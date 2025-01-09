Підтримка бізнесу ветеранів: які програми пропонує держава, банки та приватні ініціативи

За оцінками уряду, після завершення війни кількість ветеранів та членів їхніх родин становитиме близько 5−6 млн. Чимало з них мають власний бізнес або планують його створити. Допомогти їм у цьому може ціла низка програм, які дозволяють отримати гранти або кредити на пільгових умовах. «Мінфін» дізнався, де та на яких умовах їх можна отримати.

Що пропонує держава

В Україні діє програма грантів для ветеранів та членів їхніх сімей, що передбачає отримання коштів на розвиток бізнесу без зобов'язання їх повернути, але у разі виконання певних умов.

Такі гранти — одна зі складових програми «єРобота», яка передбачає фінансову допомогу для розвитку власного бізнесу, садівництва, переробної промисловості тощо. Фінансова підтримка для ветеранів має свої особливості.

Є декілька варіантів суми такого гранту і від неї залежать умови. Так, до 250 тис. грн можуть отримати ветерани та члени їхніх сімей (в цьому випадку це їх дружини або чоловіки). При цьому отримувач коштів має створити одне додаткове робоче місце.

До 500 тис. грн можуть отримати так само ветерани і члени їх сімей, але створити потрібно вже 2 робочих місця.

Для гранту до 1 млн грн подати заяву може лише ветеран, який зареєстрований як ФОП не менше 1 року. Члени сім'ї на таку фінансову підтримку вже розраховувати не можуть. За ці гроші отримувач має створити 4 робочих місця. Крім цього, тут є додаткова умова — програма покриває не більше 70% вартості проєкту, а решту коштів має надати сам ветеран із власних заощаджень чи кредиту.

Окрім необхідності створити визначену кількість робочих місць, одержувач цього гранту зобов'язується проводити свою підприємницьку діяльність впродовж декількох років. Раніше це було щонайменше 7 років, але наприкінці минулого року Кабмін встановив, що тривалість проєкту може бути різною — три, п'ять чи сім років.

У разі, якщо підприємець не виконує умови програми, йому доведеться повернути кошти державі. За іншого варіанту — гроші не повертаються і податки з отриманого гранту не сплачуються.

Програма передбачає, на які цілі можна витратити грантові кошті, а саме:

меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання;

ліцензійне програмне забезпечення (до 50% коштів);

сировина, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану (до 70% коштів);

послуги з маркетингу та реклами (до 10% коштів);

оренда нежитлових приміщень або землі (до 25% коштів);

оренда обладнання (до 30% коштів);

лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів (до 50% коштів);

придбання франшизи.

Подати заявку на отримання гранту можна на порталі Дія. Для цього потрібно авторизуватись в кабінеті громадянина за допомогою BankID чи електронного підпису. Далі потрібно заповнити онлайн-заявку та обов'язково додати бізнес-план — без нього заявки на гранти не розглядаються. Приклад бізнес-плану можна проглянути на порталі Дія, там же є форма для його написання.

Сама процедура подачі заявки досить швидка — до 20 хвилин. Рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості після отриманої інформації від Ощадбанку про перевірку ділової репутації заявника, відомостей вказаних у заяві, а також результатів співбесіди з отримувачем — її проводить регіональний центр зайнятості.

Для підтвердження ділової репутації необхідні, зокрема, гарна кредитна історія, відсутність корупційних дій, судових кримінальних проваджень, відсутність відкритих виконавчих проваджень, податкового боргу тощо. Детальніше про вимоги для отримання гранту можна дізнатися за цим посиланням.

Як розповіла «Мінфіну» членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька, за час роботи програми банк опрацював понад 3 тис. заявок від ветеранів та членів їх сімей. У понад третини випадків заявники отримали кошти.

Приблизно ті ж цифри озвучив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, 1 100 ветеранів та їхніх рідних отримали загалом понад 500 млн гривень грантових коштів для розвитку бізнесу.

Водночас варто враховувати, що внаслідок хакерської атаки на реєстри Міністерства юстиції у грудні, подача заявок на отримання цих грантів є тимчасово недоступною. Її обіцяють відновити після відновлення реєстрів.

