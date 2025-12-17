Оцінка заставного майна для отримання кредитів та інших цілей суттєво подорожчає

Вже через місяць українці можуть зіткнутися із дефіцитом у країні оцінювачів майна. Який вплив це матиме на бізнес та життя громадян, «Мінфіну» розповів Рябов Роман, керівник оціночної компанії «Дельта-Консалтинг» .

В країні триває масова заміна свідоцтв, які дають право займатися оціночною діяльністю. Документи усіх без виключення українських оцінювачів майна чинні лише до 1 січня 2026 року. Таке правило встановлює Закон України «Про оцінку майна, та професійну оціночну діяльність в Україні». А Фонд держмайна (Наказ ФДМУ від 26.05.2025 № 765) зобов’язав оцінювачів, чинні кваліфікаційні свідоцтва видані до 15 листопада 2024 року, замінити до кінця поточного року на нові. Подивимось, що відбувається зараз.

Поточний стан справ

За даними Держреєстру оцінювачів, наразі кваліфікаційні документи оновили лише 2154 фахівців.

За базу порівняння візьмемо довоєнну кількість — 13400 оцінювачів по всій Україні. Тож, маємо на зараз таку картину, яка дозволяє припустити, що на ринку у 2026 році можуть залишитися лише близько 16% оцінювачів від довоєнної кількості.

На оновлення кваліфікаційних документів залишилося кілька тижнів. При поточному рівні завантаження працівників ФДМУ, навряд чи до кінця року оновити свої свідоцтва зможе суттєва кількість оцінювачів. Скоріш за все, багато хто і не збирається це робити.

Велика частина оцінювачів залишила країну і не планує повертатися до роботи найближчим часом, частина несе службу у Силах оборони України, частина змінила фах або перейшла до суміжних ринків. З понад 2000 фахівців, що вже оновили документи, невідома кількість реально практикуючих фахівців, рівень їх досвіду та напрямки практичної діяльності.

Таким чином, отримуємо суттєве скорочення оціночної спільноти в Україні. Приблизно в 6 разів.

Що це означає

Які ж наслідки отримає економіка та країна в цілому? — Скоріш за все, кістяк найбільш досвідчених фахівців все ж таки залишиться на ринку. Але через значне зменшення кількості фахівців зростуть ціни на послуги оцінки. По напрямках оцінки обладнання, корпоративних прав, оцінки бізнесу, інтелектуальної власності та оцінки збитків від війни — ціни послуг зростуть суттєво.

Якісна професійна оцінка державного майна може подорожчати не менш як на 30−50%, оцінка бізнесу, майнових комплексів та корпоративних прав вже зросла мінімум на 30−40% в залежності від розміру підприємства.

Крім того, державні підприємства та юридичні особи відчувають дефіцит оцінювачів, готових виконувати їх замовлення. Це пов'язано із антикорупційним контролем за бюджетними грошима та складними тендерними закупівлями.

Бюджетним установам, які платять після виконання оцінки, важко знайти підрядника, бо оцінювачів стає менше, а працювати на умовах постоплати згодні одиниці.

З іншого боку, вірогідно покращиться якість звітів з оцінки у зв`язку із підвищенням вимог законодавства прийнятого останніми роками та зростанням контролю регулятора ФДМУ.

Одночасно підвищиться і захист прав замовників оцінки: у разі отримання неякісних послуг вони тепер зможуть апелювати до саморегульованих організацій оцінювачів.

Всі ці новації допоможуть суттєво знизити кількість неякісних оцінок, та оцінок із навмисним викривленням результатів. Це вплине на обсяг податків з продажу нерухомого та рухомого майна, суму податків важче буде зменшити шляхом оцінки. Це означає, що доходи бюджету від податків із угод з нерухомістю зростуть.

Оцінювачів, охочих ризикувати з викривленнями результатів, буде менше. Причини: жорсткі вимоги законодавства, увага регулятора та застосування Міжнародних стандартів оцінки.

Але тут є й інша сторона медалі. Наприклад, вже скорочується кількість оцінювачів, які готові виконувати оцінку для суду при розділі майна подружжя та для інших судових справ. Причина — знов таки ризики рецензування звіту про оцінку протилежною стороною судового процесу у ФДМУ.

Останні роки зростають ціни на виконання оцінки заставного майна при кредитуванні. Отже, додаткові витрати при будь-якому кредитуванні під заставу для позичальника зростуть.

Замовники оцінки точно виграють у якості отриманих послуг але будуть змушені більше платити за складні роботи.