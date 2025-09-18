Криптогаманець як спосіб втратити все: помилки при виборі в 2025

На перший погляд, у виборі криптогаманця немає нічого складного. На практиці ж саме тут знаходиться одна з найбільш вразливих точок у роботі з цифровими активами.

За даними Chainalysis, у 2024 році хакери викрали криптовалюту на суму понад $2,2 млрд. Це на 21% більше, ніж роком раніше. Аналітики зафіксували 303 успішні атаки, і в кожному п'ятому випадку вразливість була пов'язана з користувацькими криптогаманцями: фішинг, шкідливі розширення, фейкові додатки, помилки в зберіганні seed-фраз.

Багато з цих атак відбуваються не через складні технічні схеми, а через базові помилки: використання першого-ліпшого додатка, відсутність двофакторного захисту, копіювання seed-фрази в нотатки на телефоні.

У цій статті розберемо основні помилки при виборі криптогаманця і роботі з ним в 2025 році. Розповімо, як не втратити доступ до активів, і пояснимо, на які деталі варто звернути увагу, якщо працюєте з Web3.

Якщо ви тільки входите в крипторинок, цей текст вбереже від критичних втрат. Якщо розбираєтеся в основах — допоможе перебрати захист даних.

Який криптогаманець вибрати в 2025 році

За даними Gate.io Research, у світі налічується понад 400 мільйонів активних криптогаманців. Більшість користувачів вибирають гаманець за інтерфейсом або рейтингом у магазині додатків, не замислюючись, як саме влаштовано зберігання активів і хто в результаті контролює ключі.

Є гаманці, де все працює через біржу. Наприклад,Coinbase,Binance або Crypto.com. Це кастодіальні рішення: криптовалюта зберігається на платформі, а користувач лише отримує до неї доступ. Якщо акаунт заблокують або сервіс тимчасово відключиться, активи можуть виявитися недоступними.

Інша крайність — псевдодецентралізовані додатки. Вони не керують коштами безпосередньо, але зберігають сід-фрази в хмарі, не використовують базовий захист і не фільтрують доступ до Web3-сервісів. На вигляд це захищений гаманець, але насправді — вікно для фішингу.

На цьому тлі все більше уваги приділяється рішенням, де контроль дійсно залишається у користувача. Такі гаманці не зберігають ключі на своїх серверах, не просять створювати обліковий запис і не мають доступу до ваших активів. Всі дані залишаються тільки у власника пристрою.

Один з таких варіантів — Best Wallet. Це некастодіальний криптогаманець, в якому всі ключі та доступи зберігаються тільки у власника. Ніхто, крім самого користувача, не може вплинути на операції, відновити доступ або дізнатися баланс. Безпеку підсилюють двофакторна аутентифікація, локальне шифрування і біометрія. При цьому інтерфейс не перевантажений. Перевести активи, підключитися до децентралізованого додатка або переключитися між мережами можна за пару кліків.

Але справа не тільки в безпеці. Best Wallet — це ще й повноцінний інструмент для інвестора. У ньому можна:

Купувати криптовалюту за фіат, тобто за звичайні гроші, через банківські картки та локальні платіжні системи. Все працює прямо в додатку через перевірені шлюзи. Підтримується понад 80 валют.

Обмінювати токени між різними мережами. Для цього в додаток вбудований агрегатор Rubic. Він сам підбирає найкращий алгоритм і мінімальні комісії. Це зручно, якщо ви хочете, наприклад, швидко обміняти USDT в мережі Ethereum на SOL в Solana без ручного пересилання.

Безпечно зберігати активи: крім локального доступу і шифрування, гаманець інтегрований з Fireblocks, одним з лідерів в області захисту криптозасобів. Аудит від Coinsult підтвердив надійність смарт-контрактів.

Крім цього, Best Wallet дає можливість заробляти, а не тільки управляти коштами. Вже зараз доступні внутрішня система крос-ланцюгових обмінів, участь у Web3-проектах і підключення до DeFi-інструментів. А в найближчих оновленнях команда обіцяє додати стейкінг, криптокарту з підтримкою Google і Apple Pay, NFT-галерею, агрегатор прибутковості і вбудований новинний блок.

По суті, гаманець перетворюється на робоче середовище для тих, хто активно взаємодіє з криптою і хоче все тримати в одному місці і не ризикувати.

