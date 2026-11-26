Олександр Ганчев — доктор історичних наук, професор, який понад 20 років працює в науці та освіті, а з 2018 року — в сонячній енергетиці. Сьогодні він співзасновник компанії Codex Energy та керівник її девелоперського напряму. Другим співзасновником компанії є засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Codex Energy створює енергетичні активи — енергопарки, які поєднують сонячні електростанції з установками зберігання енергії (УЗЕ) та продають електроенергію на ринку. Особливість компанії в тому, що вона відкриває для приватних інвесторів промислову енергетику — сегмент, де досі працювали переважно великі компанії та фонди. Для цього Codex використовує модель енергетичного кооперативу: учасники об'єднують кошти, енергопарк належить кооперативу, а компанія його будує та управляє. Мінімальний пайовий внесок — €20 000.

Зараз у компанії два проєкти. Енергопарк у Болграді на Одещині — на завершальному етапі будівництва, запуск заплановано до кінця 2026 року. Енергопарк у Чернівецькій області компанія планує ввести в експлуатацію у III кварталі 2027 року.

В інтерв'ю «Мінфіну» Олександр розповів, як це працює на практиці, у чому переваги такої моделі та які у неї обмеження.

— Ви понад 20 років викладаєте і займаєтеся наукою, а з 2018 року почали працювати в сонячній енергетиці. Причому докторську дисертацію захистили і звання професора отримали, коли вже паралельно будували енергетичні об'єкти. Як історик опинився в енергетиці: це був розрахунок чи збіг обставин? І що довелося вивчати з нуля?

— Мій прихід в енергетику був, радше, усвідомленим підприємницьким рішенням, ніж випадковістю. У 2018 році я зацікавився можливостями інвестування в сонячну генерацію за «зеленим» тарифом і побачив у цьому перспективний довгостроковий бізнес. Довелося практично з нуля вивчати технології, обладнання, законодавство, механізми підключення до електромереж та економіку енергетичних проєктів. Я підписав контракт із австрійським постачальником IBC Solar, самостійно організував імпорт обладнання та будівництво перших двох сонячних електростанцій по 30 кВт. Поступово цей досвід переріс у професійну діяльність — створення великих інвестиційних енергопроєктів.

— Команда позиціонує вас як «історика, який будує енергетику». Чи допомагає якось історична освіта в енергетиці: у плануванні, переговорах чи оцінці ризиків?

— Безумовно, допомагає, хоча історична освіта не замінює спеціальних знань в енергетиці. Понад двадцять років наукової діяльності сформували в мене звичку системно аналізувати інформацію, шукати причинно-наслідкові зв'язки та оцінювати події в довгостроковій перспективі. Історія вчить, що будь-які процеси потрібно розглядати в широкому контексті, враховуючи економічні, політичні та суспільні чинники. В енергетичному бізнесі це особливо важливо, адже ми ухвалюємо інвестиційні рішення на десятиліття вперед, в умовах постійних змін і невизначеності. У переговорах історичний досвід допомагає краще розуміти інтереси сторін, а в стратегічному плануванні — оцінювати різні сценарії розвитку подій. Тому я вважаю, що науковий досвід став для мене важливою перевагою в підприємництві, хоча професійні компетенції в енергетиці довелося здобувати окремо.

— Поговоримо про сегмент енергоринку, у якому ви працюєте, — розподілену генерацію. Її часто називають відповіддю на удари по енергосистемі. Але зруйновані великі енергоблоки не замінити парками на декілька мегават. Де, на вашу думку, реальна межа децентралізації?

