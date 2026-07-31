Криптокартки б’ють рекорди: чому ними платять дедалі частіше і що варто знати українцям

Стрімке зростання обсягів роздрібних платежів у цифрових доларах виводить криптокартки у вищу лігу персональних фінансів. Ринок швидко ділиться між новими гравцями, однак за високими кешбеками та зручністю ховаються серйозні підводні камені. Які умови пропонують топові платформи, за що насправді платить користувач і з якими проблемами може зіткнутися українець після звичайної покупки криптокарткою?

Рекордні мільйони за добу

Світ непомітно перейшов межу, за якою розрахунки криптовалютою перестали бути експериментом. Лише за один день, 20 липня 2026 року, глобальні витрати через криптокартки сягнули рекордних $36,82 млн. За даними Paymentscan, за рік денний обсяг платежів зріс утричі, а щомісячний оборот упевнено наближається до позначки в $900 млн — проти $400 млн у середині 2025 року. Загалом через інструмент уже пройшло понад $10,6 млрд.

При цьому справжнім паливом для цього ринку стали не волатильні біткоїн чи Ethereum, а стейблкоїни — USDT та USDC. Завдяки прив’язці до долара користувач заздалегідь розуміє вартість своїх активів і суму майбутніх витрат.

Доларовий рахунок без бар'єрів

Раніше, щоби витратити криптоактиви, їх потрібно було спочатку продати, пройти кілька етапів обміну та виведення, обрати відповідний канал і сплатити комісії. Криптокартка скоротила цей довгий і складний шлях до однієї операції та дала користувачам продукт, який одразу закриває кілька критичних потреб:

Швидке дистанційне оформлення. Віртуальну криптокартку часто можна відкрити онлайн за кілька хвилин після перевірки особи. Рахунок у місцевому банку для цього не потрібен, хоча сервіс зазвичай вимагає підтвердження адреси та резидентства.

Прямий доступ до криптобалансу. Користувачеві не потрібно заздалегідь продавати активи, шукати P2P-обмін або виводити гроші на банківський рахунок. Під час покупки сервіс автоматично конвертує потрібну суму у фіат.

Звична платіжна інфраструктура. Криптокартка працює як звичайна Visa або Mastercard: нею можна платити в магазинах, онлайн і через безконтактні термінали всюди, де приймають відповідну платіжну систему.

Зняття готівки. Криптокартка дозволяє конвертувати цифрові активи в місцеву валюту та отримувати її в сумісних банкоматах. Залежно від банкомата й умов емітента для цього можна використовувати фізичну картку або смартфон з Apple Pay чи Google Pay. Ліміти та комісії залежать від сервісу й оператора банкомата.

При цьому попит на криптокартки значною мірою підживлюють країни, де долар потрібен для збереження заощаджень і міжнародних розрахунків, але доступ до нього обмежений.

Чи справді сучасні криптокартки такі «дешеві»?

Хоча криптокартка може перетворити USDT на чашку кави за секунду, за цією простотою не рідко стоїть цінник у 0,5−2%, якого користувач часто не бачить. Напис «0% за оплату» може стосуватися лише карткової операції, тоді як гроші списують за продаж криптовалюти, обмін валюти або поповнення окремого балансу.

Наприклад,Bybit EU бере 0,9% за конвертацію криптовалюти під час покупки. Якщо валюта платежу відрізняється від валюти картки, додається ще 0,5% поверх курсу Mastercard.

УTrustee Plus картка має окремий баланс в USDC. Його поповнення коштує 0,5%, після чого сама оплата проходить без комісії. Отже, щоб витратити еквівалент €1000, користувач спершу віддасть близько €5 за переведення коштів на картковий баланс. Ще $10 потрібно заплатити за випуск картки. Окремої комісії за конвертацію під час покупки сервіс не стягує, а для платежів в іншій валюті застосовує курс Visa. Тому 0% за оплату не означає нульових витрат загалом.

KAST безкоштовно приймає стейблкоїни та конвертує їх у доларовий баланс без спреду. Однак покупка не в доларах додає 0,5−1,75%. Базовий кешбек становить 1,5% лише на перші $2000 витрат на місяць. За найнижчої валютної комісії користувач ще залишається у плюсі приблизно на 1%, а за найвищої втрачає 0,25% навіть після кешбеку. Для платежів до $25 не в доларах також діє окрема плата $0,10.

УCrypto.com поповнення з іншої банківської картки коштує 1%. На базовому тарифі покупки не в євро додають ще 0,2% у ЄС та Великій Британії або 2% в інших країнах. Кешбеку без участі у Level Up немає. Ставки до 5% потребують підписки або блокування CRO, а винагорода надходить у цьому ж токені. Її підсумкова вартість залежить уже від курсу CRO.

Тож, якщо за зручністю криптокартки справді стали конкурентами банківських, то за ціною — лише в окремих сценаріях. Коли кошти вже лежать у USDT або USDC, комісія близько 0,5−1% може бути прийнятною платою за відмову від P2P і банківського переказу. Але для людини, яка отримує та витрачає євро, звичайна банківська картка здебільшого залишається дешевшою.