Кредитні програми

Окрім державної підтримки, ветерани можуть розраховувати на кращі умови кредитування для свого бізнесу від низки банків.

Наприклад, Ощадбанк розробив програму «4.5.0». Як розповіла Наталя Буткова-Вітвіцька, скористатися нею може ветеран (учасник бойових дій), його родина (дружина, чоловік, діти, батьки), а також підприємство, в якому понад 30% персоналу — ветерани.

Програма передбачає пільгове кредитування власної справи або діючого ветеранського бізнесу на суму до 5 млн грн та строк до 60 місяців. Кошти можна витратити на придбання основних засобів, ремонт приміщень, поповнення оборотного капіталу. Ставка може бути 5−9% на інвестиційні потреби, а на оборотний капітал — 13% або 4−8% (у рамках програми WNISEF).

За програмою можливе також придбання франшизи, але в цьому випадку власний капітал позичальника має становити не менше 30% від вартості проєкту.

Тим, хто скористається цією кредитною програмою, банк пропонує пільговий тариф на обслуговування банківського рахунку, зокрема, відсутність комісії та кращі умови для переказу коштів.

Особливу програму отримання кредитів для ветеранів та членів їх сімей підготував також Приватбанк. Установа скасувала комісію за видачу кредиту (зазвичай вона становить 1−1,5% від суми), пропонує безкоштовне розрахунково-касове обслуговування протягом 12 місяців та знизила відсоткову ставку, щоправда, не вказано, на скільки саме. На сайті Приватбанку зазначається, що спеціальні умови встановлюються в день підписання кредитного договору.

Ці пільгові умови діють за декількома кредитними програмами Привату: на придбання основних засобів, на поповнення обігових коштів та за програмою «КУБ» під заставу.

В Укргазбанку діє пілотна програма «Реінтеграція ветеранів та осіб, які постраждали від війни», яка реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Відповідно до неї, позичальник може отримати грант на суму до 25% від отриманого кредиту. Участь у програмі можуть приймати ветерани, які мають свій бізнес, та підприємства, у яких працюють або обслуговуються ветерани, розповів в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Про подібну програму повідомила «Мінфін» керівник управління розробки інструментів для бізнесу Кредобанку Наталя Згоба. За її словами у ФОПа-ветерана або підприємства, де власниками чи керівниками є ветерани, є можливість отримати грантове фінансування до 25% від тіла позики при отриманні інвестиційного кредиту під покриття гарантією ЄБРР.

Соціальні ініціативи

Діють в Україні і декілька приватних програм допомоги ветеранському бізнесу. Грантову програму «Сміливі» створив агрохолдинг «Астарта-Київ», а долучились до неї Райффайзен Банк, Vodafone Україна та декілька благодійних фондів.

Учасників проєкту навчають складати бізнес-плани, залучати інвестиції, а автори найкращих ідей отримують гранти до 70 тис. грн. Як зазначають автори програми, за час її існування підтримку отримали 167 малих та середніх бізнесів, серед яких 103 — ветеранські.

Нова хвиля програми «Сміливі» стартує з 10 січня, інформація про те, як долучитися до неї, розміщується в соцмережах ініціативи.

15 ветеранських бізнесів отримали гранти від ПУМБ, за підсумками освітньо-грантової програми «Жити назустріч», яка була організована в партнерстві з Future Development Agency і KSE Business School. Фінансова підтримка для запуску чи розвитку власної справи становила від 500 тис. до 1 млн грн. Підсумки попередньої програми були підведені наприкінці минулого року, але в банку говорять про запланований старт набору до неї цьогоріч. Інформація про це має бути опублікована в соцмережах проєкту.

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Спеціальні облігації, кошти від розміщення яких спрямовуються на підтримку ветеранських бізнесів, випустили «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» та фінансова компанія «К2000». Дохідність цих цінних паперів становить 6%. Придбати їх можна через будь-якого брокера, що працює на українських біржах, зокрема, вони доступні онлайн у кабінеті інвестора Універ. Загалом через ці облігації було залучено близько 11 млн грн та профінансовано 12 ветеранських бізнесів.