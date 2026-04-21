Переваги невеликих банків: унікальні сервіси, яких не знайти у гігантів

В Україні шість десятків банків, однак пересічний українець зможе назвати ледве десяток найбільших. Але окрім «зірок» першої величини, які займають 90% ринку, в Україні є ще з пів сотні менших. При цьому у понад двох десятків невеликих банків капітал не перевищує одного мільярда. Попри скромні розміри, такі банки виконують нормативи НБУ , а «банкопад» 2014−2016 рр. продемонстрував, що стійкість банку залежить не від його розміру. Чим приваблюють клієнтів малі банки, та які ексклюзивні послуги, яких немає у гігантів, вони пропонують, з’ясовував «Мінфін».

Персоналізація та гнучкість

На тлі великих банків, які пропонують все для всіх, виникає запит на банки, які пропонують персоналізованіший підхід і особливі послуги, які актуальні лише у конкретному регіоні чи для конкретної категорії клієнтів.

«Типовий клієнт великого системного банку — це людина чи компанія, яка насамперед цінує стабільність, доступність сервісів та імідж. Це клієнт, який користується державною зарплатною карткою, отримує соціальні виплати або працює з великими корпоративними продуктами. Йому важлива широка мережа відділень, надійність та стандартні продукти, — пояснюють в Unex Bank. — Наш клієнт — інший за поведінкою і очікуваннями. Це людина або бізнес, які цінують швидкість, персоналізацію та гнучкість. Серед клієнтів Unex Bank багато підприємців, активних користувачів цифрових сервісів — людей, які шукають сучасні фінансові інструменти без зайвої бюрократії. Для них важливо не просто відкрити банківський рахунок, а швидко отримати рішення під своє конкретне завдання».

Саме відчуття певної ексклюзивності обслуговування — це те, що шукають клієнти у невеликих банках.

«Наш клієнт відчуває себе не „одним із багатьох“, як у великому банку, бо має можливість обговорити умови індивідуально і отримати рішення, яке справді працює», — кажуть в Unex Bank, зазначаючи, що для того, аби отримувати свою частку прибутків на ринку, де домінують декілька великих банків, малим установам треба бути швидкими, гнучкими і креативними.

Наприклад, клієнт приходить на конкурентну ставку за депозитом або пільгові умови кредиту, спрощену процедуру відкриття рахунку і швидку верифікацію — усе, що знижує бар'єри входу. Далі банк пропонує підтримку персонального менеджера, зручні тарифні пакети та різноманітні бонуси. Клієнтам потрібні гнучкі графіки погашення кредитів, нестандартні форми застави (наприклад, під специфічне обладнання) чи спеціальні тарифи.

«Ми швидко приймаємо рішення: відмовляємося від збиткових продуктів та відділень, вкладаємо ресурси туди, де це дає більший ефект — у технології, партнерства і сервіс. А ще швидко закріплюємося у вузьких нішах — знаходимо чітко окреслені групи клієнтів, для яких впроваджуємо релевантні продукти: від спеціальних депозитів і кредитних ліній до платіжних рішень і кешбек-програм, що додає додаткових джерел доходів і зростання клієнтської бази», — пояснюють у Unex Bank.

У банку наголошують, що саме гнучкість є однією з його переваг: Unex Bank може швидше змінювати відсотки за депозитами, тримаючи максимально привабливу ставку, або запровадити виплату відсотків авансом (депозит Unex Максимум). І навіть така, на перший погляд, проста річ, як можливість поспілкуватись з менеджером банку, дає стабільну базу лояльних клієнтів. Адже у великих установах клієнти дедалі частіше скаржаться на неможливість прорватись через чат-боти чи вічне «ваш дзвінок важливий для нас, залишайтесь на лінії» до реального працівника. А у випадку, коли ситуація вимагає якнайшвидшого врегулювання, це може бути критично важливо.

Банк-бутик замість супермаркету

«Сильний бізнес будується не на кількості активів, а на якості прийнятих рішень. Я розділяю дисциплінований підхід до фінансів та інвестицій, тому ми обираємо лише ті можливості, які мають стратегічний потенціал. Саме тому наша стратегія — це точкове посилення позицій АСВІО через інвестиції в активи, які мають реальний потенціал для зростання і підсилюють нашу модель сучасного технологічного банку. Ми дуже вибірково підходимо до таких рішень й інвестуємо лише там, де бачимо синергію і можемо створити додаткову цінність для себе й наших клієнтів», — заявив голова правління АСВІО Банк Євген Шуліка під час підписання договору про передачу частини активів та зобов’язань неплатоспроможного Мотор-Банку Богуслаєва.

Роком раніше цей банк поглинув активи неплатоспроможного закарпатського Комінвестбанку. При цьому банк АСВІО позиціонує себе як банк-бутик. І у банку, схоже, не планують переходити до категорії масмаркету.

«Ми є одним із перших комерційних банків України, успішна історія якого налічує вже понад 30 років, і при цьому — залишаємося невеликою банківською установою. Тому що стратегія розвитку та корпоративні цінності „АСВІО БАНКУ“ передбачають свідоме уникнення будь-яких ризиків, які потенційно могли би зашкодити нашим цільовим клієнтам: юридичним особам та фізичним особам-підприємцям», — пояснюють у банку, зазначаючи, що кредитують лише перевірених клієнтів зі стійким фінансовим та ринковим становищем.

У Unex Bank також вважають однією зі своїх сильних сторін кредитні рішення, які демонструють гнучкий підхід установи.

