Міндепозит у крипті: як реально зайти на біржу з $10 і не втратити все на комісіях

Хто сказав, що вхід на крипторинок потребує великих грошей? Мінімального депозиту вистачає, якщо розумієш, яку стратегію використовуєш, які ризики приймаєш і скільки часу можеш виділяти. Спот, ф’ючерси, стейкінг, автоінвестиції, криптодепозити, довгострокові інвестиції — інструментів багато, і кожен працює на свій лад. Щоб не втратити на комісіях і неправильних діях, важливо знати їхні можливості.

​​Що насправді означає мінімальний депозит

У крипті немає універсальної суми, з якої «правильно» стартувати. На практиці мінімальний депозит — це поєднання трьох речей: того, що людина може дозволити собі втратити, технічних вимог біржі та вибраного інструменту. На Reddit регулярно з’являються історії людей, які починають інвестувати з $5−7, тоді як інші наполягають починати зі $100−200 — і обидва підходи можуть бути нормальними, якщо розуміти ризики та можливості.

Який мінімальний поріг для входу на біржу

Навіть символічні внески впираються у просту реальність: комісії й технічні мінімальні пороги. З технічного погляду, мінімальний депозит — це не «рекомендована» сума, а нижня межа, за якою операція взагалі може бути виконана. І тут починаються нюанси.

Біржі ставлять нижні пороги для фіатних поповнень, і вони відрізняються, залежно від валюти. Наприклад, у випадку UAH ліміт може різнитися в рази. На Bybit можна завести лише від 100 грн (але через P2P-купівлю USDT, де маржа може доходити до 15%), на Binance — від 1 000 грн (із комісією мерчанта близько 9%). У такому діапазоні навіть невеликі суми стають відчутними: депозит у 100−500 грн часто втрачає сенс, якщо комісія забирає 15%. Зі свого боку, на WhiteBIT мінімальний поріг поповнення гривні з картки становить 4 000 грн із фіксованою комісією 4%.

Біржа Валюта Комісія Мінімальна сума Bybit UAH ~ 15% 100 UAH USD/EUR поки що недоступні в Україні Binance UAH ~ 9% 1000 UAH USD/EUR поки що недоступні в Україні WhiteBIT UAH 4% 4000 UAH USD/EUR 3,5% 10 USD/10 EUR

Багато трейдерів обирають валютні поповнення, які менш «болючі» для маленьких депозитів. Так, для іноземних валют (USD/EUR) на WhiteBIT мінімальні суми значно нижчі — від 10 USD або 10 EUR, а комісії на поповнення через Google Pay/Apple Pay/Checkout становлять 3,5%. Це не робить депозит безкоштовним, але значно зменшує перекіс між сумою поповнення й реальною вартістю отриманих активів.

Окремо стоїть популярний, але не регульований в Україні спосіб поповнення — P2P. На Binance, OKX, Bybit та інших великих платформах мінімальний ордер, як і комісія, у цьому режимі залежить не від самої біржі, а від умов конкретного продавця. Тому реальний поріг може бути довільним: у когось це 200 грн, у когось — 1 000, чи навіть 3 000 грн.

Мінімум для операцій всередині біржі

Навіть якщо на біржу вдалося завести мінімальну суму, це ще не означає, що з нею можна торгувати. Спотові та фʼючерсні ринки працюють за технічними правилами: більшість бірж мають мінімальний обсяг угоди в межах 5−10 USDT, і він залежить не від бажання трейдера, а від ринкової ціни монети, мінімальної суми ордеру та типу ринку. Тому, депозит у 100 грн, навіть успішно поповнений, часто не дає змоги виставити повноцінний ордер.

Формально цей поріг можна обійти через Convert/Swap. Це інструмент, який дозволяє купити BTC, ETH, SOL та інші топові монети хоч на $0,1, що зручно для довгострокових інвестицій.

«Для початківців ми рекомендуємо конвертер, як безпечний вхід. Він спрощує процес обміну, позбавляючи від необхідності розбиратися в складнощах торговельного терміналу. Фіксація курсу на 10 секунд дає змогу користувачеві без поспіху ухвалити рішення про здійснення обміну, не хвилюючись про зміну курсу в цей час», — зазначають у WhiteBIT.

Отже, конвертер — це гарне рішення для інвесторів, які використовують HODL-стратегію та планують купувати активи на невеликі суми без заглиблення у складність торгового терміналу. Але він не підходить для трейдингу — тут відсутні ордери, стопи, тейки та можливість контролювати ціну, а курс обміну може бути дещо гіршим за спотовий ринковий.

