Чи може Джек Дорсі бути Сатоші Накамото? Нова теорія про творця біткоїна

Нещодавній пост BSCNews сколихнув криптоспільноту доволі сміливою, але дивно переконливою ідеєю: а що, якщо Джек Дорсі — співзасновник соцмережі Twitter (тепер X) та фінтех-компанії Block — і є справжнім Сатоші Накамото, творцем біткоїна? Публікація з’явилася 17 листопада 2025 року й посилалася на велику статтю, де цю теорію розбирають по пунктах — і деякі збіги справді важко ігнорувати. Про це повідомляє Meme Insider, «Мінфін» публікує переклад статті .

Для довідки: Сатоші Накамото — псевдонім людини або групи, яка у 2008 році створила біткоїн, опублікувала whitepaper (технічний опис проєкту) і перше програмне забезпечення. У 2011 році Сатоші просто зник із мережі, залишивши по собі одну з найбільших загадок у технологічному світі.

Новий виток інтересу до теорії особистості Сатоші Накамото дав Меттью Сігел, керівник напряму цифрових активів у VanEck, який у своєму дописі назвав збіги «переконливими». Він послався на дослідника Шона Мюррея, який зібрав серію дивовижних паралелей між життям Дорсі та діями Сатоші.

Ключові аргументи, що пов’язують Дорсі із Сатоші

Давайте розберемо деякі найважливіші моменти статті. Хоча кожен з них окремо може здатися перебільшеним, разом вони складають цікаву картину:

Шифропанк-коріння: У 1996 році Дорсі був у списку розсилки від руху шифропанк (cypherpunk), групи захисників приватності, які використовували криптографію для просування соціальних змін. У цій спільноті, що налічувала близько 1 300 членів, зародилося багато ранніх ідей щодо криптовалюти.

Бажання діяти анонімно: У 2001 році Дорсі написав у своєму блозі про бажання здійснити великі зміни, не розкриваючи своєї особистості — це ідеально відповідає анонімному стилю Сатоші.

Криптографія і нічне програмування: У біографії Дорсі 2003 року підкреслювався його інтерес до криптографії та псевдонімів, а також його звичка писати код о 4-й ранку. Цікаво, що саме о 4-й ранку були створені перші файли біткоїна.

Критика долара: Також у 2003 році він виступав за відмову від долара США на користь бартерних або торгових систем, що перегукується з метою біткоїна щодо децентралізації грошей.

Морська символіка: Дорсі часто називає себе моряком, а перший код біткоїна містить цитату про моряків і пристрої для вимірювання часу.

Збіги місця та часу: 10 січня 2009 року IP-адреса Сатоші вела до Каліфорнії, де проживав Дорсі. Крім того, ключові віхи в історії біткоїна збігаються з днями народження членів сім'ї Дорсі: перша транзакція — з днем народження його матері, реєстрація Сатоші на форумі — з днем народження його батька, а останній видобутий блок — з днем народження його батька.

Зв'язок із Wikileaks: У 2010 році Сатоші застеріг від пожертвування біткоїнів Wikileaks — міжнародній організації, що займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті. Незабаром після цього суд зобов'язав Twitter (компанію Дорсі) передати дані Wikileaks, а Сатоші припинив публікувати дописи за день до цього.

Культурні відсилання: У 2013 році подруга Дорсі американська акторка Алісса Мілано написала книгу «Хактивіст» (Hacktivist), в якій описала його подвійне життя під псевдонімом. Сам Дорсі був помічений у футболках з зображенням Сатоші і часто висловлює похвалу творцеві біткоїна.

Чому це важливо для світу крипти та мем-токенів

У криптокультурі теорії про Сатоші — це майже окремий жанр. Кожна нова версія породжує меми, жарти й навіть нові токени. Якщо «версія Дорсі» набере обертів, на ринку можуть з’явитися нові мем-монети на кшталт $DORSEY або $SATOSHIJACK.

Але є й серйозніший вимір: якби особу Сатоші підтвердили, це могло б сильно вплинути на біткоїн. Зокрема, інвестори можуть боятися масового продажу монет. Для творців мем-токенів це ще одне нагадування, що наративи рухають ринком — достатньо однієї гучної історії, щоб на Solana чи Base народився новий хайповий проєкт.

Підсумок: Дорсі — це Сатоші?

Докази непрямі, але їх багато — і разом вони формують інтригуючу версію. Ця теорія відрізняється від попередніх тим, що має чимало особистих і біографічних збігів. Дорсі давно відомий як прихильник біткоїна, інтегрував BTC у продукти Block і навіть покинув Twitter, щоб зосередитись на крипті.

Але поки що все це — лише припущення. Хоча у світі криптовалют припущення часто важать не менше, ніж факти.