— Я переконаний, що майбутнє української енергетики — не в повній децентралізації, а в розумному поєднанні великої та розподіленої генерації. Атомні, теплові та гідроелектростанції залишатимуться основою енергосистеми, адже невеликі сонячні парки не здатні повністю замінити їхню потужність і функції. Водночас війна продемонструвала вразливість надмірної концентрації генеруючих потужностей в окремих точках. Тому нам потрібна диверсифікація у двох вимірах: технологічному — поєднання різних видів генерації та систем накопичення енергії, і географічному — розміщення енергетичних об'єктів у різних регіонах країни. Сонячні та вітрові електростанції разом із установками зберігання енергії (УЗЕ) можуть підвищувати гнучкість системи, зменшувати навантаження на мережі та посилювати стійкість енергопостачання. На мою думку, стратегічне завдання України — побудувати не просто децентралізовану, а збалансовану, гнучку та стійку до криз енергосистему.

— Codex Energy входить до Ribas Hotels Group, що відома залученням приватних інвесторів у готельну нерухомість. Енергетика для групи — це диверсифікація чи новий продукт для тієї самої аудиторії?

— Насамперед уточню: Codex Energy не є дочірньою компанією Ribas Hotels Group, хоча нас об'єднує спільний співзасновник — Артур Лупашко. Досвід залучення приватного капіталу в готельну нерухомість справді став корисним для розвитку нашої інвестиційної моделі в енергетиці. Проте енергетика для нас — не просто диверсифікація готельного бізнесу чи новий продукт для тієї самої аудиторії, а самостійний стратегічний напрям із власною економікою та перспективами розвитку.



Ми бачимо значний потенціал у створенні енергетичних активів, доступних для спільного інвестування приватним капіталом. Частина інвесторів, які вже мають досвід у нерухомості, закономірно цікавляться енергетикою, але ми орієнтуємося на значно ширше коло інвесторів. Наша мета — побудувати професійну вертикально інтегровану енергетичну компанію, здатну створювати й управляти такими активами протягом усього їхнього життєвого циклу.

Олександр Ганчев (ліворуч) та Артур Лупашко

— Поясніть простими словами, що таке енергетичний кооператив, і чому компанія обрала саме таку модель?

— Енергетичний кооператив — це модель, яка дозволяє декільком десяткам або навіть сотням приватних інвесторів об'єднати капітал для будівництва та спільного володіння великим енергетичним об'єктом. Кожен учасник робить пайовий внесок, отримує відповідні права в кооперативі та бере участь у розподілі прибутку від його діяльності. Сам кооператив володіє енергетичними активами, а їх будівництво, експлуатацію та комерційне управління організовує професійна команда.

Ми обрали цю модель, тому що вона дозволяє зробити інвестиції у промислову енергетику доступними для значно ширшого кола приватних інвесторів, а не лише для великих компаній чи фондів. Водночас об'єднання капіталу дає можливість реалізовувати масштабніші проєкти, диверсифікувати ризики та ефективніше використовувати інфраструктуру. Фактично ми створюємо механізм, за якого приватні інвестори можуть ставати співвласниками реальних енергетичних активів і брати участь у розвитку української енергетики.

— Що інвестор отримує за пайовий внесок від €20 000? Кому належать земля, обладнання та дозволи? Як у кооперативі ухвалюють рішення?

— За внесок від €20 000 інвестор стає асоційованим членом енергетичного кооперативу, отримує пайову частку та право на участь у розподілі прибутку, відповідно до умов кооперативу. Важливо розуміти, що інвестор володіє не окремими сонячними панелями чи акумуляторами, а часткою в кооперативі, якому належить енергетичний комплекс. Обладнання, електростанції та системи накопичення перебувають у власності кооперативу, земельні ділянки використовуються на підставі довгострокової оренди, дозвільна документація та права на приєднання також оформлені на кооператив. Стратегічні рішення ухвалюються загальними зборами членів кооперативу, відповідно до статуту, тоді як поточне управління здійснює керівна компанія. При цьому розмір інвестиції визначає економічну участь у проєкті, але не кількість голосів під час ухвалення рішень. Така модель дозволяє поєднати колективне володіння активами з професійним управлінням, не залучаючи кожного інвестора до щоденних операційних питань.

