НБУ розповів, як відреагує, якщо МФО й надалі кредитуватимуть неплатоспроможних клієнтів

НБУ має намір обмежити ставки за мікрокредитами. Наступним кроком регулятора може стати встановлення додаткових вимог щодо оцінки платоспроможності позичальника з боку МФО . Про це розповіла начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук на Ukrainian Credit Conference .

У НБУ розраховують, що зниження ставки за мікрокредитами призведе до зменшення частки непрацюючих кредитів.

«Самі МФО звертатимуть більшу увагу на платоспроможність своїх клієнтів, перебудовуватимуть свої скорингові моделі так, щоб ризики неповернення кредиту звести до мінімуму», — пояснює Ольга Лобайчук.

Експерт також сподівається, що з новими обмеженнями практика видавати 40 кредитів неплатоспроможному позичальнику, бо він має родичів, які, якщо на них натиснути, все заплатять, відійде в минуле.

Інакше, за словами начальника управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ, наступним кроком регулятора може стати встановлення додаткових вимог щодо оцінки платоспроможності позичальника з боку МФО.

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Нагадаємо

26 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9422, яким пропонується поступове зменшення максимальної денної ставки за мікрокредитами до 1%.

Раніше НБУ запропонували обмежити ставку на рівні 0,8% на день. Такий граничний розмір вартості споживчого кредиту, на думку регулятора, дозволить, з одного боку, суттєво здешевити мікрокредити для населення, з іншого — врахуватиме локальні ризики кредиторів.