Бізнесу відкрили доступ до швидкого і безпечного фінансування: як скористатися

В Україні набрав чинності новий закон про факторинг (№ 4466-IX від 03.06.2025), який забезпечить бізнесу безпечніший доступ до швидкого фінансування. Тобто підприємство зможе отримати кошти за надані послуги чи товари, не чекаючи на оплати від клієнтів, що особливо актуально в умовах відтермінування платежів. Про особливості використання факторингу «Мінфіну» розповіла юристка практики супроводу бізнесу Juscutum Юлія Літвінчук

Цей закон набуде повної дії через рік, 30 липня 2026 року. Раніше правове регулювання факторингу в Україні було недостатньо чітким. Зокрема, відсутність чіткої межі між факторингом та діяльністю зі стягнення заборгованостей за споживчими кредитами призводила до того, що факторингові компанії викуповували прострочені кредити та займалися стягненням боргів. Це сформувало асоціацію факторингу з агресивними методами вибивання боргів.

Новий закон чітко відокремив ці сфери. Він заборонив фінансовим компаніям, що надають послуги факторингу набувати права вимоги за договорами про споживчий кредит. Ці види діяльності зможуть здійснюватися лише різними компаніями.

Що таке факторинг

Факторинг — це послуга, завдяки якій бізнес може швидко отримати кошти за надані послуги або товари. На відміну від кредитування, він не створює боргів для продавця, адже кошти, отримані від фактора, не потрібно повертати.

У процесі беруть участь три сторони:

Клієнт (продавець) — особа, яка відступає право грошової вимоги.

Фактор, фінансова установа, що виплачує кошти клієнту та отримує право вимоги до боржника.

Боржник — покупець, який сплачує кошти фактору замість клієнта.

До прикладу, підприємство (продавець) постачає продукти харчування у мережу супермаркетів із відстрочкою платежу 60 днів. При цьому, йому потрібно забезпечувати поточні витрати на закупівлю сировини, виплату заробітних плат тощо. Тому, щоб не чекати оплати два місяці, продавець може укласти договір з факторинговою компанією, яка викупить рахунок за поставлені продукти на 1 млн грн, виплативши відразу, наприклад, 850 тис. грн. Після того, як супермаркет (боржник) сплатить рахунок, фактор перерахує залишок продавцю.

Для бізнесу це можливість постійно підтримувати стабільну роботу, і при цьому пропонувати своїм клієнтам вигідніші умови оплати.

За оцінками НБУ, коефіцієнт проникнення факторингу в економіку України менше 1% ВВП, у той час як у сусідніх країнах цей показник становить 2,5% — 15% ВВП. Це свідчить про значний потенціал для зростання.

Головне в новому законі про факторинг

Основних новацій декілька:

Створюється реєстр, де фіксуватимуться передання прав вимоги, та який включатиме:

Публічний електронний реєстр для реєстрації відступлення прав грошової вимоги . Це запобігатиме шахрайству, зокрема, повторному продажу одного й того самого боргу різним факторам. Завдяки цьому боржники чітко знатимуть, кому сплачувати кошти.

. Це запобігатиме шахрайству, зокрема, повторному продажу одного й того самого боргу різним факторам. Завдяки цьому боржники чітко знатимуть, кому сплачувати кошти. Електронну систему факторингу, що спрощує обмін інформацією та документами між учасниками в електронній формі та забезпечує конфіденційність і захист даних.

Створюється Національна цифрова платформа залучення фінансування для конкурентного укладення договорів факторингу, зокрема через аукціони.

У новому законі виділено два види факторингу:

без регресу : фактор бере на себе ризик несплати боржника, а клієнт звільняється від фінансових втрат у випадку невиконання боржником зобов’язань;

: фактор бере на себе ризик несплати боржника, а клієнт звільняється від фінансових втрат у випадку невиконання боржником зобов’язань; з регресом: клієнт несе відповідальність перед фактором, якщо боржник не сплатить. Це застосовується переважно у випадках можливої неплатоспроможності боржника.

