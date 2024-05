ЄС може відкрити для крипти інвестринок на 12 трлн євро: як відреагує біткоїн

Нещодавно Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA), ключовий фінансовий регулятор ЄС, офіційно закликав розглянути Директиви про допустимі активи (EAD) для підприємств колективного інвестування в переказні цінні папери (UCITS). Мета — оцінити ризики та переваги, пов'язані з дозволом UCITS включати до своїх портфелей різні класи активів, в тому числі криптовалюти.

Зацікавлені сторони, включаючи інвесторів, керуючі компанії UCITS та торгові асоціації, попросили поділитися думками щодо доступу UCITS до різних класів активів, таких як структуровані кредити, облігації, дозволи на викиди, товари, криптоактиви та акції, що не котируються на біржі. Зацікавлені сторони мають подати свої відгуки до 7 серпня.

Допоки урядовий орган управління ЄС збирає коментарі, «Мінфін» проаналізував перспективи такого схвалення та його вплив на криптовалютний ринок.

Що таке UCITS

Спочатку розберемося, що таке UCITS та яку кількість капіталу вони можуть залучити.

Жителі ЄС, на відміну від українців, можуть купувати виключно європейські ETF-фонди. Вони відрізняються від емітованих в США (комісіями за обслуговування, податками на спадщину, спредами, нижчою ліквідністю), але загалом працюють за тим самим алгоритмом — акції цих ETF торгуються на біржі, а керуюча компанія інвестує отриманий капітал.

Понад половина європейських ETF зареєстровані в Ірландії. Ці фонди торгуються в багатьох країнах Америки, Європи, Азії, Близького Сходу та Африки.

Часто в назві ETF, зареєстрованого в Ірландії, можна зустріти скорочення UCITS (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) — це стандарт безпеки, запроваджений Європейським Союзом, який стоїть на захисті прав інвесторів. Тобто такі фонди суворо регулюються.

UCITS передбачає, що ETF-фонд має бути достатньо диверсифікованим. Частка одного цінного паперу в такому фонді не може перевищувати 20%. Окрім цього, активи фонду мають бути відокремлені від активів компанії-емітента й зберігатись в незалежному банку-депозитарії. Це гарантує інвесторам, що їхні активи не можуть бути конфісковані для погашення зобов’язань компанії, що керує фондом, якщо вона збанкрутує або зіткнеться з фінансовими труднощами.

Хоча UCITS ETF орієнтовані на європейського інвестора, їх можуть купувати й нерезиденти ЄС.

Регулятивні перешкоди

ЄС відомий своєю суворою політикою регулювання криптовалют. Це один із перших регіонів, який запровадив повну нормативно-правову базу для регулювання ринків криптоактивів (MiCA). Отже, перш ніж надати доступ UCITS ETF до цифрових активів, необхідно з’ясувати, чи не буде це суперечити MiCA?

Положення ЄС наразі забороняють незалежні криптоорієнтовані інвестиційні продукти. Місцеві інвестори мають доступ до криптовалют через біржові ноти (активи, подібні до облігацій). Але й тут є свої перепони, оскільки придбати їх можуть виключно професійні учасники (інвестиційні компанії, кредитні установи). Це говорить про те, що попит зі сторони роздрібного інвестора залишається значним.

Як нові правила можуть вплинути на ринок

Згідно даних iShares, загальна капіталізація ринку акцій США становить $42,8 трлн, із яких $6,4 трлн інвестовано в ETF. Європейський ринок майже в 4 рази менший — еквівалент $12,9 трлн, із них $1,2 трлн — капітал, залучений ETF.

Капіталізація ринку акцій з часткою ETF у США та ЄС

Джерело: iShares

За 4 місяці функціонування американські спотові біткоїн-ETF залучили $11,68 млрд.

Обсяг залученого капіталу спотовими біткоїн-ETF США

Джерело: SosoValue

З огляду на наведену динаміку, за той же період європейські ETF, в теорії, зможуть залучити орієнтовно $3 млрд (ринок акцій ЄС у 4 рази менший). Але й ця цифра може бути недосяжною, оскільки крипто-ETF в чистому вигляді не буде (максимальна частка одного цінного активу в ETF, що регулюються UCITS, — 20%).

Тобто ефект від відкриття доступу компаніям для колективного інвестування в ЄС до ринку криптовалюти навряд чи перевершить запуск спотових біткоїн-ETF в США. Утім, він може розширити асортимент активів, які будуть включені в такі фонди, оскільки наразі чітко не окреслено, про які саме криптовалюти йде мова.

Також варто врахувати загальний вплив — зазначена подія відбувається на тлі колективного позитиву: після халвінгу, запуску аналогічних ETF в Гонконзі, ймовірно, доступ буде відкрито після пом’якшення монетарної політики, тобто може виникнути позитивний резонанс.

До речі, запуск спотових BTC та ETH-ETF в Гонконзі поки що не виправдовує очікувань. На десятий день після запуску Гонконгські біткоїн-ETF володіють активами на суму $192,55 млн, Ethereum ETF — $27,8 млн.

Обсяг залученого капіталу спотовими біткоїн-ETF Гонконгу

Джерело: SosoValue

Обсяг залученого капіталу спотовими ефіріум-ETF Гонконгу

Джерело: SosoValue

Що реально дасть перегляд правил для UCITS

Кінцевий термін консультацій щодо можливості UCITS інвестувати у криптоактиви — 7 серпня 2024 року.

Позитивна відповідь на це питання і подальше нормативне закріплення результатів опитування може відкрити нові можливості для інвесторів та розвитку криптовалютного ринку в Європі. Система UCITS є дуже важливою, оскільки на неї припадає близько 75 % усіх колективних інвестицій роздрібних інвесторів у ЄС. Щоправда, перед затвердженням доведеться вирішити регулятивні питання, такі як відповідність нормам MiCA, а також врахувати обмеження щодо максимальної частки криптовалют в портфелі фонду.

Крім того, UCITS забезпечують жорстке регулювання та захист прав інвесторів, що важливо для збереження довіри до сектору криптовалют.

Деякі аналітики вже прогнозують нові цінові рекорди BTC й ETH після зміни європейських правил. Але попередній досвід показує, що подібні кроки далеко не завжди виправдовують цінові очікування інвесторів.