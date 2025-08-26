Multi від Мінфін
26 серпня 2025, 16:00

Є-Гроші і кредитна історія: як мікропозики впливають на ваш кредитний рейтинг

Українське бюро кредитних історій фіксує кожну фінансову операцію громадян, створюючи детальний цифровий портрет їхньої платоспроможності. Будь-яка мікропозика, навіть на мінімальну суму, назавжди потрапляє в базу даних, яку банки обов'язково аналізують при розгляді заявок на іпотеку чи позики на авто. Дані також фіксуються і у реєстрі фінансових компаній, зокрема сервісу Є-Гроші. Відгуки користувачів розповідають реальні історії про те, як короткострокові фінансові рішення вплинули на їхні можливості отримання майбутніх позик.

Українське бюро кредитних історій фіксує кожну фінансову операцію громадян, створюючи детальний цифровий портрет їхньої платоспроможності.

Що записується в кредитну історію: факти та цифри

З 1 січня 2021 року набув чинності закон, згідно з яким МФО зобов'язані передавати дані про всі мікропозики до бюро кредитних історій. Кредитодавець має безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих позик у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б до одного бюро кредитних історій.

Позитивний вплив та негативні наслідки прострочень

Отримання позики та її повернення без порушення графіка позитивно вплине на оцінку якості вашої кредитного рейтингу.

Сергій з Дніпра ділиться: «Після розлучення історія була нульовою — все було оформлено на дружину. Банки не давали навіть кредитку. Прочитав відгуки про Є-Гроші та за рік взяв чотири позики: 3000, 5000, 8000 і 10000. Повертав достроково. Рейтинг виріс з 0 до 420 балів.»

Проте відгуки на форумах містять і застереження. Анна з Одеси попереджає: «Затримала платіж на 40 днів. Думала — дрібниця, 4 тисячі всього. Але коли через пів року подавала заявку на авто у розстрочку, банк відмовив вказавши на негативну інформацію в кредитному рейтингу.»

Статистика впливу на банківські рішення та думка експертів сервісу Є-Гроші

Згідно з даними Українського бюро кредитних історій, більшість відмов у наданні позики пояснюються поганим кредитним рейтингом позичальника.

Експерти радять: погасіть поточні прострочення; зменште кількість одночасно відкритих договорів; користуючись фінансовими продуктами та своєчасно вносьте платежі.

Максим з Львова ділиться стратегією: «Брав позики раз у місяць: спочатку 2000 на два тижні, потім 5000 на місяць, потім 8000 ще на місяць. Кожну повертав на 2−3 дні раніше. За рік рейтинг виріс з 280 до 440 балів.»

Підсумки та рекомендації

Мікропозики можуть стати ефективним інструментом формування кредитної історії, але тільки при розумному використанні. Найкращі відгуки про Є-Гроші та інші фінансові компанії з точки зору впливу на рейтинг залишають клієнти, які дотримуються простих правил: повертають вчасно або достроково та зловживають доступністю.

Пам'ятайте: кожна позика, навіть на 1000 гривень, назавжди залишається у вашій кредитній історії та може як відкрити двері до великих позик, так і назавжди їх зачинити.

Коментарі

