Нафта дорожчає: як почати торгувати нею лише з $10

Сьогодні про ціну нафти говорять усі, але чи можна заробляти на її русі, маючи лише декілька доларів ? Доки традиційні біржі залишаються «закритим клубом» із високими порогами входу, децентралізовані платформи дозволяють торгувати нафтою 24/7 без посередників і складного комплаєнсу. Розбираємося, як влаштована торгівля нафтовими безстроковими контрактами на Hyperliquid, та які інструменти вибрати трейдеру.

Чому попит на нафту перейшов у блокчейн

Події навколо Ірану та фактичне перекриття Ормузької протоки на початку березня 2026 року викликали шок на ринках і значно збільшили інтерес до торгівлі нафтою, яка за лічені дні зросла з $72 до понад $100 за барель. Такий різкий стрибок ціни привабив трейдерів різного рівня — від професіоналів до початківців, які шукали можливості в умовах високої волатильності. Однак спроба скористатися цим рухом через традиційні інструменти виявила головну проблему: цей ринок не створений для роздрібних інвесторів.

Традиційні фінансові інструменти пропонують торгівлю нафтою через ф’ючерсні контракти (строкові) на біржах NYMEX та ICE. Але навіть на цих великих майданчиках не йдеться про реальні барелі нафти. Це ринок паперових зобов’язань, де стандартом є контракти на 1 000 барелів, а мінімальний депозит для торгівлі вимірюється тисячами доларів. Для середнього інвестора вхід на такі біржі закритий через високі вимоги до депозитів та складний комплаєнс. Це створює парадокс: актив є популярним, але доступ до нього обмежений через високі бар'єри входу та обмежений графік роботи бірж.

Це невідповідність між попитом і доступністю привела до розвитку блокчейн-протоколів. Оскільки запуск токенізованих активів (RWA) на нафту обмежений через складність фізичного зберігання та регулювання, крипторинки запропонували альтернативу — децентралізовані перпетуальні ф'ючерси (безстрокові контракти, perpetuals). Це дозволяє дробити позиції до будь-яких значень, забезпечуючи доступ до ринку навіть із капіталом менш ніж $10.

Що потрібно знати про торгівлю нафтою на Hyperliquid

На сьогодні справжнім лідером у торгівлі нафтовими деривативами на базі блокчейн-технологій став Hyperliquid. На початку березня обсяг торгів нафтовими безстроковими контрактами CL-USDC (із 18 березня — WTICRUDE-USDC) на платформі за добу досяг $1,2 млрд, що зробило нафту другим за популярністю активом після біткоїна. Це стало справжнім моментом істини для DeFi-систем, які тепер дозволяють трейдерам працювати на нафтових ринках у реальному часі та з будь-якими сумами, коли традиційні біржі з їхніми вихідними та обмеженнями не можуть забезпечити доступ.

Hyperliquid — це децентралізована платформа для торгівлі фінансовими інструментами, побудована на власному блокчейні першого рівня HyperEVM. Платформа була запущена у 2023 році та дозволяє торгувати деривативами, зокрема, безстроковими ф’ючерсами (перпетуалами) на криптовалюти, акції, метали, нафту та інші активи, а також пропонує спотову торгівлю для обмеженої (на сьогодні є лише 50 торгових пар) кількості криптовалют.

На відміну від централізованих криптобірж, на кшталт Binance, Hyperliquid, працює 24/7 завдяки автоматизації через смарт-контракти та систему оракулів — мостів між зовнішнім ринком і блокчейном. Оракули постійно оновлюють ціни на нафту, криптовалюти та інші активи, забезпечуючи точність і актуальність інформації для торгівлі. Смарт-контракти ж автоматично виконують ордери, що дозволяє здійснювати угоди так само швидко, як на централізованих біржах.

Перевага Hyperliquid перед традиційними біржами полягає в тому, що тут активи трейдерів зберігаються у їхніх особистих гаманцях, а не на рахунках біржі. Це забезпечує додаткову безпеку та повний контроль над своїми коштами. Сама торгівля також проводиться без посередників, що дозволяє мінімізувати ризики та забезпечує більшу прозорість операцій.