Токен BEST вже на пресейлі, і на нього варто звернути увагу

Власний токен $BEST — це основа екосистеми Best Wallet. Він випущений на блокчейні (незалежній мережі зі своїми токенами, правилами і додатками) Ethereum, працює за стандартом ERC-20, тобто є повноцінною цифровою монетою, яку можна зберігати в гаманці, передавати, використовувати для оплати комісій або отримувати за активність.

$BEST вбудований в екосистему Best Wallet і відкриває доступ до додаткових можливостей: знижених комісій при обміні, бонусів за використання гаманця і ексклюзивних функцій на зразок участі в управлінні проектом.

Зараз $BEST можна отримати тільки в рамках пресейлу. Це попередній продаж токена до його виходу на біржі. Учасники купують $BEST за фіксованою вартістю — $0,025655, поки він ще не торгується на відкритому ринку. На момент публікації зібрано вже понад $15,9 млн, і інтерес до проекту продовжує зростати. Один з головних приводів для цього — справжня користь токена, а не просто спекулятивний інтерес. Покупці не тільки чекають зростання вартості, а й отримують доступ до функцій, які дійсно стануть у нагоді.

Наприклад, власники $BEST зможуть першими брати участь у нових токенсейлах, ще до того, як монети з'являться на біржах. Це корисно для тих, хто стежить за перспективними проектами і хоче зайти на ранніх етапах. Крім того, в майбутньому обіцяні щоденні завдання з нагородами, доступ до ігрових механізмів всередині гаманця, стейкінг з підвищеною прибутковістю і участь у прийнятті рішень щодо розвитку продукту.

Емісія токена обмежена: всього 10 мільярдів $BEST, з яких більша частина спрямована на розвиток продукту, підтримку спільноти і запуск партнерських програм. Прозора структура розподілу і вже працюючий продукт — рідкість для криптопроектів на стадії пресейлу. Це робить Best Wallet і його токен помітними гравцями на тлі сотень проектів, де за гучними обіцянками поки нічого не стоїть.

Як вибрати криптогаманець під свої завдання

Вибір гаманця залежить від того, як ви використовуєте криптовалюту і що хочете від додатка: надійності, зручності, швидкості, Web3-функцій або конфіденційності. Один універсальний гаманець навряд чи підійде для всіх завдань відразу.

Якщо ви зберігаєте криптовалюту як довгостроковий актив без частих операцій і Web3-сервісів, варто звернути увагу на холодні криптогаманці. Це пристрої, де приватні ключі зберігаються локально, без підключення до інтернету. За рівнем безпеки вони виграють у гарячих рішень, але не підійдуть тим, хто активно бере участь у DeFi, фармінгу або збирає NFT.

Якщо ви активно взаємодієте з децентралізованими додатками, берете участь у дропах, обмінюєте токени або просто часто заходите в криптогаманець, вам підійде гарячий варіант. Це гаманець, який працює через інтернет і завжди на зв'язку з блокчейном. Наприклад, у вигляді мобільного додатка, розширення браузера або Web3-сервісу. На відміну від холодних рішень, де ключі зберігаються на окремому фізичному пристрої і не надходять у мережу, гарячі гаманці дозволяють швидко проводити операції і підключатися до протоколів. Зате ризики тут вищі, особливо якщо у гаманця слабкий захист або приватні ключі зберігаються в хмарі.

Якщо у вас некастодіальний гаманець, ваші приватні ключі належать тільки вам. Ні біржа, ні розробники не зможуть заблокувати доступ або втрутитися в операції.

Якщо ви працюєте відразу з декількома блокчейнами, варто шукати мультичейн криптогаманець. Така програма підтримує не тільки Ethereum, але й інші мережі: наприклад, Solana, Polygon, Arbitrum або BNB Chain. Це зручно, коли ви берете участь у дропах, переказуєте активи між мережами або підключаєтеся до Web3-додатків у різних екосистемах. Замість того щоб заводити окремий гаманець під кожну мережу, все можна робити через один додаток, швидко і без перемикань.

Важливо, щоб додаток підтримував не тільки основні блокчейни, але і взаємодію з Web3. Інакше ви просто не зможете підключитися до потрібних сервісів або брати участь в сейлах.

При виборі важливо враховувати і рівень безпеки: як зберігається seed-фраза, де лежать приватні ключі, чи підтримується PIN-код, чи є біометричний захист і як обробляються IP-адреси при авторизації. Деякі гаманці за замовчуванням синхронізують дані в хмарі — а це вже компроміс між зручністю і ризиками.

З'являються і гібридні рішення: Best Wallet, Trust Wallet,Bybit Wallet, а також подібні гаманці, які пропонують не тільки зберігання, але і стейкінг, покупки з картки, p2p-торгівлю, NFT, участь у розпродажах токенів і підтримку декількох акаунтів. Такі додатки виходять за рамки звичайного гаманця — це повноцінна точка входу в Web3.