— У дисклеймері на сайті Codex Energy сказано, що кооператив не здійснює публічного залучення коштів і не гарантує доходу. Водночас на сайті є калькулятор дохідності. Як учасник захищений юридично? Що буде, якщо фактичний дохід виявиться помітно нижчим за прогноз?

— Ми принципово розділяємо прогнозовану дохідність і гарантований прибуток: калькулятор на сайті демонструє фінансову модель проєкту, а не обіцянку конкретних виплат. Юридичний захист інвестора ґрунтується на його членстві в кооперативі, документально оформленому пайовому внеску, правах на отримання інформації, участі в управлінні та розподілі прибутку, відповідно до статуту. При цьому енергетичні активи належать самому кооперативу, а не керівній компанії, що забезпечує юридичне розмежування власності та управління.

Якщо фактична дохідність виявиться нижчою за прогноз, виплати учасникам, відповідно, зменшаться, адже вони залежать від реального фінансового результату. Ми не приховуємо ринкових, регуляторних і воєнних ризиків та вважаємо важливим, щоб інвестор розумів їх до ухвалення рішення. Наше завдання — забезпечити професійне управління активами, прозорість фінансових результатів і максимально ефективну роботу проєкту за різних ринкових сценаріїв.

— За рахунок чого виходить орієнтовна дохідність 20−25% у Болграді, і чому в Чернівцях вона нижча — 16−20%? Які ціни на електроенергію закладені до фінансової моделі, та що відбувається із дохідністю за песимістичного сценарію?

— Прогнозована дохідність наших енергопарків формується завдяки поєднанню сонячної генерації та систем накопичення енергії, які дозволяють не лише виробляти електроенергію, а й купувати її в години низьких цін і продавати в години високих. У Болграді ми передбачили дві системи накопичення загальною ємністю 20 МВт·год, тому частка доходу від операцій із установками зберігання енергії там вища, що й пояснює прогнозовану дохідність 20−25% річних, проти 16−20% у Чернівцях.



До фінансової моделі на перший рік закладено середню ціну реалізації електроенергії 7,5 грн/кВт·год із подальшим прогнозним зростанням на 5% щороку. Водночас економіка УЗЕ залежить не лише від середньої ціни, а насамперед від різниці цін між годинами купівлі та продажу електроенергії. За песимістичного сценарію, коли ця різниця скорочується або ринкові ціни виявляються нижчими за прогноз, дохідність зменшується, а строк окупності збільшується. Тому зазначені 20−25% і 16−20% — це прогнозована річна дохідність на інвестований капітал, а не гарантований прибуток.

— Електроенергію ви продаєте в Україні за гривні, а дохідність показуєте в євро. Хто несе валютний ризик і як це влаштовано?

— Дійсно, електроенергію ми продаємо на українському ринку за гривні, тому всі операційні доходи енергопарків формуються в національній валюті. Водночас основні капітальні інвестиції в обладнання здійснюються в євро, тому для оцінки ефективності інвестицій ми також використовуємо євровий еквівалент. У фінансовій моделі передбачено щорічне зростання курсу євро на 5%, але це лише прогнозне припущення, а не механізм захисту від девальвації. Валютний ризик може компенсувати зростання гривневих цін на електроенергію, проте прямої залежності між курсом валют і ринковими цінами немає.

— Що робити учаснику, якому кошти знадобляться через два роки: чи можна продати пай і за якою ціною? І що буде з активом через 15−20 років, коли обладнання деградує?

— Інвестиції в енергетику розраховані на довгострокову перспективу, але це не означає, що учасник повинен залишатися в кооперативі протягом усього строку роботи станції. Якщо через два роки йому знадобляться кошти, він може продати свій пай іншому учаснику, новому інвестору або, за наявності фінансової можливості, домовитися про його викуп кооперативом чи засновниками. Ціна визначається за домовленістю сторін, із огляду на фінансові результати та вартість активів. Щодо обладнання, то сонячні панелі розраховані на 25−30 років, тоді як акумулятори та інвертори потребуватимуть оновлення раніше. Саме тому ми передбачили спеціальний фонд реновації, до якого спрямовується 5% валового доходу енергопарку для майбутньої заміни та модернізації обладнання. Наша мета — щоб через 15−20 років енергопарк залишався діючим і прибутковим активом, а не перетворився на обладнання, яке вичерпало свій ресурс.

