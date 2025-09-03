Економія на комісіях: як платити менше за угоди на криптобіржах

Трейдери часто рахують лише прибуток, але рідко враховують витрати на комісії. На перший погляд, 0,1% здається дрібницею, але навіть при відносно невеликому обігу ці витрати швидко накопичуються й можуть «з'їдати» сотні доларів на рік. Для тих, хто торгує великими обсягами, це вже десятки тисяч, а у скальпінгу навіть невелика комісія може забирати більшу частину прибутку.

Як зазначає Вікторас Карапетьянц, фінансовий трейдер із понад 20-річним досвідом і автор фінансового порталу Traders Union, для початківця-криптотрейдера комісії — це «тихі вбивці» прибутку. Розуміння того, як їх мінімізувати, — перший крок до професійного рівня. Тож у статті розглянемо, як влаштовані комісії на найбільших біржах та які інструменти допомагають знизити витрати.

Базові комісії на біржах: Maker vs. Taker, та різні типи торгівлі

Будь-яка біржа бере комісію за угоду, але її розмір часто залежить від того, чи додає трейдер ліквідність до книги заявок, чи забирає її. Якщо ордер виконується відразу за наявними заявками, трейдер стає Taker і платить вищу комісію. Це стосується не лише ринкових (market), а й лімітних (limit) ордерів, якщо вони виставлені за ціною, що збігається з ринком, і спрацьовують миттєво. А за умови, що лімітний ордер потрапляє до книги заявок і очікує на виконання, трейдер виступає як Maker — у такому випадку ставка здебільшого є нижчою.

«Maker — це коли ти створюєш заявку і додаєш її до стакану ордерів, наприклад, лімітний ордер. Ти ніби ставиш свій товар на полицю в магазині: «Я готовий продати/купити за такою-то ціною». За це біржа вдячна, адже ти додаєш ліквідність. Тому комісія для Maker завжди нижча, а на високих рівнях вона може бути навіть від'ємною — тобі повертають частину комісії.

Taker — це коли ти забираєш вже готову заявку зі стакана, наприклад, натискаєш «купити по ринку» або ставиш ліміт, який відразу збігається з чужим ордером. Тобто ти не додаєш ліквідність, а забираєш її. Через це платиш більше.

Щоб випадково не потрапити в Taker, у терміналі є функція Post Only. Якщо її ввімкнути, твій ордер ніколи не виконається миттєво — він стане в чергу і точно буде Maker", — пояснює Вікторас Карапетьянц.

Найбільші комісії трейдери сплачують на спотовому ринку. У середньому ставки на провідних біржах становлять 0,08−0,1%. Для прикладу: на OKX комісія для Taker дорівнює 0,1%, а для Maker трохи менша — 0,08%. Binance та WEEX застосовують стандартні 0,1% і для Maker, і для Taker. А ось на Bybit умови залежать від регіону: у ЄС та США це ті самі 0,1%, тоді як для України комісія для Maker становить 0,1%, а для Taker — аж 1,8%.

У деривативах базові тарифи зазвичай нижчі й чітко залежать від ролі — Maker чи Taker. Наприклад, на Binance та OKX це 0,02% і 0,05% відповідно, на WEEX — 0,02% та 0,08%, а на Bybit для українських акаунтів — 0,036% й 0,1%.

Але головний підводний камінь з’являється тоді, коли мова заходить про маржинальну торгівлю. За словами Карапетьянца, одна з найпоширеніших помилок початківців — недооцінка реальної вартості угоди з плечем:

«Комісія розраховується не з маржі, а з усієї позиції. Якщо у тебе $1 000 і ти використовуєш плече x50, то вона рахується з $50 000. Одна угода може з'їсти 2−3% від депозиту лише на комісіях. Додатково потрібно враховувати й funding rate, який стягується кожні 4−8 годин».

Як заощаджувати: Maker-ордери та Post Only

Найпростіший спосіб оптимізувати комісії на ордерах — вибір біржі з прозорими й нижчими ставками, що знижує витрати вже на старті.

Ще один дієвий інструмент — лімітні ордери з опцією Post Only, яка гарантує, що угода залишиться у категорії Maker. У WEEX прямо зазначають, що з цією опцією «заявка ніколи не виконається миттєво по ринку, якщо могла б перетнутись із протилежною стороною книги, система її скасує». Таким чином біржа захищає трейдера від випадкового переходу в Taker навіть у моменти різких рухів ринку.

Додатково WEEX підтримує різні режими Time-in-Force: GTC, IOC, FOK. У цьому контексті GTC (Good-Till-Canceled) дозволяє утримувати заявку в книзі до її виконання, тоді як IOC/FOK за своєю природою є агресивнішими й частіше виконуються як Taker.

Аналітики біржі також підкреслюють, що після спрацювання тригер-ордер може створити як ринкову, так і лімітну заявку — усе залежить від налаштувань. Якщо мета трейдера в збереженні ролі Maker, потрібно, щоб тригер генерував саме лімітний ордер із Post Only.

Варто враховувати, що Post Only захищає від переходу в Taker, але водночас частина заявок може бути скасована. На WEEX зазначають, що під час волатильності у таких випадках доцільно використовувати автоперевиставлення — воно дозволяє швидко повторно виставити заявку й зберегти роль Maker.

Для середніх і довгих таймфреймів це зручне рішення. Проте у скальпінгу, де вирішують частки відсотка й швидкість входу, навіть автоперевиставлення не рятує: такий підхід часто не працює, і трейдери рідше користуються опцією Post Only та обирають інші способи виконання.

Додатково варто контролювати леверидж і враховувати періоди нарахування funding rate. На WEEX пояснюють, шо фандинг потрібен, щоб ціна безстрокових ф’ючерсів (perpetual contracts) не сильно відхилялася від спотової. Якщо ф’ючерси торгуються дорожче споту — ставка стає позитивною, і лонги платять шортам, щоб знизити перегрів вгору. Якщо дешевше — ставка від'ємна, і вже шорти платять лонгам, щоб підтягнути ціну вгору. По суті, це балансувальний механізм, який тримає ринок ф’ючерсів «прив'язаним» до реальної ціни активу.

Нарахування відбуваються декілька разів на день (наприклад, на WEEX — тричі: 00:00, 08:00, 16:00 UTC+8). Розрахунок дуже простий: береться повний розмір позиції і множиться на ставку фандингу, кредитне плече тут ролі не грає. Якщо ставка позитивна — платять ті, хто в лонзі, якщо від'ємна — ті, хто в шорті. На практиці це означає: якщо знаєш, що незабаром доведеться платити — можна зменшити позицію або закрити її, а якщо навпаки — вигідніше потримати до нарахування.

VIP-рівні: як біржі знижують комісії для активних трейдерів

Не всі трейдери платять однакові комісії. На багатьох біржах працює система VIP-рівнів: що більший обіг угод за останні 30 днів, то нижча ставка. Це простий принцип, який мотивує торгувати більшими обсягами й утримувати капітал на платформі.

На Binance уже за обігу від $1 млн за 30 днів і наявності понад 25 BNB на рахунку інвестор стає учасником VIP-програми. У цьому випадку комісія на спотовій торгівлі для Maker-ордерів знижується до 0,09% (замість стандартних 0,1%), тоді як для Taker-ордерів ставка залишається 0,1%.

VIP-програма на Binance охоплює не лише трейдерів із великими обсягами, а й холдерів BNB, інституційних інвесторів та користувачів маржинальних сервісів. Тобто статус відкриває доступ до ширшого спектра можливостей, ніж просто знижені комісії.

Як підкреслюють у Binance: «VIP-програма [вимоги та докладніша інформація описані на сайті] призначена для всіх, хто хоче торгувати на споті чи ф’ючерсах, зберігати цифрові активи або додавати їх у стейкінг, брати позики за допомогою маржі або платформи криптопозик. Як VIP-користувачі Binance, інвестори отримують ексклюзивні переваги, зокрема, знижені торгові комісії для спотової та ф’ючерсної торгівлі й відсоткові ставки, вищі ліміти позик і ліміти на частоту API-ордерів, базові послуги з роботи з ключовими клієнтами, субакаунти та доступ до VIP-порталу».

На WEEX VIP-рівні визначаються за місячним обігом, утриманням токенів біржі (WXT) та середнім балансом за 5 днів. Уже на рівні VIP-1 на ф’ючерсах ставки знижуються до 0,018% Maker і 0,072% Taker (проти базових 0,02% і 0,08%), а на найвищому рівні VIP-8 вони досягають 0,006% і 0,024% відповідно.

Також на WEEX є альтернативний шлях: під час реєстрації необхідно ввести код minfin. У такому випадку трейдер відразу отримує рівень VIP2 на 60 днів, без необхідності тримати 50 000 WXT, а також пожиттєвий кешбек у 20% від усіх комісій.

Фактично це дозволяє почати торгувати зі ставками, близькими до 0,048% Taker та 0,012% Maker, що відповідає умовам VIP4.

Сітка VIP-рівнів на WEEX

VIP-рівень Обіг (30 днів, USDT) Холд WXT (1 день) Середній баланс (5 днів, USDT) Комісія Taker Комісія Maker Комісія Taker із minfin (-20%) Комісія Maker із minfin (-20%) V0 ≥ 0 0 0 0,080% 0,020% 0,064% 0,016% V1 ≥ 2 000 000 ≥ 5 000 ≥ 10 000 0,072% 0,018% 0,058% 0,014% V2 ≥ 5 000 000 ≥ 50 000 ≥ 30 000 0,060% 0,015% 0,048% 0,012% V3 ≥ 10 000 000 ≥ 250 000 ≥ 50 000 0,052% 0,013% 0,042% 0,010% V4 ≥ 20 000 000 ≥ 2 500 000 ≥ 100 000 0,048% 0,012% 0,038% 0,010% V5 ≥ 50 000 000 ≥ 1 000 000 ≥ 200 000 0,044% 0,011% 0,035% 0,009% V6 ≥ 100 000 000 ≥ 1 500 000 ≥ 500 000 0,040% 0,010% 0,032% 0,008% V7 ≥ 200 000 000 ≥ 2 500 000 ≥ 1 000 000 0,032% 0,008% 0,026% 0,006% V8 ≥ 500 000 000 ≥ 3 500 000 ≥ 2 000 000 0,024% 0,006% 0,019% 0,005%

Зрештою, для активних трейдерів VIP-статус — не просто престиж, а справжня економія. За даними аналітики Binance:

«Чим вищий рівень VIP-користувача, тим нижчі комісії: зі стандартних 0,1 % на споті комісію можна знизити до близько 0,01%, а на ф’ючерсах — з 0,02−0,05% до 0−0,017%. У результаті за великих обсягів економія на комісіях буде більш ніж суттєвою: комісії можуть бути в 5−10 разів меншими, порівнюючи з базовими ставками».

На цьому тлі сформувалася й неформальна практика: трейдери намагаються «нагнати» обіг штучно, зокрема, й унаслідок декількох великих угод або автоматичного алгоритму, щоби швидше отримати доступ до VIP-ставок, а потім торгувати зі справді низькими комісіями.

Знижки через оплату комісій у внутрішніх токенах біржі

Ще один поширений спосіб зменшити витрати на торгівлю — використати внутрішній токен біржі. Здебільшого ця опція активується в налаштуваннях акаунта та працює автоматично: комісія списується не в USDT чи іншій валюті, а в токенах платформи.

На Binance достатньо мати BNB на рахунку й активувати опцію Pay with BNB: це дає стабільну знижку — 25% на споті та 10% на ф’ючерсах. Тут неважливо, скільки токенів на балансі: навіть мінімальна кількість працює (але великі обсяги BNB уже впливають на VIP-статус).