Звісно, окремі емітенти пропонують значно вигідніші умови: нульову конвертацію, високий кешбек або безкоштовний випуск. Проте щедрі тарифи не завжди означають кращий продукт. Якщо сервіс маловідомий, працює через непрозорого емітента або не пояснює, де зберігає кошти, економія у кілька відсотків може не виправдати ризику блокування балансу чи раптового закриття картки. Тому варто оцінювати не лише комісії, а й ліцензію, платіжного партнера та можливість повернути гроші.

Платити просто, залишатися непомітним — ні

Криптокартка прибирає з ланцюжка P2P-переказ від незнайомця, але не фінансовий моніторинг. Навпаки, легальна картка залишає чіткіший цифровий слід. Біржа або емітент знає власника після KYC, перевіряє походження криптоактивів і фіксує їх конвертацію. Платіжна система бачить суму, валюту, продавця та країну покупки. За підозрілої активності сервіс може запросити підтвердження доходу, обмежити операцію або заморозити кошти.

Але якщо у ЄС та США правила використання криптокарток уже відносно зрозумілі, то в Україні до фінансового моніторингу додається правова й податкова невизначеність, розібратися в якій нам допоміг Петро Білик, партнер юридичної компанії Juscutum.

Магазин отримує гривні, а користувач фактично продає криптоактив

«Криптокартка зовні майже не відрізняється від звичайної банківської картки. Користувач розраховується нею в магазині, ресторані або онлайн, продавець отримує гривні чи іншу звичайну валюту, а криптосервіс списує з балансу користувача відповідну кількість віртуальних активів. Саме ця простота створює оманливе враження, що з юридичного та податкового погляду відбувається звичайна карткова покупка.

Насправді одна оплата може містити щонайменше дві операції: спочатку іноземний сервіс продає або конвертує криптоактив користувача у фіатні гроші, а потім за ці гроші виконується звичайний картковий платіж".

Криптокартки не заборонені, але криптоактиви в Україні не є грошима

«Сам факт володіння віртуальними активами або користування карткою, випущеною іноземним сервісом, не можна автоматично вважати правопорушенням. Цивільний кодекс уже визнає віртуальні активи різновидом цифрових речей, благ, які існують у цифровому середовищі та мають майнову цінність. До таких цифрових речей за загальним правилом застосовуються положення про речі, якщо інше не встановлено законом або не випливає з їхньої природи. Це означає, що кожен українець може володіти віртуальними активами, продавати і купувати віртуальні активи.

Водночас віртуальні активи не є законним платіжним засобом в Україні. Зазвичай віртуальні активи, навіть стейблкоїни, є саме майном, а не грошима, валютою, електронними грошима чи платіжним засобом за поточним законодавством. Це важливе розмежування. При типовій оплаті криптокарткою український магазин не приймає біткоїн, USDT або інший актив замість гривні. Конвертацію проводить іноземний сервіс, після чого еквайрингова мережа доставляє продавцю безготівкові гроші. Тому для користувача основний ризик зараз лежить не стільки у площині «забороненої картки», скільки у площині податкової кваліфікації списаного віртуального активу, дотримання умов іноземного сервісу та підтвердження походження коштів".

Українці можуть відкривати рахунки за кордоном, але доступ визначає емітент

«Окремо потрібно враховувати юрисдикцію емітента картки. Статті 2 та 4 Закону України „Про валюту і валютні операції“ передбачають, що українці мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції. Таким чином українці мають право мати рахунки в іноземних фінансових установах, зокрема ті, які випускають „криптокартки“. Проте такі іноземні емітенти також мають дотримуватися обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України, сервіс може обмежувати доступ для резидентів певних держав, вимагати підтвердження податкового резидентства або забороняти використання продукту у країнах, де він не має відповідної авторизації. Тому законність конкретного кейсу залежить не лише від українського права, а й від правил самого провайдера та законодавства країни його реєстрації та дій, які здійснює цей провайдер на території України. Проте в загальному, поточне законодавство не обмежує відкривати рахунки в іноземних провайдерів».

ДПС може вимагати 18% ПДФО та 5% військового збору з усієї суми конвертації

«Щодо декларування насправді виникає окреме питання, адже технічно криптосервіс перед оплатою продає частину віртуального активу користувача. Спеціального режиму оподаткування операцій з віртуальними активами поки немає. Закон України «Про віртуальні активи» № 2074-IX був ухвалений, але його набрання чинності прив’язано до набрання чинності змін до Податкового кодексу щодо оподаткування таких операцій. Законопроєкт 10225-д досі знаходиться на доопрацюванні між першим та другим читанням. Тому з боку податкової до таких операцій будуть застосовуватися загальні правила.

Для державних службовців, депутатів та інших суб'єктів електронного декларування діють окремі правила: вони мають відображати самі віртуальні активи у відповідному розділі декларації. ДПС рекомендує таким декларантам зберігати історію транзакцій, біржові звіти та підтвердження залишку на гаманці. Водночас для інших громадян зобов’язання декларування віртуальних активів, стейблкоїнів немає. Декларування та оподаткування виникатиме з моменту продажу віртуальних активів.

