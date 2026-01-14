Multi від Мінфін
14 січня 2026, 12:30

Підсумки 2025 року від Binance: довіра як інфраструктура та Web3-дискавері

14 січня 2026 року, Київ —Binance опублікувала річний огляд State of the Blockchain: 2025 Year in Review, у якому зібрала ключові теми та метрики минулого року: регулювання та комплаєнс, ліквідність і торгову інфраструктуру, інституційну інтеграцію, безпеку користувачів, Web3-дискавері та практичні сценарії використання криптовалют.

14 січня 2026 року, Київ — Binance опублікувала річний огляд State of the Blockchain: 2025 Year in Review, у якому зібрала ключові теми та метрики минулого року: регулювання та комплаєнс, ліквідність і торгову інфраструктуру, інституційну інтеграцію, безпеку користувачів, Web3-дискавері та практичні сценарії використання криптовалют.

У центрі звіту — два «маркери зрілості» індустрії, які збіглися в часі наприкінці 2025 року: Binance стала першою глобальною криптобіржею, що отримала повну авторизацію в межах ADGM, і водночас спільнота платформи перевищила 300 млн зареєстрованих користувачів. У звіті підкреслюється, що на наступному етапі розвитку крипторинку масштаб дедалі частіше оцінюють крізь призму фінансової інфраструктури — стійкості, управління ризиками, користувацького захисту та регуляторних стандартів — а не лише крізь обсяги.

Binance у цифрах за 2025 рік

300 млн+ зареєстрованих користувачів.
$34 трлн — обсяг торгів на Binance за всіма продуктами за 2025 рік; $145 трлн — сукупний обсяг торгів на платформі за весь час.
$7,1 трлн+ — річний обсяг спотової торгівлі.
+18% — зростання середнього денного торгового обсягу за всіма продуктами.
490 лістингів на Spot і 1 889 торгових пар; 584 активи на Futures.

Alpha 2.0: $1 трлн+ торгового обсягу та 17 млн користувачів за 2025 рік.
Proof of Reserves: 45 активів в охопленні та $162,8 млрд у користувацьких балансах, верифікованих через PoR.

Де живе ліквідність: від ордербука до ончейн-дискавері

У звіті 2025 рік описано як період, коли ліквідність залишилася головним «якорем» користувацького досвіду (спреди, прослизання, якість виконання), але сам шлях користувача до ринку помітно розширився. За даними звіту, на Binance у 2025 році було проторговано $34 трлн за всіма продуктами, а спотовий обсяг перевищив $7,1 трлн.

Окремо зазначається, що участь у ринку — не лише про загальний обсяг, а й про структуру виконання. У 2025 році Binance розширила спотову лінійку до 490 активів і 1 889 торгових пар, а покриття ф’ючерсів — до 584 активів. У звіті також згадуються інструменти, які змінювали поведінку користувачів у бік більш «структурної» участі: Demo Trading (єдине демо-середовище Spot і Futures із віртуальними коштами, яким скористалися понад 300 000 користувачів), а також Smart Money — набір сигналів за ф’ючерсами, на який підписалися понад 1,2 млн користувачів.

Web3-дискавері як новий шар ринку: Alpha 2.0

Одна з ключових ліній звіту — зміщення центру ваги «від торгівлі до екосистем», де пошук нових проєктів, участь у кампаніях і отримання ончейн-нагород стають частиною одного користувацького шляху. У 2025 році Binance Alpha 2.0 перевищила $1 трлн торгового обсягу та залучила понад 17 млн користувачів.

У межах Alpha 2.0 за рік було розподілено $782 млн нагород через 254 аірдропи. При цьому у звіті окремо підкреслюється, що зростання такого масштабу потребує додаткових заходів цілісності: ризик-контролі заблокували 270 000 недобросовісних учасників, які намагалися маніпулювати кампаніями.

Інституції в русі: від пілотів до операційних процесів

Звіт фіксує, що у 2025 році інституційна участь дедалі частіше переходила від експериментів до інтеграції у звичні для TradFi процеси — вимоги до колатералю, звітності, сеттлменту та управління ризиками. На Binance це відображалося у зростанні інституційного торгового обсягу на 21% рік до року, зростанні VIP-обсягів на 18% і стрибку OTC fiat trading volume на 210% рік до року.

У частині продуктів для інституційних клієнтів у звіті описані кейси токенізованого забезпечення поза біржею (off-exchange collateral), зокрема інтеграцію BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) як прийнятного виду забезпечення, а також подальше додавання USYC і cUSDO. Також згадується співпраця з Franklin Templeton (AUM $1,6 трлн) щодо ініціатив у сфері цифрових активів. Окремий блок присвячено модульній інфраструктурі для фінансових компаній — Crypto-as-a-Service (white-label rails), а також інституційним форматам обслуговування через Fund Accounts, Binance Wealth і Binance Prestige.

Довіра як інфраструктура: комплаєнс, стійкість і вимірювані результати

Один із найбільш «перевірюваних» блоків звіту — метрики безпеки та комплаєнсу. Повідомляється, що з 2023 року Binance скоротила пряму експозицію до ключових категорій нелегітимних коштів на 96%. У 2025 році контролями було запобіглено $6,69 млрд потенційних втрат від шахрайства та скамів для 5,4 млн користувачів.

Також зазначено, що за рік було оброблено 71 000+ запитів від правоохоронних органів, партнери по правоохоронній лінії конфіскували близько $131 млн коштів, пов’язаних із нелегітимною активністю, і було проведено 160+ навчальних сесій для правоохоронців.

Звіт наводить і «організаційні» показники: близько 1 280 фахівців працюють у комплаєнс- та суміжних ролях, що становить майже 22% глобальної команди. Окремо зазначається, що антифішингові навчання Red Team (15 симуляцій за 2025 рік) допомогли знизити показник невдач у тестах на фішинг із 3,2% у 2024 році до 0,4% у 2025 році.

Як приклад зниження «надмірного тертя» для добросовісних користувачів описано редизайн Enhanced Due Diligence (EDD): кроки подачі були скорочені з 14 до 4, кількість Requests for Information (RFIs) знижено більш ніж на 60%, показники проходження з першого разу подвоєні, а загальний approval rate зріс майже на 50%.

Побудовано для епохи AI: інтелект із «огорожами»

У 2025 році, згідно зі звітом, AI у Binance став не «додатком», а частиною базової інфраструктури — з акцентом на управління ризиками та формальну governance-модель. Зазначено, що було розгорнуто 24+ AI-ініціативи у комплаєнсі, а в антифрод/антискам-контролях працюють 100+ AI-моделей. Ці системи ухвалюють понад 80% рішень і допомагають приблизно у 45% робочих процесів, пов’язаних із ручною перевіркою. Для користувачів зазначається запуск AI token reports і summary-інструментів: ними скористалися 3,2 млн користувачів у 2025 році.

Крипто в повсякденному житті: фіатні рейки, платежі та «заощадження» через Earn

Окрема частина звіту присвячена тому, що масове прийняття криптовалют визначається не лише торгівлею, а й доступом до фіату, платежів та інструментів отримання дохідності. Повідомляється, що обсяг Fiat & P2P зріс на 38% рік до року.

Про Binance Pay зазначено: кількість користувачів зросла на 30% рік до року, а кількість мерчантів збільшилася приблизно з 12 000 до більш ніж 20 млн. Сукупно Binance Pay обробив понад $280 млрд транзакцій із моменту запуску у 2021 році; при цьому понад 98% B2C-платежів у 2025 році були розраховані у стейблкоїнах.

Про Binance Earn повідомляється, що в окремі моменти понад 30% усіх активів, депонованих на Binance, були розміщені у продуктах Earn. За 2025 рік Binance Earn розподілив $1,2 млрд криптонагород. У звіті також перелічені продуктові доповнення (RWUSD, Plasma On-Chain Yields, Soft Staking, Discount Buy).

Блок про BNB у звіті подано через «reward engine»: оціночно, утримання 1 BNB і участь в основних програмах у 2025 році давали близько $71,50 у винагородах (Launchpool — $18,37; Hodler Airdrop — $43,32; Megadrop — $9,81). У ширшому періоді з 1 січня 2024 року до кінця 2025 року — понад $226 у додаткових токенах (за цінами лістингу розподілених токенів).

Ком’юніті та освіта: Beyond the Chart

У 2025 році, згідно зі звітом, Binance провела 1 026 офлайн- і онлайн-івентів із 3,7 млн+ учасників. Окремо наведено деталі: 553 офлайн-зустрічі та заходи зібрали майже 520 000 учасників, 473 віртуальні події — 3,2 млн учасників; соціальні акаунти Binance досягли 25 млн підписників.

У звіті також згадано флагманський івент Binance Blockchain Week Dubai 2025: 5 210 учасників із 120 країн, 200 спікерів, 400 галузевих інфлюенсерів і найбільший на той момент збір Angels (91 учасник).

Блок Binance Charity включає накопичені показники: загалом пожертвувано $43,55 млн на ініціативи, що зачепили 4,02 млн людей; у 2025 році пожертви становили $4,98 млн і охопили 270 257 бенефіціарів, а освітні програми навчили 2 750 людей крипто- та фінансової грамотності. Для Binance Square у звіті зафіксовано 3 млн+ творців контенту, 130 млн користувачів, які відвідували Square, і 850 000+ творців, які брали участь у Write to Earn.

Що важливо винести з 2025 року

Звіт State of the Blockchain: 2025 Year in Review трактує 2025 рік як період, коли криптоіндустрія стає більш «стандартизованою» та інфраструктурною: регулювання і комплаєнс оформлюються у вимірювані режими, ліквідність концентрується там, де якість виконання та надійність вищі, а користувацький досвід розширюється за межі ордербука — до ончейн-дискавері, кампанійних механік і продуктів, що знижують бар'єри для участі.

Повний звіт State of the Blockchain: 2025 Year in Review доступний за посиланням.

Про Binance

Binance — провідна глобальна блокчейн-екосистема, що стоїть за найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів. Екосистема Binance охоплює широкий набір продуктів і сервісів у сфері цифрових активів — від торгівлі та фінансових рішень до освіти, досліджень, соціальних ініціатив, платежів, інституційних сервісів і Web3-інструментів.