Такий факторинг може бути конфіденційним. У цьому разі боржника не буде повідомлено про відступлення права грошової вимоги.

Також введено правило: якщо факторинг не конфіденційний, то після його реєстрації у реєстрі фактор протягом 3 робочих днів направляє клієнту повідомлення про це. У законі детально описано, яким має бути вміст повідомлення та які способи надсилання можливі (система факторингу, електронна чи паперова форми).

Крім того, новий закон встановив пріоритет відступлення права грошової вимоги, який залежить від того, коли його зареєстрували в реєстрі. Той, хто зареєстрував раніше, має перевагу. Це захищає добросовісного фактора від претензій на ті самі гроші, якщо їхня вимога не була зареєстрована.

До договору факторингу встановили такі вимоги:

Форма: обов’язкова письмова, включаючи електронну.

Предмет: право грошової вимоги з виключеннями. Не можуть бути предметом ті вимоги, строк яких сплив на момент укладення договору та вимоги щодо неустойки окремо від основної вимоги.

Зміст: у законі детально описано обов’язкові умови та широкий перелік факультативних, структуру договору, включаючи електронні документи, з можливістю додаткового регулювання НБУ.

Обов’язковими умовами є:

відповідність вимогам Цивільного кодексу України та ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»,

вказівка виду факторингу (з регресом або без).

Також наразі чітко визначено можливість повного або часткового відступлення одному фактору та відступлення кільком факторам за згодою боржника. Це додатково підсилює захист боржника.

Перехідний період для компаній

Тим компаніям, які займаються факторингом, буде потрібно протягом одного місяця після введення в дію цього закону ( з 30.07.2026 по 30.08.2026, якщо на той час вже будуть внесені відповідні зміни у Цивільний кодекс) повідомити НБУ про намір продовжувати цю діяльність. З 30.07.2026 по 30.01.2027 вони повинні привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

Якщо компанія не подасть повідомлення, то НБУ переоформить ліцензію на діяльність фінансової компанії, виключивши право на надання послуг факторингу, і включить право на надання кредитів (якщо воно не було включене раніше).

Для успішної адаптації до нових законодавчих вимог рекомендуємо:

Визначити частку прострочених платежів і можливості використання факторингу.

Стежии тза прийняттям нових нормативно-правових актів НБУ та КМУ, які ще більше деталізуватимуть вимоги до факторингу та порядку ведення реєстру та платформи.

Після 30.07.2026, укладаючи договори пам’ятайте про нові обов’язкові умови до договорів факторингу та нікчемність заборон на відступлення у базових договорах.

Для компаній, що надають послуги факторингу:

З огляду на нові вимоги прийміть рішення, чи надаватимете надалі послуги факторингу.

Пам’ятайте про необхідність повідомлення НБУ протягом одного місяця з 30.07.2026 по 30.08.2026 про своє рішення продовжувати факторингову діяльність.

про своє рішення продовжувати факторингову діяльність. З 30.07.2026 по 30.01.2027 приведіть діяльність у відповідність до нових вимог.

приведіть діяльність у відповідність до нових вимог. Перегляньте шаблони договорів на відповідність новим умовам.

Коли буде запущено реєстр та платформу, зареєструйтесь та адаптуйте свої процеси під них.

Новий закон сприятиме зростанню факторингу в Україні, адже створює прозоріші та безпечніші умови для бізнесу. Електронна система факторингу та національна цифрова платформа скоротять час обробки угод, а реєстр відступлень прав вимоги забезпечить прозорість, зменшивши ризики шахрайства.

Нові правила факторингу відкриють можливості для швидкого доступу до фінансування, але вимагатимуть змін. Бізнес, який не адаптується, ризикуватиме втратою доступу до факторингу. При цьому, раннє впровадження змін навпаки — дозволить розширятися та залучати нових партнерів.