«Для нас важливо, щоб клієнт мав зрозумілий процес оформлення без зайвої бюрократії та папірців як онлайн, так і у відділеннях. Швидке рішення щодо кредиту на зручних для клієнта умовах, прозорі тарифи без прихованих комісій, зрозумілий графік погашення та можливість перекредитування є нашою перевагою. Ми пропонуємо рішення як для окремих сегментів, з огляду на їхні потреби, так і розробляємо індивідуальні продукти під конкретного клієнта. Це дає нам змогу бути доволі гнучкими, на відміну від великих банків».

Спеціалізація у конкретних нішах

Частина невеликих банків, хоча й пропонують повний спектр банківських послуг, спеціалізуються на окремих сферах бізнесу. І часто саме такі банки є чи не єдиним шансом для малого та середнього бізнесу отримати кредит, оскільки великі фінустанови не готові «панькатись» з такими клієнтами і виходити за рамки стандартних послуг.

Скажімо, Агропросперіс Банк спеціалізується на фінансуванні малих і середніх агровиробників. Він першим почав системно кредитувати невеликих фермерів із земельним банком менше 300 га.

«Банк працює, з огляду на реальні виробничі процеси, сезонність та потреби господарств, що дозволяє клієнтам отримувати зрозумілі й ефективні кредитні рішення. Ми пропонуємо оперативне ухвалення рішень і видачу коштів, раціональні вимоги до документів і застави, умови, адаптовані до специфіки агробізнесу», — йдеться на сайті банку.

З 2019 року Агропросперіс є партнером Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE) в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business, спрямованої на розширення доступу до необхідних фінансових ресурсів невеликим с/г виробникам України.

Частина банків з іноземним капіталом фокусують свою увагу на бізнес-зв'язках із країною походження. Наприклад, Український банк реконструкції та розвитку був створений у 2004 році як державний. У 2015 році Україна офіційно приєдналася до державної програми КНР «Один пояс, один шлях», яка передбачає $1 трлн китайських інвестицій в 60 країн світу. Згодом банк продали Бохайській Товарній Біржі, тож УБРР став першим українським банком зі 100% китайським капіталом. Тож банк зосереджує свою увагу на співробітництві між українським та китайським бізнесом через надання послуг корпоративного банкінгу.

«Фішкою» турецького банку Кредитвест є надання послуг експортерам. Із 2025 року Кредитвест Банк став провідним банківським партнером Експортно-кредитного агентства України (ЕКА), профінансувавши за чотири місяці експортні контракти українських компаній на загальну суму 109 млн грн. Таким чином цей невеликий банк випередив державні Ощадбанк та Укргазбанк (92,5 та 90 млн грн відповідно).

Майданчики для інновацій

Невеликі банки, зрозуміло, не мають розгалуженої мережі відділень. Але з розвитком інтернет-банкінгу це припинило бути недоліком. Скажімо, Юте Банк (колишній RWS Bank), що входить до складу естонської групи Iute, працюватиме в Україні саме як цифровий банк, орієнтований на роздрібних клієнтів. Установа надаватиме основні банківські послуги, зокрема, депозитні та кредитні продукти, платежі та операції з іноземною валютою. Однак наразі Юте займається відновленням послуг для клієнтів, а повномасштабна цифрова пропозиція запланована на початок 2027 року.

«Дрібні банки часто є тестовими майданчиками для інновацій, а великі банки підхоплюють найуспішніші з них вже пізніше. Ми часто експериментуємо і випереджаємо великі банки у запуску нестандартних пропозицій. Наприклад, випуск картки з незвичними механіками кешбеку. Unex Bank пропонує рішення, яке справді виділяє нас на ринку. Наша SMART кредитка дає універсальний кешбек 1,5% на всі покупки з автоматичною щомісячною виплатою — це простий і зрозумілий продукт, який цінують клієнти, які хочуть отримувати вигоду щодня без складних умов і категорій, — кажуть у Unex Bank. — Клієнт може повернути собі до 3 000 грн на місяць — це найбільша сума кешбеку серед усіх українських банків».

Однак, хоча фінтех і штучний інтелект допомагають працювати швидко, ефективно й масштабовано без надмірних витрат на класичну інфраструктуру, у банку не сприймають технології, як повну заміну людській експертизі.

«Сила сучасного банку — у правильному поєднанні автоматизації та персонального підходу. Штучний інтелект і цифрові сервіси чудово працюють там, де важливі швидкість, аналітика та стандартизовані операції. Але у складних фінансових рішеннях, індивідуальних кредитних продуктах чи партнерських проєктах ключову роль однаково відіграє людина — пояснюють у Unex Bank. — Саме тому сучасні технології для нас є конкурентною перевагою: вони дозволяють створювати зручний цифровий сервіс, швидко адаптуватися до змін і водночас зберігати те, що особливо цінують клієнти невеликого банку, — увагу, гнучкість і живий контакт».

Ризики невеликих банків

Надійність банку залежить не від його розміру, а від системи управління ризиками у кожному конкретному банку. Зрозуміло, якщо невеликий банк спеціалізується на обслуговуванні окремої корпоративної групи, у разі проблем у цій групі (наприклад, санкції до засновника) проблеми будуть і у банку. Власне, у 90-х більшість банків в Україні були створені під потреби промислових груп. Часто кишенькові банки олігархів видавали на особливих умовах кредити пов’язаним особами чи підприємствам. А далі відомий сценарій — тимчасова адміністрація НБУ і виведення банку з ринку.

Відтак, вибираючи банк для свого бізнесу чи особистих фінансів, варто поцікавитись структурою його власності. Адже якщо серед засновників є особи із сумнівною репутацією чи ймовірними зв’язками з агресором — краще таку установу оминати. Далі — репутація самого банку (тут на допомогу прийдуть різноманітні рейтинги надійності). Ну і головне — це спеціалізація на тих банківських послугах, які потрібні саме вам.