Тож, зрештою, купити можна на будь-яку суму, а от торгувати — не завжди, і це важливо враховувати перед внесенням символічних сум.

Як заощадити на базових витратах

У крипті мінімальний депозит найчастіше згорає не через невдалий актив, а через комісії. Стандартна торговельна комісія на більшості бірж справді невелика — до 0,1% на споті та приблизно 0,01−0,05% на ф’ючерсах, але при активній торгівлі це швидко перетворюється на помітну витрату. Якщо трейдер використовує маржинальну торгівлю на споті, додається і щоденна плата за позикові кошти. Наприклад, на WhiteBIT вона становить 0,098% на добу, тому тривале утримання позицій на маржі легко з'їдає частину прибутку.

Комісії на споті та на фʼючерсах працюють за стандартною моделлю maker/taker. Мейкер додає ліквідність і платить менше, тейкер забирає її та сплачує повну ставку. Так, наприклад, на Binance та OKX комісія мейкера на фʼючерсах — 0,02%, а тейкера — 0,05%, на Bybit — 0,036% та 0,1% відповідно, а на WhiteBIT — 0,01% та 0,055%.

Для дрібних депозитів різниця суттєва, і тут допомагає режим post-only для limit-ордерів: він змушує ордер виконуватися як мейкерський, і дозволяє уникнути непотрібних витрат. Але, варто враховувати, що у скальпінгу (здійснення великої кількості швидких угод протягом дня) цей режим майже не працює — ринок рухається швидше, ніж ордер встигає потрапити до книги.

Ще один спосіб економії — вибір стейблкоїна. Аналітики WhiteBIT відзначають, що USDT зручніший для дрібних депозитів через максимально високу ліквідність і широку доступність торгових пар.

Але з невеликими депозитами важливо враховувати ще один нюанс: USDC часто обходиться дешевше. На багатьох біржах комісії на USDC-парах нижчі або оптимізовані під маркетмейкерів, а реальне просковзування стає відчутним лише на великих обсягах — переважно від сотень тисяч доларів. Для дрібних сум це означає просту річ: USDT є доречнішим, коли потрібна максимальна ліквідність і широкий вибір пар, а USDC є вигіднішим для малих депозитів, бо зменшує відсоток комісій і витрат на виконанні угод. Так, наприклад, на Binance ф’ючерсні комісії для USDT — 0,02%/0,05%, тоді як для USDC — 0%/0,0275%.

Знизити торгові комісії можна і завдяки нативним токенам бірж. Це стандартна практика галузі: Binance використовує BNB, OKX — OKB, і механіка скрізь є однаковою — утримання токена на балансі дає знижку на комісії мейкера та тейкера. WhiteBIT також має таку модель і зазначає:

«Користувачі, які зберігають WhiteBIT Coin (WBT) на своєму основному балансі, отримують знижки на торгові комісії — до 100% для мейкера та до 80% для тейкера».

Для невеликих депозитів це часто є відчутною різницею, бо дозволяє зменшити витрати на кожній угоді без зміни стратегії торгівлі.

Окрема категорія — бонуси, кешбеки та промокоди. Знижені комісії для нових користувачів, кешбеки за обсяг, бонуси за реєстрацію або підвищені ставки в earn-продуктах здатні компенсувати декілька торговельних комісій або частину втрат на конвертації. Так, реферальна програма на WhiteBIT дає можливість отримувати прибуток в розмірі від 40% до 50% від торгових комісій, які сплачуватимуть запрошені користувачем активні реферали. Для депозитів у межах $100 це іноді визначальний чинник: бонуси можуть зробити торгівлю рентабельною там, де звичайні комісії вбивали б увесь прибуток.

Спот чи ф’ючерси: у чому реальна різниця для трейдера зі 100 USDT?

Для невеликих депозитів спотова торгівля залишається найпростішою та найстабільнішою стратегією. Біржі справедливо наголошують, що на споті немає ризику ліквідації, користувач володіє активом, а інтерфейс зрозуміліший. Це справді критично для тих, хто працює з обмеженим капіталом.

Маючи на споті 100 USDT, можна торгувати USDT-пари без кредитного плеча й без ризику ліквідації. При обережній роботі з рухом ціни реалістично заробляти 1−3% на угоді, тобто близько 1−3 USDT, якщо вміти знаходити точки входу й не переслідувати ринок. При цьому просідання позиції не означає втрати всього депозиту — актив залишається у портфелі й може бути проданий пізніше.