— Ваші енергопарки по-різному поєднують генерацію і накопичення. У Болграді накопичувач на 20 МВт·год поєднано з 4,5 МВт сонячної потужності, у Чернівцях — 15 МВт·год із 6,8 МВт. Чим зумовлена ця різниця? Яку частку доходу в кожному проєкті дає сама генерація, а яку — продаж накопиченої енергії в пікові години?

— Співвідношення сонячної генерації та УЗЕ ми визначаємо індивідуально для кожного проєкту, враховуючи технічні умови приєднання, сонячний потенціал регіону та економіку роботи на ринку електроенергії. У Болграді ми зробили більший акцент на накопиченні: до сонячної електростанції потужністю 3,3 МВт додали дві системи зберігання по 10 МВт·год, одна з яких має окреме приєднання до мережі. У Чернівцях більша сонячна генерація — 4,8 МВт — поєднується з УЗЕ на 15 МВт·год. За фінансовою моделлю Болграда, орієнтовно 35% доходу забезпечує сонячна генерація, а 65% — операції з першою установкою зберігання енергії. Друга установка зберігання енергії додає великий плюс до дохідності енергопарку. У Чернівцях точне співвідношення залежатиме від фактичних режимів роботи та ринкових цін. Для нас головне — забезпечити максимальну економічну ефективність кожного енергопарку.

— Економіка УЗЕ залежить від регулювання: прайс-кепів, правил балансувального ринку, доступу до допоміжних послуг. Які рішення НКРЕКП найсильніше впливають на вашу модель, і що з нею буде, якщо правила зміняться?

— Суттєвий вплив на економіку систем накопичення енергії мають рішення щодо граничних цін на ринку електроенергії, правил роботи балансувального ринку та доступу до допоміжних послуг. Для УЗЕ ключове значення має не стільки абсолютна ціна електроенергії, скільки різниця між цінами в години її купівлі та продажу. Тому зміна прайс-кепів або правил балансування може суттєво вплинути на дохідність — причому як позитивно, так і негативно. Ми також уважно стежимо за розвитком ринку допоміжних послуг, адже він відкриває можливості для додаткових джерел доходу та диверсифікації бізнес-моделі. У фінансовому плануванні ми враховуємо різні сценарії ринкових цін і виходимо з того, що чинні правила не залишатимуться незмінними протягом усього строку експлуатації. На мою думку, головна умова залучення довгострокового приватного капіталу в енергетику — це передбачуване регуляторне середовище, у якому інвестор може оцінювати ризики на роки вперед.

— Обидва ваші проєкти — зв'язка сонячної станції та накопичувача. Чи плануєте ви виходити за межі цієї моделі, наприклад, у вітрову генерацію?

— Безумовно, ми не плануємо обмежуватися лише поєднанням сонячної генерації та установок зберігання енергії. Наша стратегія передбачає розвиток диверсифікованого портфеля енергетичних активів, зокрема, систем накопичення та вітрових електростанцій. Уже сьогодні ми розглядаємо проєкти окремо встановлених УЗЕ, економіка яких базується на торгівлі електроенергією та наданні послуг енергосистемі без прив'язки до сонячної генерації.

Вітрова енергетика також є для нас перспективним напрямом, оскільки її профіль виробництва відрізняється від сонячного, що дозволяє краще диверсифікувати джерела доходу. У довгостроковій перспективі ми прагнемо сформувати портфель із різних технологій генерації та накопичення, об'єднаних професійним управлінням і торгівлею на ринку електроенергії. Для нас стратегічна мета — не просто будувати електростанції, а створювати ефективні енергетичні активи, здатні адаптуватися до змін ринку.