Водночас серед багатьох інших DeFi-бірж Hyperliquid вирізняється мільярдними добовими обсягами торгів, що безпосередньо підтримує ліквідність ринку й робить виконання угод стабільнішими, навіть у періоди підвищеної волатильності.

Однією з сильних сторін Hyperliquid є низькі базові комісії. На всіх безстрокових контрактах Taker-комісія починається від 0,045%, а Maker-комісія — від 0,015% (на спотовому ринку — 0,070% і 0,040% відповідно). Розмір комісії залежить від зваженого обсягу торгів за останні 14 днів, тому за великих оборотів ставка для Taker може знижуватися до 0,024%, а для Maker — до нуля. Додаткову знижку до 40% дає стейкінг HYPE. Але для окремих контрактів, зокрема, всіх нафтових ринків, створених сторонніми розробниками через HIP-3, до базової комісії Hyperliquid додається ще й комісія розробника, тому фактичні витрати на угоду там будуть вищими.

Також, якщо йдеться про нафтові безстрокові контракти, варто враховувати фандинг. На Hyperliquid він сплачується щогодини (над графіком є таймер) між покупцями та продавцями та потрібен для того, аби ціна контракту не надто відривалася від базового ринку. Якщо ціна контракту завищена відносно базового ринку, платять ті, хто ставить на зростання (лонги). Якщо занижена — ті, хто ставить на падіння (шорти). Так ринок підштовхує ціну ближче до реальної.

Які безстрокові контракти на нафту є на Hyperliquid

На сьогодні на платформі Hyperliquid доступні чотири основні типи нафтових контрактів. Ці контракти є синтетичними та дозволяють спекулювати на змінах цін без необхідності фізично володіти нафтою або заходити на традиційні ринки. Усі ці безстрокові фʼючерси створені різними командами й відрізняються як за типом активу (використовуваний бенчмарк нафти), так і за ліквідністю, комісіями, оракулами та іншими особливостями.

WTICRUDE-USDC (раніше CL-USDC)

WTICRUDE-USDC — це на сьогодні найліквідніший нафтовий безстроковий фʼючерс на платформі, який відстежує ціну американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) із привʼязкою до стейблкоїна USDC.

Розробник: команда XYZ, яка є однією з провідних у межах екосистеми Hyperliquid і за допомогою протоколу HIP-3 інтегрує традиційні активи у блокчейн. Команда відповідає за точність оракулів та підтримку ринкових параметрів.

Режим торгівлі: 24/7

Максимальне плече: 20х.

Додаткові комісії: використовується унікальна система, залежно від стану ринку. У стандартному режимі (Standard Mode) базові ставки становлять 0,09% для Taker та 0,03% для Maker. У періоди стимулювання ліквідності (Growth Mode), як-от зараз, комісії знижуються вдесятеро — до 0,009% та 0,003%. Діє прогресивна шкала знижок за обсяг торгів за 14 днів та додатковий дисконт до 40% за стейкінг токена HYPE.

Особливості: Контракт має найвищу ліквідність серед нафтових активів у DeFi (відкритий інтерес сягає сотень мільйонів доларів). Це мінімізує «проковзування» ціни при відкритті великих позицій та забезпечує найвужчий спред.

Цей інструмент ідеально підходить для активного трейдингу та скальпінгу завдяки високій ліквідності та низьким комісіям. Оскільки ціна базується на американському бенчмарку WTI, він найсильніше реагує на новини, пов'язані з видобутком у США та даними по запасах від EIA.

BRENTCRUDE-USDC (раніше BRENTOIL-USDC)

BRENTCRUDE-USDC — це безстроковий ф’ючерс на нафту марки Brent, що є головним європейським стандартом ціни на енергоносії. Контракт дозволяє спекулювати на вартості нафти, яка видобувається в Північному морі, з розрахунками у стейблкоїні USDC.

Розробник: також команда XYZ. Як і у випадку з WTI, цей ринок функціонує через протокол HIP-3, де розробник забезпечує роботу оракулів, що транслюють ціну з найбільших світових хабів (ICE) прямо в блокчейн Hyperliquid.

Режим торгівлі: 24/7.

Максимальне плече: 20х.