Так в актуальному роз’ясненні від 13 травня 2026 року ДПС зазначає, що доходи фізичної особи від продажу віртуальних активів включаються до загального оподатковуваного доходу. А оподаткуванню підлягає сума коштів, яка отримується платником податків від операцій з віртуальними активами. Таким чином ви маєте подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок і військовий збір з таких доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ). При цьому ДПС може вимагати сплати 18% ПДФО та 5% військового збору із суми, отриманої при обміні віртуальних активів на фіат, без повноцінного механізму врахування витрат на його придбання. Йдеться не про декларування кожної купленої речі, а про сукупний результат операцій із віртуальними активами за рік".

Несплачені податки можуть донарахувати за попередні три роки

«Майбутній законопроєкт 10225-д не повинен заднім числом створювати новий податок або карати за дію, яка на момент її вчинення не утворювала податкового порушення, оскільки не існувало законодавчих вимог. Але це не означає, що попередні операції будуть автоматично «амністовані». Якщо за чинними на момент операції загальними нормами у користувача вже виник оподатковуваний дохід, ДПС за загальним правилом статті 102 Податкового кодексу може провести перевірку і визначити податкові зобов’язання в межах 1095 днів від відповідної граничної дати. Якщо податкова отримає дані про попередні конвертації та встановить незадекларований дохід, наслідками можуть бути: донарахування ПДФО та військового збору; штраф за заниження або несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

У разі самостійного виправлення декларації загальні правила статті 50 Податкового кодексу передбачають подання уточнення. Водночас для періодів воєнного стану діють спеціальні перехідні положення, які за визначених умов можуть звільняти від штрафу і пені при самостійному виправленні. Застосування цих винятків потрібно аналізувати щодо конкретного звітного періоду та чинної на дату уточнення редакції Кодексу".

Законопроєкт може знизити податок на конвертацію криптоактивів

«Редакція першого читання законопроєкту № 10225-д пропонувала оподатковувати саме фінансовий результат — різницю між доходом від продажу та документально підтвердженими витратами на придбання віртуальних активів. Це значно логічніше за нинішній консервативний підхід, за якого існує ризик оподаткування всієї суми продажу. Також передбачає пільгову ставку податку на перший рік з дати прийняття законопроєкту в розмірі 5%. Втім, повну дату запуску регулювання сьогодні назвати неможливо — станом на 29 липня 2026 року ще не поданий до другого читання».

CARF посилить обмін даними, але ДПС поки не бачить усіх операцій

«Паралельно розширюється міжнародний обмін інформацією, так стандарт OECD Crypto-Asset Reporting Framework передбачає автоматичний обмін податково значущою інформацією про операції з віртуальними активами, а провайдери у відповідних юрисдикціях повинні ідентифікувати податкове резидентство користувачів і звітувати про визначені операції. Однак сам факт існування CARF ще не означає, що українська ДПС уже автоматично отримує всю історію операцій кожного українця. Для цього потрібні міжнародно-правові та внутрішні механізми імплементації, які ще не прийняті, у зв’язку з відсутністю прийняття законодавства про віртуальні активи».

Що робити власнику криптокартки вже зараз

Через правову й податкову невизначеність Петро Білик радить українським власникам криптокарток уже зараз подбати про документи та структуру операцій. Юрист виділяє п’ять основних кроків.

Зберігати повну історію, а не лише залишок у застосунку

Потрібні звіти біржі або карткового сервісу, дані про придбання криптоактивів, вартість і дату кожної конвертації, комісії, поповнення, перекази між власними гаманцями та карткові списання. Така документація допоможе відрізнити дохід від простого переміщення власних активів і підтвердити їх походження.

Перевірити механіку конкретної картки

Деякі сервіси продають віртуальні активи у момент покупки, інші спочатку вимагають поповнити окремий фіатний баланс. Податкові наслідки цих моделей можуть відрізнятися.

Визначити своє податкове резидентство

Для українців, які тривалий час мешкають за кордоном, питання не завжди вирішується лише кількістю днів перебування. Значення можуть мати постійне житло, центр життєвих інтересів, місце роботи та положення міжнародної конвенції. Одна операція потенційно може бути видимою одразу для кількох юрисдикцій.

Не змішувати особисті віртуальні активи з підприємницькими надходженнями

Особливо небезпечно приймати бізнес-виручку на особистий криптогаманець, а потім витрачати її через картку. Для ФОП на спрощеній системі додаткові ризики створює кваліфікація крипторозрахунків як негрошових або бартерних операцій та позбавлення можливості знаходитися на спрощеній системі оподаткування.

Провести податкову інвентаризацію попередніх років, не чекаючи запиту

Якщо суми значні, краще окремо проаналізувати кожен рік, джерела придбання активів, карткові конвертації та можливість подати або уточнити декларацію.