— Який реальний статус Болграда на сьогодні? Чи вкладаєтеся в заявлений графік запуску в IV кварталі 2026 року? Що на цьому проєкті пішло не за планом: підключення, постачання обладнання, кошторис?

— Проєкт енергопарку в Болграді перебуває на завершальному етапі реалізації, і ми продовжуємо орієнтуватися на введення його в експлуатацію до кінця 2026 року. Це наш перший промисловий енергопарк такого масштабу, тому він став важливим практичним досвідом для всієї команди. Найскладнішим питанням виявилося приєднання до електромережі. Саме підключення потребувало найбільше управлінської уваги та змусило нас переглянути окремі підходи до планування наступних проєктів. Водночас ми не маємо критичних відхилень від фінансового плану та продовжуємо працювати над завершенням будівництва та підготовкою до запуску. Головний висновок, який ми зробили: в українській енергетиці успіх проєкту значною мірою визначається не швидкістю монтажу обладнання, а якістю підготовки та організації приєднання до мережі.

— Що в Чернівцях ви зробили інакше після досвіду Болграда? Чому вибрали регіон із нижчою сонячною активністю, ніж на півдні?

— Досвід Болграда навчив нас насамперед приділяти значно більше уваги питанням приєднання до електромереж ще на початковому етапі розвитку проєкту. У Чернівцях ми вже застосовуємо системніший підхід до технічного проєктування, фінансового планування та координації всіх учасників будівництва. Щодо вибору регіону, то для сучасного гібридного енергопарку сонячна активність — важливий, але далеко не єдиний чинник економічної ефективності. Ми враховуємо також вартість і можливості приєднання, особливості місцевої інфраструктури та потенціал заробітку систем накопичення енергії. Крім того, для нас принципово важливою є географічна диверсифікація: розміщення активів у різних регіонах дозволяє зменшувати концентрацію воєнних та інфраструктурних ризиків. Тому Чернівці — це свідомий стратегічний вибір, у якому ми оцінюємо не лише кількість сонячних годин, а сукупну економіку та стійкість інвестиційного проєкту.

— У проєктах беруть участь генпідрядник, незалежний агрегатор і світові виробники обладнання. Що Codex робить сам, а що віддає партнерам? Як ви контролюєте якість і за що саме відповідаєте перед учасниками?

— Codex Energy виступає девелопером і керівною компанією, яка відповідає за повний життєвий цикл енергетичного активу — від розробки інвестиційної концепції та фінансової моделі до організації будівництва та подальшої експлуатації. Ми формуємо команду партнерів, координуємо їхню роботу, контролюємо бюджет, строки, технічні рішення та якість виконання. Безпосереднє будівництво здійснює наш EPC-партнер Unisolar, а торгівлю електроенергією та управління її продажем на ринку забезпечує незалежний агрегатор KNESS Energy.

Такий розподіл дозволяє залучати спеціалізовану експертизу, не створюючи всередині компанії всі необхідні технічні підрозділи. Якість ми контролюємо через технічний нагляд, перевірку відповідності обладнання проєктним рішенням, контроль виконання робіт і приймання їхніх результатів. Перед учасниками кооперативу ми відповідаємо насамперед за професійну організацію та управління проєктом, прозорість фінансових результатів і захист економічних інтересів інвесторів.

— Чи вкладають засновники Codex Energy власні кошти в кооперативи на тих самих умовах, що й учасники? Якщо так, то яку частку?

— Так, засновники Codex Energy інвестують власні кошти в енергетичні проєкти разом із іншими учасниками кооперативу. Причому ми робимо це на тих самих економічних умовах, без привілейованої дохідності чи особливих гарантій повернення інвестицій. Для нас це принципова позиція: ми не лише створюємо енергетичні активи та управляємо ними, а й особисто беремо на себе інвестиційні ризики. Конкретні розміри внесків і частки засновників ми не розголошуємо, але йдеться про суттєві власні інвестиції. Я переконаний, що така модель формує довіру та забезпечує спільність довгострокових інтересів засновників і всіх учасників кооперативу.