Додаткові комісії: аналогічні до WTICRUDE-USDC, оскільки ринок обслуговується тим самим деплоєром.

Особливості: Контракт має високу ліквідність (на сьогодні відкритий інтерес сягає понад $132 млн, а добовий обсяг перевищує $205 млн). Це робить його другим за важливістю нафтовим активом на платформі, забезпечуючи стабільне виконання ордерів навіть при значних коливаннях ціни.

Цей інструмент ідеально підходить для трейдерів, які орієнтуються на геополітичну ситуацію в Європі, Африці та на Близькому Сході. Brent є вкрай чутливим до новин від ОПЕК+ та конфліктів у логістичних вузлах (наприклад, у Червоному морі), що створює чудові можливості для заробітку на волатильності в реальному часі.

OIL-USDH

OIL-USDH — це безстроковий ф’ючерс на нафту марки West Texas Intermediate (WTI), номінований у стейблкоїні USDH. Це робить його зручним інструментом для користувачів, які вже тримають капітал в екосистемі USDH на Hyperliquid.

Розробник: команда Felix (flx). Це окремий розробник деривативів, який будує свої ринки на інфраструктурі Hyperliquid. Для ринку WTI в документації Felix описано окрему модель розрахунку ціни: в основні торгові години вона формується як зважене поєднання найближчого та наступного ф’ючерсних контрактів CL, а в неробочі години й у вихідні застосовується згладжування через експоненціальне ковзне середнє. Інфраструктуру цінових оракулів забезпечує RedStone.

Режим торгівлі: 24/7.

Максимальне плече: 15х.

Додаткові комісії: Felix працює в межах загальної інфраструктури Hyperliquid, але для таких ринків діє окрема сітка комісій. Базова комісія становить 0,09% для Taker і 0,03% для Maker. Далі ставка знижується, залежно від зваженого обсягу торгів за 14 днів: для Taker — до 0,048%, для Maker — до 0,000%. Додатково стейкінг токена HYPE дає знижку на торгові комісії до 40%, залежно від рівня.

Особливості: Оскільки контракт використовує оракульну модель ціноутворення, а в позасесійні години — ще й механізм згладжування, його графік може поводитися рівніше під час коротких локальних перекосів на окремих майданчиках. Водночас ліквідність тут є значно нижчою, ніж у попередніх безстрокових фʼючерсів, тож це варто враховувати під час відкриття великих позицій.

Цей контракт найкраще підходить для середньострокових стратегій і диверсифікації та дозволяє спекулювати на загальних рухах нафтового ринку без переходу в USDC. Водночас великі ордери тут краще не тестувати: через низьку ліквідність ризик прослизання помітно вищий.

USOIL-USDH

USOIL-USDH — це безстроковий контракт на американську нафту WTI, номінований у стейблкоїні USDH. Він відображає рух ціни інструментів, прив’язаних до WTI через найближчі ф’ючерсні контракти, а не через спотовий ринок. Саме тому цей контракт ближчий до логіки ф’ючерсного ринку США, ніж до прямого відстеження спотової ціни нафти.

Розробник: Kinetiq (km). Це окремий проєкт, що працює на інфраструктурі Hyperliquid через механізм HIP-3 для сторонніх безстрокових ринків. Як зазначено у документації, Kinetiq окремо визначає зовнішню довідкову ціну, внутрішню розрахункову ціну для маржі та ліквідацій і фактичну ціну виконання угоди, щоб контракт залишався прив’язаним до реального ринку, але був менш вразливим до локальних перекосів у книзі ордерів.

Режим торгівлі: 24/7.

Максимальне плече: 10х.

Додаткові комісії: Базові торгові комісії також залежать від 14-денного обсягу торгів, але на початковому рівні ставка для Taker становить лише 0,0081%, а для Maker — 0,0030%. Далі ставки знижуються, залежно від обсягу торгів. Додатково блокування токенів HYPE дає знижку до 40%.

Особливості: Хоча модель ціноутворення на USOIL-USDH є контрольованішою, але не означає автоматично високої ліквідності. На практиці його ліквідність одна з найнижчих на сьогодні, тож це, радше, інструмент для невеликих і середніх позицій, а не для великих агресивних входів.

