Куди йдуть гроші: на 100 грн депозитів банки видають лише 34 грн кредитів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 листопада 2025, 13:31

Куди йдуть гроші: на 100 грн депозитів банки видають лише 34 грн кредитів

Попри високий притік депозитів, ці кошти не допомагають запустити кредитування, а банки заробляють переважно завдяки державі. Чому регулювання лише посилює проблему, та як її можна вирішити, розповів екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Попри високий притік депозитів, ці кошти не допомагають запустити кредитування, а банки заробляють переважно завдяки державі.

Можна тільки вітати зусилля Нацбанку, які згідно з його інформаційних звітів сприяють зростанню частки кредитування у ВВП. Але ситуація дещо інша…

На кожні 100 грн залучених депозитів банки видали лише 34 грн кредитів (з яких понад 30% — на пільгових умовах). Понад $4 млрд банки вклали в іноземні боргові цінні папери замість кредитування національної економіки.

НБУ вміло використовує відсотки зростання, видаючи високі прирости зростання з майже нульового рівня за перемоги. Насправді абсолютні розміри приростів вимірюються десятими і сотими долями проценту ВВП.

Майже вся валютна допомога, що надійшла в економіку за останні 2 роки була конвертована назад в іноземну валюту і виведена з країни, або переведена в розряд пасивних валютних заощаджень.

Отримавши колосальні обсяги гривневої та валютної ліквідності (приріст депозитного фондування майже 1,5 трлн грн з початку війни) національна банківська система на чолі з НБУ так і не спромоглася забезпечити ефективний перерозподіл цих ресурсів на кредитно-інвестиційні цілі.

За роки війни кредити та інвестиції майже не змінюються у відсотках до ВВП навіть скорочуються!

Це значить, що Зовнішня допомога не формує мультиплікативного ефекту для внутрішньої економіки і просто трансформується у відтік капіталу з країни. Майже всю іноземну валюту, яку Уряд продає НБУ, Нацбанк спускає на валютному ринку.

Його перманентно жорстка процентна політика та посилення банківських регуляцій спричиняють гальмування кредитного процесу, а його політика валютної лібералізації з «керовано гнучким» валютним курсом — стимулюють активне виведення гривні в іноземну валюту замість її спрямування в продуктивний обіг.

Спочатку НБУ посилює банківські регуляції (наче у нас кредитний бум та перегрів економіки), а потім розказує, що 50% податку на прибуток «підважить» кредитну активність банків.

Цитата НБУ «Нещодавно запроваджено новий коефіцієнт левериджу. Найближчим часом НБУ оголосить графік активації буферів консервації капіталу та системної важливості».

Так не слід було спішити із вимогами Базель 3, які початково писалися для економік з високим рівнем кредитування.

Тим часом в Україні кредити становлять лише 15% ВВП, а 60% процентних доходів банки отримують від держави.

Виходить платники податків фінансують посилення регуляцій НБУ, тепер банки замість ризикового кредитування ще більше сидітимуть в безризикових державних активах — депсертифікатах, ОВДП, пільгових кредитах.

Автор:
Данилишин Богдан
Завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Данилишин Богдан
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами