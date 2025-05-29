Гроші під заставу авто: де взяти онлайн без виїзду до відділення

Наявність власного автомобіля відкриває можливості для позик без переплат за оформлення та поїздок до відділення. Процедура погодження заявки на отримання такого кредиту є досить простою і не завжди вимагає поручителя, документів на підтвердження доходів чи бездоганної кредитної історії. Розглянемо, де сьогодні можна взяти кредит під заставу авто і хто пропонує найвигідніші умови.

Що відбувається на ринку кредитування

Ринок кредитування в Україні увійшов у 2025-ий рік із доволі вдалих позицій. Серед основних тенденцій — зростання роздрібного кредитування. За даними Національного банку України, обсяг споживчих кредитів у 2024 році зріс на 15%, порівнюючи з попереднім роком. Фінансисти продовжують фіксувати підвищений попит і прогнозують збільшення обсягу кредитного портфеля ще на 10−20% до кінця року.

Наступна прикметна особливість ринку — зростання популярності фінансових технологій, які змінюють підхід до кредитування. Спеціалізовані платформи роблять процес отримання кредитів набагато простішим та доступнішим.

Щодо ставок на кредити для населення, то вони залишаються доволі високими, щобільше, у 2025-му році, після підвищення облікової ставки НБУ, навіть зросли на 1% — до 35,1%.

Дешевший кредит — цілком реально

Знизити вартість кредиту і збільшити шанси на його отримання можна, наприклад, запропонувавши заставне майно. Найоптимальніший варіант — застава автомобіля. Це реальна можливість одержати потрібні кошти за 1 годину на найвигідніших умовах для позичальника.

Дехто з підозрою ставиться до кредиту під заставу і вважає його ризикованим. Але дарма, такий кредит, навпаки, має низку переваг.

По-перше, об'єкт застави — тільки гарантія кредитоспроможності. Будь-які позичені гроші в кредит треба повертати, і якщо у позичальника є проблеми з цим, то навіть у разі беззаставного кредиту, майно боржника можуть стягнути через суд.

По-друге, фінустанова з готовністю йде на поступки й покращує умови, адже, видаючи кредит під заставу авто, отримує гарантію, що вона нічого не втрачає. Навіть якщо клієнт припинить здійснювати платежі, кредитор вилучить транспортний засіб, продасть його і покриє суму заборгованості, не витрачаючи час та гроші на суди.

І ще важливий момент — закладаючи автомобіль, позичальник має змогу вибрати умови, які дозволяють йому абсолютно спокійно користуватися машиною, не порушуючи свого звичного комфорту.

Де можна отримати кредит під заставу авто

На ринку кредитування під заставу авто конкурують три види організацій: банки, автоломбарди та фінансові компанії. Багато хто задається питанням: до кого краще звернутися і де вигідніше. Щоб це зрозуміти, варто вивчити ринок й проаналізувати пропозиції й умови хоча б основних гравців.

Банки

Небагато українських банків пропонує кредити під заставу авто. Це занадто витратна опція, адже для її надання потрібен окремий фахівець у штаті, який здатний провести оцінку транспортного засобу і відстежувати його стан протягом усього строку дії кредитного договору. Однак декілька варіантів можна знайти. Здебільшого банківські умови зводяться до таких:

Відсоткова ставка: заявлена банками вартість таких кредитів коливається в межах 16−25% річних.

Сума кредиту: до 70% вартості авто. При цьому є обмеження щодо максимально можливої для видачі суми, в середньому це 2,5 млн грн, але є окремі пропозиції до 5 млн грн.

Строк погашення: до 7 років.

Вимоги до позичальника: поручитель, офіційне працевлаштування, довідка про доходи, позитивна кредитна історія + КАСКО.

Додаткові вимоги до авто: часто це до віку, наприклад, для погодження кредиту авто має бути не старше 8 років, або на момент погашення кредиту вік авто не має перевищувати 20 років.

Додаткові витрати: комісія за оформлення, нотаріальні витрати, послуга оцінювача, страхування предмету застави.

Щоб оформити заставний кредит, слід бути готовим до тривалого спілкування з банківськими працівниками. Цей процес здебільшого займає чимало часу — від декількох днів до декількох тижнів. При цьому доведеться завітати і, можливо, неодноразово, до банківського відділення.

Якщо ж сподіватися отримати в банку гроші онлайн, то хіба розглянути варіант із кредитною карткою. Окремі банки у своїх пропозиціях відкривають кредитні ліміти навіть до 1 млн грн. Щоправда, платити за користування грошима доведеться щонайменше вдвічі більше — 40% річних і більше. До того ж позичальнику не обійтися без підтвердження офіційного джерела доходів і якісної кредитної історії.

Автоломбарди

Взяти готівку під заставу авто можна також в автоломбарді. Умови надання позики у кожній установі свої, але якщо узагальнити, то маємо:

Відсоткова ставка: навіть при найвигідніших пропозиціях ставка за таким кредитом складатиме не менше 36% річних.

Сума кредиту: сума кредиту під заставу авто, зазвичай, не перевищує 2 млн грн. Але часто має місце прив’язка до курсу долара, тому, у разі збільшення вартості долара, вартість кредиту збільшується.

Строк погашення: здебільшого до 2 років.

Вимоги до позичальника: тільки документи на посвідчення особи та на авто.

Додаткові вимоги до авто: автомобіль має бути не старше 20 років і на ходу.

Додаткові витрати: комісія за оформлення, нотаріальні витрати.

Серед позитивного — рішення про видачу кредиту автоломбарди приймають протягом декількох годин. Не потрібно страхувати предмет застави. Не вимагається наявність поручителя і підтвердження джерела доходів. Проте отримати позику онлайн в автоломбарді не вдасться, у будь-якому разі доведеться їхати до відділення.

Ще серед очевидних мінусів — багато автоломбардів працюють, як фізособи, без ліцензій, а це, відповідно, містить великі ризики. Адже якщо фізособа не відрізняється порядністю, то в позичальника можуть виникнути великі проблеми. Крім того, автоломбарди майже завжди прив’язують платежі за кредитним договором до валютних курсів. Всі розрахунки, попри заборони українського законодавства, здійснюються готівкою. Плюс, є комісії за оформлення, продовження договору.

Небанківські фінансові установи

Небанківські фінансові установи також активно працюють на ринку кредитування під заставу авто і є доволі привабливим конкурентом для вже згаданих. Одні з найвигідніших умов надання позики пропонує Royal Standard Group — компанія з багаторічним досвідом у сфері заставного кредитування, визнаний лідер галузі в Україні 2022, 2023 та 2024 рр:

Відсоткова ставка: від 36% річних, без прив’язки до курсу долара.

Сума кредиту: сума кредиту під заставу авто до 70% вартості авто, але не більше 2 млн грн.

Строк погашення: до 5 років.

Вимоги до позичальника: тільки документи на авто та посвідчення особи. Жодних довідок на підтвердження доходів, офіційного працевлаштування, платоспроможності. Кредитна історія не відіграє першорядної ролі.

Додаткові вимоги до авто: автомобіль має бути молодше 2005 року, справним, на ходу і перебувати не в прифронтових регіонах.

Додаткові витрати: для онлайн оформлення безкоштовно, для офлайн — від 2 тис. грн до 4 тис. грн тільки за нотаріуса. Це велика перевага серед конкурентів, оскільки інші компанії за оформлення беруть близько $1 тис.

Royal Standard Group має низку й інших переваг серед гравців ринку. По-перше, компанія єдина на сьогодні, хто пропонує повністю дистанційне оформлення заставного кредиту у мінімально стислі строки — всього за 59 хвилин. Гроші надходять на картку відразу ж у день погодження позики. Позичальник може на власний розсуд користуватися не тільки грошима, але й своїм транспортним засобом. Кредитор не вилучає авто, і навіть не вимагає встановлення трекера.

Крім того, в ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» (ТМ Royal Standard Group) безкоштовне закриття та продовження позики. Це унікальна пропозиція на ринку, оскільки інші компанії за подібні можливості беруть гроші.

Ще одним важливим аспектом є наявність ліцензії на здійснення фінансової діяльності. Компанія ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» (ТМ Royal Standard Group) має ліцензію, видану Національним банком України, що підтверджує її право надання фінансових послуг, включаючи кредитування під заставу авто. Це дає клієнтам додаткову впевненість у законності та надійності компанії. І на сьогодні їй довірилися вже понад 2 896 позичальників.

Порівняльна таблиця умов

Параметр Банки Автоломбарди ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» (ТМ Royal Standard Group) Строк розгляду до 14 днів до 12 годин 59 хв Можливість оформлення онлайн немає немає є Відсоткова ставка, річних від 16% від 36% від 36% Сума кредиту до 5 млн грн до 2 млн грн до 2 млн грн Строк погашення до 7 років до 2 років до 5 років Вимоги до позичальника поручитель, офіційне працевлаштування, довідка про доходи, КАСКО, позитивна кредитна історія тільки документи на посвідчення особи та на авто тільки документи на посвідчення особи та на авто Вимоги до авто не старше 8 років, або на момент погашення кредиту вік авто не має перевищувати 20 років вік автомобіля — не більше 20 років вік автомобіля — не більше 20 років Додаткові витрати комісія за оформлення, нотаріальні витрати, послуга оцінювача, страхування предмету застави. комісія за оформлення, нотаріальні витрати. для онлайн оформлення безкоштовно, для офлайн — від 2 тис. грн до 4 тис. грн тільки за нотаріуса

Що вибрати

Ринок кредитування під заставу авто в Україні у 2025 році характеризується насамперед зростанням попиту на автокредити. За словами гравців ринку, у першому кварталі поточного року видано на 50% більше кредитів, ніж за попередній період. Велика заслуга у цьому — запуск онлайн-продуктів, що забезпечують зручність та швидкість обслуговування клієнтів.

Діапазон сум позик величезний — від декількох десятків тисяч до декількох мільйонів. Найчастіше гроші беруть на перекредитування, побутові потреби, бізнес.

Крім того, ринок характеризується високою конкуренцією між банками і небанківськими фінансовими установами. Тож при наявності авто і потребі у грошах, варіантів вирішення питання достатньо. Можна звернутися до банків. Багато банків вирізняються своєю конкурентоспроможною відсотковою ставкою, більшими сумами позик і довшими строками на кредити під заставу авто. Однак варто зазначити, що процес отримання кредиту в банку може бути тривалішим і вимогливішим до документів, порівнюючи з альтернативними кредиторами. Банки зазвичай проводять ретельну перевірку кредитної історії позичальника, а також вимагають надання різних документів, що підтверджують його платоспроможність.

Для тих, хто не готовий жертвувати часом на збір стосу документів і на довгі очікування надходження коштів, більше підійдуть небанківські фінансові установи, на кшталт ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» (ТМ Royal Standard Group). Компанія стане надійним фінансовим партнером, готовим допомогти вирішити будь-які фінансові питання швидко, ефективно і на прозорих умовах.

У будь-якому разі, до вибору кредитора варто підходити відповідально. Щоб реалізувати свої ідеї, не потрапляючи до фінансових пасток, варто порівняти умови різних установ та вибрати найвигідніший варіант саме для своєї ситуації.