На WEEX внутрішній токен WXT є ключем до зниження витрат на ф’ючерсах. Саме його утримання відкриває доступ до різних VIP-рівнів: достатньо навіть 1-денного холду потрібної кількості токенів, щоб підтвердити статус. Наприклад, від базових ставок 0,080%/0,020% (Maker/Taker) можна поступово знижувати комісії до мінімальних 0,024%/0,006% на рівні VIP8 — це економія близько 70%.

Рівень Скільки тримати WXT Комісія Taker Комісія Maker Економія vs VIP0 VIP0 0 0,080% 0,020% — VIP1 5 000 WXT 0,072% 0,018% ~10% VIP2 50 000 WXT 0,060% 0,015% ~25% VIP3 250 000 WXT 0,052% 0,013% ~35% VIP4 500 000 WXT 0,048% 0,012% ~40% VIP5 1 000 000 WXT 0,044% 0,011% ~45% VIP6 1 500 000 WXT 0,040% 0,010% ~50% VIP7 2 500 000 WXT 0,032% 0,008% ~60% VIP8 3 500 000 WXT 0,024% 0,006% ~70%

Таким чином, WXT на WEEX працює подвійно: як інструмент поступового зростання у VIP-програмі через холд токенів і як бонусний канал доступу до знижок завдяки партнерським промоакціям.

Важливо, що такі знижки діють незалежно від класичних VIP-рівнів. Тому навіть трейдери з невеликим місячним обігом можуть оптимізувати витрати, використовуючи токен біржі як утилітарний інструмент, а не лише як спекулятивний актив.

Секрет у дисципліні: як поєднати VIP-рівні, токени й акції

Комісії на біржах — нестатичний показник. Окрім базових ставок і VIP-рівнів, постійно діють тимчасові механіки: кешбеки, бонуси за реєстрацію чи запрошення нових користувачів, а іноді навіть повне скасування зборів на вибраних торгових парах.

На Binance такі пропозиції оновлюють майже щотижня: «на платформі для VIP-користувачів представлено повний список акцій і кампаній, доступних на цей момент». Це означає, що активні трейдери отримують не лише знижки на стандартних умовах, а й постійний доступ до спеціальних пропозицій.

На WEEX, наприклад, крім знижок за токен WXT чи підвищеного VIP, нові користувачі можуть отримати купони та бонуси, які відшкодовують частину комісій або використовуються як маржа, фактично зменшуючи стартові витрати.

Разом це створює ефективну ставку нижчу за стандартні VIP-рівні: комісія падає до рівня навіть нижчого за VIP2, оскільки частина витрат компенсується бонусами й купонами. А якщо врахувати ще й кешбек за промокодом minfin, навантаження по комісіях стає мінімальним уже з першої угоди.

Тип ордера Базові ставки (VIP0) VIP2 VIP2 + minfin (ефективно) Економія vs VIP0 Taker 0,080% 0,060% 0,048% — 40% Maker 0,020% 0,015% 0,012% — 40%

Фінансовий трейдер Віторас Карапетьянц додає: «Біржі регулярно проводять акції: знижують комісії, тимчасово дають підвищений VIP-рівень або повністю скасовують збори на певних ринках. Це хороший інструмент зниження витрат, особливо на старті. Слідкувати за такими акціями можна через офіційні сайти чи Telegram-канали бірж».

Читайте також: Як торгують зіркові криптоблогери: 3 робочі стратегії для криптовалют

У результаті короткострокові промо здатні зробити торгівлю вигіднішою, ніж у VIP-клієнтів, але працюють обмежений час. Тому ключ для трейдера — не втрачати момент, коли комісії знижуються до мінімуму або зникають зовсім. І, як підсумовує Карапетьянц:

«Ніякого секрету тут немає, є лише дисципліна. Використовуй Maker-ордери з Post Only, включи оплату токеном, стеж за промо та акціями, а при зростанні обертів переходь на VIP-рівні. Сукупно це знижує витрати у 2−5 разів і визначає, чи вдасться лише „ледве вийти в плюс“, чи стабільно показувати результат».