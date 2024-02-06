Як працює обмін криптовалют і що про нього треба знати

Україна щороку потрапляє до ТОП світових рейтингів популярності криптовалют. У доповіді Global Crypto Adoption Index від криптоаналітичної компанї Chainalysis, у 2023-му році вона замикає п'ятірку держав за рівнем їх сприйняття. Українці в крипту інвестують, торгують нею, розраховуються, що зараз особливо актуально, з огляду на легкість міжнародних переказів, яку вона надає. Активне використання криптовалют неминуче пов'язане з їх обміном: як між собою, так і на фіатні гроші. Разом із сервісом PocketBank ми розкажемо про особливості цього процесу та дамо декілька порад щодо його безпеки.

Криптообмінники чи біржі: що краще?

Є два способи обміну криптовалют: біржі та криптообмінники.

На біржах відбуваються торги між користувачами, коли один продає валюту, інший її купує, а платформа забезпечує можливість такої угоди за ціною, яка влаштує обидві сторони. Біржі створені, насамперед, для активних трейдерів, і надають їм відповідний супутній функціонал: можливість маржинальної торгівлі, купівля ф'ючерсів, пули для майнінгу та багато іншого.

Обмінники працюють інакше: вони встановлюють ціни на активи та проводять операції, діючи, як звичайні обмінні пункти валют. Зазвичай, їх функціонал обмежений лише операцією обміну, яка реалізована максимально просто і зручно. Утім, це саме те, що потрібно переважній більшості пересічних користувачів криптовалютами: можливість швидко, без зайвих рухів, купити монети, продати їх, або обміняти на інші. Здебільшого, ця опція відразу пропонується користувачу на головній сторінці сайту. Наприклад, ось так виглядає головна сторінка обмінника PocketBank:

Як бачимо, клієнту відразу пропонується зручний калькулятор, де вказавши напрям обміну і ввівши суми, можна відразу побачити всю арифметику операції, і зручно обміняти криптовалюту на грн або інші фіатні валюти.

Є й інші відмінності між криптобіржами та обмінниками. Наступна полягає в тому, що перші проводять повну верифікацію клієнта, вимагаючи паспортні дані та адресу реєстрації. Криптообмінники цього не потребують, хоча у деяких випадках може бути застосована спрощена процедура верифікації особи (KYC) для запобігання неправомірному використанню сервісу. Обмінники, на відміну від бірж, також підтримують обмін на готівку.

Варто відзначити, що модель роботи криптобіржі передбачає зберігання коштів її клієнтів. Тут можна привести аналогію з банками, які зберігають кошти багатьох людей, надаючи їм при цьому можливість ними розпоряджатися. Однак, на відміну від банків, безпеку коштів у яких гарантує держава, безпеку активів клієнтів на криптобіржах не гарантує ніхто. Це означає, що у разі банкрутства біржі є ризик втратити всі кошти, як це, наприклад, сталося з однією з найбільших криптобірж у світі — FTX.

Зі свого боку, криптообмінники відразу переказують крипту на ті рахунки, які вказує клієнт. Відповідальність за надійність криптовалютного гаманця лежить виключно на клієнті. Це підвищує безпеку операцій, звичайно, якщо він відповідально підійде до вибору як гаманця, так і обмінника.

Як обрати криптогаманець

Криптогаманці бувають гарячими і холодними. Обидва мають свої плюси і мінуси, та призначені для різних цілей.

Гарячі — це програми для комп'ютера чи смартфона, такі як MetaMask, Coinbase Wallet, Trust Wallet. Вони забезпечують зручний доступ до балансу та операцій, але мають нижчий рівень безпеки, оскільки ключ доступу до грошей зберігається на пристрої.

Холодні гаманці, такі як Ledger, Trezor, Coldcard, є надійнішою альтернативою. Ззовні вони схожі на звичайну флешку. Ключ доступу розташований на пристрої без підключення до інтернету, що забезпечуе вищий рівень безпеки. Їх недолік у тому, що вони можуть бути менш зручними у використанні, їх можна загубити або, наприклад, їх можуть вкрасти.

Експерти рекомендують використовувати обидва типи гаманців: гарячі — для невеликих сум, та холодні — для більших заощаджень.

Важливо! Для доступу як до гарячих, так і холодних гаманців користувач отримує сід-фразу, яка складається з 12 слів. Це суто конфіденційна інформація, якою не можна ділитися з третіми особами і за збереження якої відповідає сам користувач.

Як обрати криптообмінник

Обираючи обмінник, потрібно враховувати декілька факторів.

Безпека. Це перше, про що варто подбати при придбанні криптовалюти. Тут важливо не натрапити на шахраїв. Щоб цього не сталося, не обирайте перший обмінник в інтернеті. Завжди перевіряйте рейтинг платформи за допомогою спеціалізованих сервісів моніторингу, таких як obmify.com та bestchange.com. Якщо обмінник на них присутній і має гарний рейтинговий бал — це гарна ознака. Ось, наприклад, як відображається інформація на цих ресурсах про сервіс PocketBank:

Також до використання сервісу корисно буде переглядати відгуки про нього на таких сайтах, як trustpilot.com, mywot.com, bits.media, та консультуватися з іншими користувачами обмінників на спеціалізованих форумах.

Допомагають підтвердити активність та надійність обмінника також перевірка його соціальних мереж і звернення до служби підтримки.

Вибір валют. Найпопулярніші криптовалюти, які купують українці, — Bitcoin та Ethereum. Стабільним попитом також користується стейблкоїн USDT. Придбати їх можна у більшості обмінників. Однак, бажано, щоб сервіс підтримував ширший перелік активів. Адже низка криптовалют мають значно кращий потенціал зростання, ніж вже звичні монети (хоча і ризики з ними також вищі).

Наприклад, на PocketBank можна обміняти більшість популярних валют, таких як UAH, EUR, BTC, USDT TRC20, ETH, USDT ERC20, та інші:

Резерв валют. Подібно до того, як валютні обмінники тримають певну кількість готівки в резерві, так і криптовалютні сервіси мають монети у запасі для проведення операції. Якщо клієнт планує придбати Bitcoin на декілька сотень доларів, то ймовірність, що достатньої кількості крипти на сервісі не виявиться, вкрай мала. Однак, коли мова йде про значні суми — така ситуація є реальною. Тому варто враховувати і цей фактор, а обраний обмінник має наочно показувати резерви за валютами:

Комісії. Як і традиційні обмінники, криптообмінники заробляють на різниці курсів валюти: купують дешевше, продають дорожче. Крім цього, може бути додаткова комісія за проведення операції. Перед тим, як провести операцію, клієнту варто перевірити, скільки він отримає потрібної криптовалюти. Крім цього, щоб не переплачувати, варто перевірити курси на інших обмінниках, а також на сервісах, які відслідковують вартість крипти, хоча самі нею не торгують, на кшталт Coinmarketcap чи Investing.

Для прикладу: на PocketBank комісію завжди можна перевірити на сторінці замовлення перед його підтвердженням.

Але навіть якщо ви відповідально підійшли до вибору обмінника і вважаєте, що врахували всі важливі фактори, краще починати співпрацю з ним невеликих сум. Це надасть змогу протестувати сервіс та переконання, що фінанси надходять належним чином.