— Поговоримо про ризики. Болград розташований на Одещині, за 20 км від Молдови, а південь регулярно під атаками. Як ви враховуєте військові ризики: чи страхуєте об'єкти, чи є план на випадок пошкодження? Хто несе збитки: компанія чи учасники?

— Ми усвідомлюємо воєнні ризики, але переконані, що відкладати розвиток української енергетики до завершення війни було б стратегічною помилкою. Наш підхід полягає в тому, щоб не уникати ризиків, а максимально їх контролювати та мінімізувати можливі наслідки. Зокрема, у Болграді ми передбачили страхування систем накопичення енергії на €1,5 млн, включно із воєнними ризиками. Окремо формуємо фонд реновації, до якого спрямовуватиметься 5% валового доходу для ремонту, модернізації та оновлення обладнання.

У разі пошкоджень нашим головним завданням буде оперативна оцінка ситуації, організація відновлювальних робіт і якнайшвидше повернення енергопарку до експлуатації. Ми не можемо повністю виключити воєнні ризики, але можемо вибудувати систему управління, яка дозволить своєчасно реагувати на них і забезпечувати довгострокову життєздатність наших енергетичних активів.

— Багато інвесторів у відновлювану енергетику пам'ятають історію з боргами за «зеленим» тарифом і його переглядом. Чому приватний капітал має довіряти енергоринку цього разу? Чим ваша модель захищена від подібних рішень держави?

— Історія із «зеленим» тарифом справді стала серйозним уроком для українського енергетичного ринку, насамперед через залежність інвесторів від державних гарантій і своєчасності розрахунків. Але сьогодні ми працюємо за принципово іншою бізнес-моделлю: наші енергопарки продають електроенергію на конкурентному ринку, а не за гарантованим державою тарифом. Комерційну діяльність ми здійснюємо через незалежного агрегатора KNESS Energy, який забезпечує доступ до різних сегментів ринку та організовує розрахунки за продану електроенергію.

Поєднання сонячної генерації з установками зберігання енергії дозволяє нам гнучко реагувати на ринкові ціни, а не залежати від одного фіксованого механізму підтримки. Звичайно, ми не застраховані від змін державного регулювання, проте наша економіка базується на реальному попиті на електроенергію та ринкових механізмах її продажу. На мою думку, саме перехід від державних гарантій до конкурентного ринку та професійного управління активами створює стійкішу основу для довгострокових приватних інвестицій.

— Якою ви бачите українську енергетику через 5−10 років і яке місце в ній займатимуть приватні девелопери? І з іншого боку: за якого сценарію модель Codex Energy припинить працювати?

— Я переконаний, що протягом наступних 5−10 років українська енергетика суттєво зміниться: поряд із великими електростанціями розвиватиметься розподілена генерація, системи накопичення енергії та сучасні механізми управління енергосистемою. Майбутнє — за збалансованим поєднанням різних технологій і географічною диверсифікацією генеруючих потужностей. Девелопери відіграватимуть дедалі важливішу роль, адже саме вони здатні залучати інвестиції, швидко реалізовувати нові проєкти та впроваджувати інноваційні бізнес-моделі. Водночас конкуренція поступово переміщуватиметься від простого будівництва електростанцій до ефективності управління енергетичними активами.

Ми розуміємо, що енергетичний ринок постійно змінюватиметься, тому будуємо Codex Energy як гнучку компанію, здатну адаптувати свою бізнес-модель до нових економічних і регуляторних умов. Саме тому вже сьогодні орієнтуємося на диверсифікацію технологій, джерел доходу та розвиток професійного управління, щоб залишатися конкурентоспроможними в довгостроковій перспективі.