Але ринок має й іншу сторону: попри рекомендації бірж починати зі споту, значна частина користувачів рухається у бік фʼючерсів. Причина проста — прибуток може зростати в рази завдяки кредитному плечу. Але той самий механізм збільшує і втрати.

Так, наприклад, маючи 100 USDT і відкриваючи позицію маржею лише частини депозиту (звичайна практика відповідальної торгівлі), плече х10 робить рух ціни на 2% справді відчутним. Але той самий рух у протилежний бік так само швидко зʼїдає маржу — і для малих депозитів це означає, що фʼючерси без системи перетворюються не на стратегію, а на швидку втрату капіталу.

Зрештою, який би формат торгівлі не вибирав початківець — спот чи деривативи — перший крок усе одно один: потренуватися без ризику. Біржі дедалі активніше впроваджують навчальні режими, оскільки демо-торгівля знижує ризик ранніх втрат і дає користувачу час розібратися з інструментами. На WhiteBIT ця функція реалізована через Demo Token — віртуальний актив, який дозволяє відпрацьовувати угоди й тестувати стратегії в умовах, максимально наближених до реальних, але без ризику втрат та поспіху.

Для невеликих депозитів це критично: демо-режим дозволяє перевірити свої ідеї, протестувати входи й виходи, та побачити, чи взагалі стратегія працює в реальних ринкових умовах. Фактично, це безкоштовний спосіб пропустити десятки помилок, які на реальному рахунку обійшлися б у частину депозиту.

Інвестиції, стейкінг та earn-програми: що доступно малим депозитам

Для невеликих депозитів earn-програми бірж часто виявляються навіть зручнішими за торгівлю: вони не потребують активного управління, не несуть ризиків ліквідації та мають зрозумілу логіку роботи. Це фактично аналог банківського депозиту — тільки з криптою та вищими ставками.

WhiteBIT пояснює логіку порогів так: «У фіксованому плані криптодепозитів мінімальні суми — 50 USDT, 0,005 BTC, 0,05 ETH, 100 USDC. У гнучких планах пороги дещо вищі — 100 USDT/USDC, 0,0628 ETH, 0,00125 BTC. Це найзручніша форма першого знайомства з криптовалютами, оскільки механізм депозитів добре знайомий більшості користувачів. Якщо початківець боїться волатильності криптовалют, можна використовувати стейблкоїни: ставка криптодепозиту в USDT сягає 18,64% річних».

Для інвестора з невеликим капіталом це дає декілька практичних переваг. Дохід у криптодепозитах фіксується в самій монеті, тож не потрібно ловити точки входу чи хвилюватися про ліквідацію. Формат earn-продуктів мінімізує участь користувача: депозит працює сам, а стейблкоїни забезпечують передбачуваний результат без необхідності реагувати на коливання ринку.

І головне — earn-програми дозволяють почати з невеликих сум. Навіть депозит у 50−100 USDT уже може принести відчутний річний відсоток, і для початківця це часто стає першим безпечним кроком перед активною торгівлею.

Для тих, хто хоче нарощувати депозит поступово, без постійного моніторингу ринку, корисним інструментом може бути доступна на WhiteBIT функція Автоінвест — автоматична регулярна покупка активів за заданими параметрами. Це, по суті, класична стратегія DCA: невеликі суми купуються на обраній частоті, що згладжує вплив волатильності та дозволяє накопичувати позицію навіть із мінімальним бюджетом.

Мінімальний депозит працює, якщо працює стратегія

Біржі справді створили комфортні умови для тих, хто заходить у ринок із невеликими сумами: нижчі пороги, демо-режими, локальні валюти, бонуси, автоінвест.

Але доступність не означає простоту. Мінімальний депозит стає не стільки фінансовим, скільки поведінковим тестом: скільки часу ти готовий вкладати, яку модель ризику приймаєш, і який інструмент відповідає твоїм цілям.

Якщо часу небагато — раціональніше зосередитися на інвестиціях: простий план, базовий аналіз активів і регулярні автоінвести знижують хаотичність рішень, а криптодепозити дозволяють поступово нарощувати капітал без постійного моніторингу.

Якщо можливостей трохи більше, спотова торгівля дає змогу рухатися обережно й послідовно, відпрацьовуючи навички, працюючи з рівнями та поступово формуючи власну логіку входів і виходів.

Якщо метою є регулярний прибуток — деривативи можуть працювати навіть із малими сумами, але лише за наявності чіткої системи, контрольованого ризику й дисципліни. Без цього навіть великі депозити рідко збільшуються, натомість швидко зникають.

Зрештою доступ до ринку ніколи не був таким простим, але результат усе ще залежить від послідовності та відповідальності інвестора.