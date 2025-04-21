Кращі кредитні картки з пільговим періодом

Кредитні картки з пільговим періодом дозволяють користуватися позиковими коштами без сплати відсотків за умови своєчасного погашення боргу. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати фінансовий резерв, отримувати додаткові бонуси або навіть знімати готівку без комісії. Ми зібрали п’ять цікавих пропозиції на ринку, щоб допомогти вам вибрати оптимальний варіант.

Що таке пільговий період?

Пільговий період (або грейс-період) — час, протягом якого можна не платити за користування кредитними коштами. Все просто. Ви, як зазвичай, розраховуєтесь карткою в магазинах, кафе і ресторанах, інтернеті, знімаєте готівку, тільки витрачаєте при цьому не свої гроші, а гроші банку, і не платите за це жодних відсотків. Головне — не забути потім вчасно погасити заборгованість.

Навіщо це банкам? Виходить, банки разом із картками видають безкоштовні кредити. До чого така благодійність? Насправді їм це вигідно. Банк заробляє на тому, що клієнт витрачає гроші за допомогою його картки — торгові точки платять йому за це комісію. І чим більше активних карток, тим вищий його прибуток.

Навіщо це клієнтам? Бо це зручно. Оформивши кредитну картку, ви отримуєте в будь-який момент доступний «кишеньковий» банківський кредит. І якщо вам раптом знадобляться гроші, то не доведеться витрачати час на поїздку до банку й оформлення кредитної картки. Просто береш картку і платиш.

Unex Card від Юнекс Банку — кредитка, яка дає більше свободи

Любите комфорт та чесні умови? Тоді вам сподобається кредитна картка Unex Card від Юнекс Банку. Це картка, яка дає справжню фінансову свободу: однаковий пільговий період для всіх операцій — зняття готівки, покупки в магазинах та онлайн. Вам не доведеться рахувати зайві комісії, адже мінімальний щомісячний платіж — лише 3% від заборгованості.

Кредитний ліміт до 100 000 грн дозволяє не хвилюватися про великі витрати, а кешбек 1% на всі покупки (без жодності необхідності обирати категорії товарів для його виплати) допоможе повернути до 3 000 грн щомісяця. Просто активуйте кешбек лише один раз — під час оформлення картки, розраховуйтесь нею, і кешбек автоматично вам нараховуватиметься. Кешбек працює, навіть якщо ви розраховуєтеся карткою за кордоном.

Оформити Unex Card можна швидко та зручно. Достатньо лише смартфона із застосунком «Дія»: декілька хвилин, електронний підпис — і картка вже у вашому Google Pay або Apple Pay. Або ж заходьте до відділення Юнекс Банку, де вас ідентифікують навіть через «Дію».

Додаємо до цього безкоштовне погашення кредиту через сайт банку, карткові перекази та термінали EasyPay і City24 без комісії, а також бонуси від Mastercard «Більше» — і отримуємо ідеальну кредитку з кешбеком для здійснення будь-яких бажань.

Картка «АТБ» від àбанку — кредитка з бонусами на щоденні покупки

Шукаєте картку, яка допомагає заощаджувати щодня? Картка «АТБ» від àбанку є саме такою. Вона поєднує вигідні кредитні умови з кешбеком на повсякденні витрати, особливо — у мережі супермаркетів АТБ. Пільговий період до 62 днів розповсюджується на всі операції без винятку. Це означає, що, дотримуючись строків, ви зможете уникати нарахування відсотків, незалежно від того, що саме оплачуєте карткою.

Мінімальний платіж, у разі виходу за межі грейс-періоду, становить 4% від суми заборгованості (але не менше 100 грн і не менше суми нарахованих відсотків), тож простіше контролювати витрати. Кредитний ліміт може сягати 200 000 грн, а якщо хочете сплатити дорогу покупку частинами — просто активуйте послугу «Розстрочка на витрати», й повертайте кошти зручно, протягом 3−24 місяців.

Окрему увагу варто звернути на кешбек. Ви щомісяця можете обирати 2 категорії для повернення коштів (до 20%), а також отримувати додатковий кешбек від партнерів. А за покупки в супермаркетах АТБ нараховується гарантований кешбек 1,2% — приємний бонус для тих, хто обирає щоденну економію.

Картку можна оформити як онлайн — у застосунку àbank24 за 5 хвилин, так і у фізичному вигляді у магазинах партнерів чи відділеннях банку. Додатково — безкоштовні перекази з картки на картку та на IBAN, поповнення мобільного і комунальні платежі без комісії, реферальна програма «Запроси друга» з винагородою по 50 грн за кожного нового користувача, а також доступ до спеціальних пропозицій партнерів.

Кредитна картка «Сaméléon» від Сенс Банку

Кредитна картка «Сaméléon» від Сенс Банку пропонує «безкінечний пільговий період» у 365 днів.

Працює це так. Після оплати покупки за рахунок кредитного ліміту банк відразу починає нараховувати символічний відсоток за користування боргом — 0,01% річних від суми. Натомість клієнт отримує можливість користуватися грошима 365 днів. Єдиною умовою є обов'язковий мінімальний платіж, який становить 5% від суми кредиту на місяць.

Але є в цій бочці меду і ложка дьогтю — якщо на момент розрахункової дати за карткою буде борг, банк знімає 100 гривень за розрахунково-касове обслуговування. Ще один мінус — невеликий, порівнюючи з іншими картками, кредитний ліміт (лише 50 000 грн).

Кредитна картка «Стартова» від Банку Альянс

З кредитною карткою «Стартова» від Банку Альянс можна отримати кредитний ліміт до 300 000 гривень і користуватися ним до 92 днів (до 62 днів на зняття готівки та перекази). В перший місяць після реєстрації картки банк платить 30% кешбеку. Після 30 днів користування або після накопичення 500 грн формула нарахування автоматично змінюється на «1% від усіх покупок». Серед інших фішок можна виділити безкоштовні: безготівкове та готівкове поповнення; P2P-перекази на картки українських банків; платежі в межах Alliance bank; поповнення мобільного.

«Кредитна картка 100 днів 2.0» від Райффайзен Банку

Як видно з назви картки, Райффайзен Банк пропонує кредитку з одним із найдовших пільгових періодів на ринку. Клієнт має понад три місяці, щоб погасити борг і не платити відсотки. Єдина умова — сплачувати обов’язковий платіж в розмірі 5% від суми боргу. Додатковий бонус — до 300 000 грн кредитного ліміту.

«Грейс» розповсюджується і на безготівкові операції, і на зняття готівки. Утім, остання — все одно не дуже вигідна операція, оскільки банк бере за неї 4% комісії.

Є також і кешбек в двох категоріях, які можна обирати щомісяця.