Цей інструмент більше підходить трейдерам, які хочуть працювати саме з рухом американської нафти WTI в парі з USDH і не планують заходити великим обсягом. Його логіка ближча до ф’ючерсного ринку США, але через низьку на сьогодні ліквідність великі ордери тут краще не випробовувати: ризик прослизання високий.

Як відкрити першу угоду на нафту в Hyperliquid

Щоб почати торгівлю на одному з доступних нафтових безстрокових контрактів, вам потрібно під'єднати до біржі ваш криптовалютний гаманець (MetaMask,Coinbase Wallet,OKX Wallet або інші через протокол WalletConnect — зокрема, Trust Wallet, Rainbow Wallet тощо).

Далі необхідно завести активи на біржу. Це можуть бути стейблкоїни, наприклад, USDC, USDH або USDT із автоматичною конвертацією в USDC (тільки в блокчейнах Arbitrum), а також популярні криптовалюти на «рідних» блокчейнах (ETH на Ethereum, SOL на Solana тощо). Важливо зазначити, що коли ви вносите активи для торгівлі, вони не передаються на біржу — вони блокуються у смарт-контрактах на HyperEVM, а доступ до них контролюється вашими приватними ключами.

Комісії на введення (та виведення) фіксовані та залежать від активу та блокчейну. Наприклад, за депозит будь-якої суми USDC ви сплатите 0,2 USDC (+ внутрішні комісії гаманця), а за виведення — 1 USDC.

Сам інтерфейс та механіка встановлення ордерів на Hyperliquid не відрізняються від звичних централізованих криптобірж і не поступаються їм за зручністю. Ви обираєте довгу чи коротку позицію, тип ордера (ринкова ціна або лімітний ордер) та виставляєте take profit та stop-loss (хоча їх можна додати й пізніше). Після цього ордер або позиція відображаються на графіку, а під ним доступна стандартна торгова панель: активні ордери, позиції, TWAP, історія угод, історія фандингу та журнал ордерів.

Оскільки мова йде про деривативи, а не спотову торгівлю, важливо уважно встановлювати рівень плеча та режим маржинальної торгівлі. За замовчуванням плече встановлено на максимальному рівні (для нафти — від 10x до 20x). Якщо ви хочете знизити ризики, можна встановити плече на 1x, що фактично означає торгівлю без використання позикових коштів.

Також користувачі можуть під'єднати до Hyperliquid TradingView, що важливо не лише для шанувальників автоматизації, а й для тих, хто звик до графіків платформи та кастомізованих індикаторів.

Нафта в блокчейні відкриває нові можливості, але вимагає досвіду й дисципліни

Торгівля нафтою на Hyperliquid показує, наскільки швидко блокчейн припиняє бути лише простором для криптовалют і стає повноцінною інфраструктурою для доступу до глобальних ринків. Такий формат справді зручний: вхід значно простіший, суми можуть бути мінімальними, торгівля доступна цілодобово, а сам інтерфейс для багатьох трейдерів практично не відрізняється від звичних централізованих платформ.

Але нафтові безстрокові контракти залишаються деривативами з плечем, фандингом, ризиком ліквідації та підвищеним впливом новинного фону, тож це точно не інструмент для людей без досвіду. Особливо зараз, коли нафтовий ринок залишається вкрай волатильним через геополітику, логістику, дії ОПЕК+, дані щодо запасів і загальний стан світової економіки.

Але стратегічно сама ідея є сильною. Класична біржова торгівля нафтою й без того давно не зводиться до «реальних барелів» — це також ринок контрактів, зобов’язань і цінових очікувань. У цьому сенсі блокчейн не спотворює логіку ринку, а, радше, робить її доступнішою, швидшою та гнучкішою. І саме тому модель поступово підхоплюють не лише ончейн-платформи, а й централізовані криптобіржі: попит на цілодобові, гнучкі та простіші за входом нафтові перпетуальні контракти вже змушує таких гравців, як OKX і BingX, запускати власні продукти. Якщо цей тренд збережеться, саме такі платформи можуть стати одним із головних каналів доступу роздрібного трейдера до глобальних сировинних ринків.