApps (децентралізовані додатки) у вигляді гаманців, брати участь у стейкінгу, фармінгу та кредитуванні. При купівлі на пресейлі ви отримаєте доступ до запуску нових токенів, голосування в DAO, ейрдропів і стейкінгу.

На момент написання тексту вартість $HYPER становить $0,013155.

КУПИТИ BITCOIN HYPER

Токен криптогаманця Best Wallet

Best Wallet Token — проект екосистеми Best Wallet. Її творці планують зайняти до 40% ринку криптогаманців до кінця 2026 року, що натякає на велике майбутнє токена.

Альткойн існує в мережі Ethereum (ERC-20), покупка доступна за ETH і BNB. Серед переваг:

● знижені комісії на транзакції,

● ранній доступ до нових перспективних пресейлів,

● гейміфіковану систему заохочень через ейрдроп $BEST,

● вищі нагороди за участь у стейкінгу.

Одна з особливостей $BEST і ще одна перевага токена — доступ до криптовалют на пресейлі через розділ upcoming tokens. Він дає можливість купувати нові токени на найраніших етапах пресейлу. Зробити це можна прямо в додатку гаманця Best Wallet, що мінімізує ризики купити криптовалюту на шахрайському сайті.

На момент написання тексту вартість $BEST: $0,025825

КУПИТИ $BEST

Maxi Doge — мемкоін як стиль життя

Maxi Doge — мемкоін, заснований на Dogecoin, але з акцентом на «силу, наполегливість і активний стиль життя». Творці розраховують, що $MAXI повторить успіх свого попередника і примножить його: в 2024/2025 Dogecoin виріс на 71%, так що у Maxi Doge є всі шанси продемонструвати дуже високі результати.

Maxi Doge просувається за рахунок розвитку криптоспільноти навколо ідеї трейдингу як способу життя: азарту, наполегливості та оригінальності. Проект планує партнерство з платформами для торгівлі з плечем, що може збільшити ціну токена, якщо спільнота буде активно торгувати. Код смарт-контракту $MAXI був перевірений незалежними аудиторами, тому ймовірність вразливостей мінімальна.

Купити токен можна безпосередньо на сайті або прямо в гаманці Best Wallet.

На момент написання тексту вартість $MAXI: $0,000264

КУПИТИ MAXI DOGE

На які проекти, що вже вийшли на ринок, варто звернути увагу?

Основна рекомендація і класичних інвестицій, і інвестицій в криптовалюту — диверсифікація активів. Тому покупки на стадії пресейлу варто поєднати з вкладеннями в альткоїни, що вже зарекомендували себе і впевнено працюють на ринку.

BNB — розробка криптобіржі Binance

BNB — це токен найбільшої в світі криптобіржі Binance. Спочатку випускався в мережі Ethereum, але потім перейшов на власний блокчейн Binance Chain, а потім на Binance Smart Chain (зараз BNB Chain). Випущений ще в 2017 році, і вже давно не на стадії пресейлу. Його можна купити в будь-яких криптогаманцях і на біржах. Підтримує смарт-контракти на мові Solidity.

BNB вважається дуже надійним альткойном, оскільки його репутацію і стійкість підтримує Binance, яка його випустила. Такі гіганти ринку стійкі до коливань і не так сильно реагують на зовнішні зміни, як інші монети. Але і такої прибутковості, як криптовалюти на пресейлі, він, ймовірно, не дасть.

BNB можна використовувати для:

● оплати торгових комісій зі знижкою;

● участі в нових запусках (Launchpad, Launchpool);

● стейкінгу і DeFi-додатків.

Фактично BNB став «паливом» цілої екосистеми, і його ціна часто зростає навіть тоді, коли ринок в цілому падає.

Цей токен відрізняє ще й те, що BInance контролює його вартість і періодично викуповує частину BNB, зменшуючи загальну пропозицію. Це може підтримувати ціну і робити токен більш стабільним в довгостроковій перспективі.

TRX — токен мережі TRON

TRX — це криптовалюта блокчейну Tron, яка була створена для підтримки децентралізованих додатків (dApps), смарт-контрактів і мультимедійних сервісів. Він займає особливе місце в інфраструктурі крипторинку, тому що на базі мережі TRON функціонує значна частина транзакцій в USDT — найбільшому стейблкойні світу.

TRX — незамінний елемент екосистеми, що робить його настільки стабільним, наскільки це можливо на ринку криптовалют. Крім того, мережа TRON відрізняється високою швидкістю і порівняно невисокими комісіями.

Резюме: п'ять правил інвестора в непростих ринкових умовах

Підводячи підсумки, поділимося декількома порадами, які стануть у нагоді, коли ви інвестуєте в нестабільні часи.

Диверсифікуйте

Краще розділити капітал між пресейл-проектами і вже існуючими у відкритому доступі активами на кшталт BNB або TRX. Це дозволить знизити ризики, зберігши реальну можливість заробітку.

Будуйте довгострокові плани

Волатильність — нормальне явище. Якісні проекти з робочими продуктами та активною аудиторією завжди виграють у довгостроковій перспективі.

Використовуйте стейкінг

Навіть якщо ринок не зростає, стейкінг залишається інструментом стабільного доходу в умовах невизначеності.

Слідкуйте за календарем лістингів

Команди намагаються запускати токени в сприятливий момент. Встигайте придбати альткоїни за найвигіднішою ціною.

Вивчайте екосистеми

Іноді вигідніше інвестувати не в конкретний токен, а в екосистему — наприклад, в продукти, побудовані на BNB Chain або TRON Network.

FAQ

Які альткоїни купувати в 2025 році?

Зараз хороший час, щоб придивитися до токенів на пресейлі, таких як MAXI DOGE, Bitcoin Hyper і Best Wallet Token, поєднуючи ці покупки з інвестуванням у вже стабільні альткоїни, які давно вийшли на ринок, такі як TRX і BNB.

Яка криптовалюта буде популярною в 2025 році?

Популярними залишаються валюти мережі Ethereum. Експерти прогнозують зростання багатьох з них і в 2025, і в 2026 році.

У які мемкоїни варто вкладатися?

При виборі важливо вивчити команду проекту, наявність у нього road map і після цього зробити вибір. Doge Coin, що вже знаходиться на ринку, і мемкойн на пресейлі MAXI Dodge можуть стати хорошою інвестицією.

Яка криптовалюта буде рости в майбутньому?

За більшістю прогнозів, рости будуть Ethereum, Solana, TRX, BNB і токени на пресейлі. Однак криптовалюти волатильні, і ніхто не знає відповідь на це питання напевно.

Чи можна заробити на криптовалюті в 2025 році?

Безумовно, можна, якщо інвестувати, враховуючи ситуацію на ринку, а також ретельно керуючи ризиками. Але є гарантований спосіб не заробити нічого — не інвестувати.