Якщо перед вами стоїть питання, який криптогаманець вибрати, відштовхуйтеся від своїх цілей. Для тривалого зберігання криптовалюти підійде надійний холодний гаманець. Для роботи з DeFi і NFT — гарячий мультичейн з повною підтримкою Web3-додатків. А якщо ви не хочете думати про те, як і де зберігаються ключі, краще зупинитися на рішеннях з прозорою архітектурою, які не залежать від централізованих компаній.

Висновок

Ми звикли, що додатки повинні бути зручними. І з криптогаманцями те ж саме: хочеться, щоб все було просто, зрозуміло, швидко. Але в Web3 зручність без безпеки — це пастка. Тут користувач сам відповідає за доступ до своїх активів, а одна помилка може коштувати дорого.

Багато гаманців досі зберігають seed-фрази в хмарі, не використовують базовий захист, працюють через централізовані точки входу або просто перевантажені функціями без реальної користі. Такі гаманці не дають ні впевненості, ні спокою.

На цьому тлі особливо цінуються рішення, де повний контроль залишається у користувача. Де приватні ключі зберігаються тільки на пристрої, де є біометрія, двофакторна аутентифікація і проста, але продумана архітектура.

Best Wallet — один з небагатьох, хто відповідає цим вимогам. Він не тільки дає доступ до активів, але робить все, щоб цей доступ був тільки у вас. І при цьому не вимагає KYC і реєстрації, не зберігає дані, не втручається в роботу з dApps і не нав'язує зайвого.

Якщо ви шукаєте криптогаманець для зберігання, обміну, участі в дропах, підключення до Web3-сервісів, Best Wallet буде працювати на вас.

​​Часті питання

Навіщо взагалі потрібен криптогаманець, якщо є біржі?

Біржі зручні, але у них є один нюанс: ви не володієте активами безпосередньо. Гаманець на біржі — це не ваш особистий криптогаманець, а просто акаунт на платформі. Біржа контролює приватні ключі, може заморозити рахунок або сама потрапити під блокування. Якщо ви хочете повний контроль над криптовалютою, потрібен некастодіальний гаманець.

Що означає «некастодіальний криптогаманець»?

Це додаток, в якому всі приватні ключі та seed-фрази зберігаються тільки у користувача. Ні біржа, ні компанія-розробник не можуть отримати до них доступ. Такі криптогаманці забезпечують незалежність і дозволяють підключатися до Web3-додатків безпосередньо.

Гарячий або холодний гаманець — у чому різниця?

Гарячі гаманці — це додатки, які працюють на пристроях з доступом до інтернету. Вони зручні для активних дій: перекази, трейдинг, участь у дропах.

Холодні гаманці — пристрої без постійного підключення до мережі (наприклад, Ledger або Trezor). Їх вибирають для довгострокового зберігання великих сум. Один не кращий за інший, все залежить від завдань.

Наскільки безпечні гарячі криптогаманці?

Все залежить від реалізації. Якщо додаток зберігає сід-фрази в хмарі, не вимагає PIN-коду або біометрії, не захищає від фішингу, ризики високі. У надійних гаманцях на кшталт Best Wallet використовується локальне шифрування, двофакторна аутентифікація, біометрія і захист при підключенні до Web3-додатків. Це знижує ризики і захищає від більшості поширених атак.

Що буде, якщо я втрачу доступ до свого криптогаманця?

Якщо ви втратите приватні ключі або seed-фразу, відновити доступ буде неможливо. Це особливість децентралізації: ніхто, крім вас, не має контролю над гаманцем. Тому запишіть фразу відновлення в безпечне місце і не зберігайте її в хмарі або на скріншоті.

Чи можна використовувати один криптогаманець на декількох пристроях?

Так, але тільки якщо ви імпортуєте гаманець вручну за допомогою seed-фрази. Надійні криптогаманці не зберігають дані на сервері, тому синхронізація можлива тільки вручну. Ніколи не вводьте фразу відновлення на підозрілих сайтах або в розширеннях.

Який криптогаманець вибрати новачкові в 2025 році?

Вибирайте те, що поєднує безпеку, простоту і багатофункціональність. Наприклад, Best Wallet підтримує більше 60 блокчейнів, працює без реєстрації, захищений на всіх рівнях і при цьому залишається зручним навіть для новачків. Переконайтеся, що обраний гаманець: