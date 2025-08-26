Є-Гроші і кредитна історія: як мікропозики впливають на ваш кредитний рейтинг

Українське бюро кредитних історій фіксує кожну фінансову операцію громадян, створюючи детальний цифровий портрет їхньої платоспроможності. Будь-яка мікропозика, навіть на мінімальну суму, назавжди потрапляє в базу даних, яку банки обов'язково аналізують при розгляді заявок на іпотеку чи позики на авто. Дані також фіксуються і у реєстрі фінансових компаній, зокрема сервісу Є-Гроші . Відгуки користувачів розповідають реальні історії про те, як короткострокові фінансові рішення вплинули на їхні можливості отримання майбутніх позик.

Що записується в кредитну історію: факти та цифри

З 1 січня 2021 року набув чинності закон, згідно з яким МФО зобов'язані передавати дані про всі мікропозики до бюро кредитних історій. Кредитодавець має безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих позик у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б до одного бюро кредитних історій.

Позитивний вплив та негативні наслідки прострочень

Отримання позики та її повернення без порушення графіка позитивно вплине на оцінку якості вашої кредитного рейтингу.



Сергій з Дніпра ділиться: «Після розлучення історія була нульовою — все було оформлено на дружину. Банки не давали навіть кредитку. Прочитав відгуки про Є-Гроші та за рік взяв чотири позики: 3000, 5000, 8000 і 10000. Повертав достроково. Рейтинг виріс з 0 до 420 балів.»

Проте відгуки на форумах містять і застереження. Анна з Одеси попереджає: «Затримала платіж на 40 днів. Думала — дрібниця, 4 тисячі всього. Але коли через пів року подавала заявку на авто у розстрочку, банк відмовив вказавши на негативну інформацію в кредитному рейтингу.»



Статистика впливу на банківські рішення та думка експертів сервісу Є-Гроші

Згідно з даними Українського бюро кредитних історій, більшість відмов у наданні позики пояснюються поганим кредитним рейтингом позичальника.

Експерти радять: погасіть поточні прострочення; зменште кількість одночасно відкритих договорів; користуючись фінансовими продуктами та своєчасно вносьте платежі.

Максим з Львова ділиться стратегією: «Брав позики раз у місяць: спочатку 2000 на два тижні, потім 5000 на місяць, потім 8000 ще на місяць. Кожну повертав на 2−3 дні раніше. За рік рейтинг виріс з 280 до 440 балів.»

Підсумки та рекомендації

Мікропозики можуть стати ефективним інструментом формування кредитної історії, але тільки при розумному використанні. Найкращі відгуки про Є-Гроші та інші фінансові компанії з точки зору впливу на рейтинг залишають клієнти, які дотримуються простих правил: повертають вчасно або достроково та зловживають доступністю.

Пам'ятайте: кожна позика, навіть на 1000 гривень, назавжди залишається у вашій кредитній історії та може як відкрити двері до великих позик, так і назавжди їх зачинити.