Сильні результати Nvidia та рекордне IPO Anthropic мали повернути інвесторам упевненість у майбутньому ШІ. Натомість дешевшають акції, золото, нафта й криптовалюти, а S&P 500 після шести тижнів падіння наблизився до зони корекції. Чи похитнулася віра в технологічну революцію та на що тепер сподівається Волстріт, пояснює інвестиційний експерт Іван Компан .

З початку жовтня ринок акцій переживає не найкращі часи — за шість тижнів S&P 500 впритул наблизився до зони корекції, втративши більше 9%, і багато хто покладав на тиждень, що минає, певні позитивні очікування, насамперед пов’язані з розвитком подій навколо штучного інтелекту, а саме з оприлюдненням квартальних результатів Nvidia та IPO Anthropic.

S&P 500 розпочав тиждень з тих же показників, що й до виборів і до гучного скандалу з Дженсеном Хуангом у головній ролі. Як з’ясувалося, Хуанг дуже хоче повернутися в крісло керівника, що й не дивно, адже доля багатого пенсіонера має не дуже привабливий вигляд. Роль Леніна на броньовику всесвітньої технологічної революції все ж таки цікавіша. Співробітники, партнери компанії та й технологічна спільнота загалом, включно з відомими керівниками та власниками найбільших у світі компаній, навіть підписали колективного листа на підтримку повернення Хуанга, але це не допомогло досягнути бажаного. Рада директорів Nvidia не збирається повертати героя-коханця в крісло СЕО — і все! Виявляється, що є ще на світі місця, де правила і закони мають силу, і не все пояснюється доцільністю моменту. Так, згодом з’ясується, що життя можливе і без Дженсена Хуанга.

Гарні квартальні результати та оптимістичний прогноз не допомогли Nvidia вибратися з червоної зони — акції продовжують падати і вже повернулися на рівень червня 2025 року. Всі досягнення за останні півтора року корова як язиком злизала. Лише з кінця вересня компанія втратила майже 40% капіталізації, і зовсім не очевидно, що під ногами вже відчувається твердий ґрунт.

До речі, цікаво, що Nvidia, оголосивши результати, ще й досі не подала квартальний звіт — форму 10-Q — до Держкомісії з цінних паперів, що дуже незвично, адже, як правило, звіт, де є більше деталей про стан та результати компанії, завжди публікується в день оголошення результатів. Керівництво компанії обіцяє надолужити зі звітом протягом кількох тижнів, але сам факт викликає певний дискомфорт.

Також протягом минулого тижня з’ясувалося, що чимало угод, на десятки, а то й сотні мільярдів доларів, були укладені Хуангом без будь-яких формальностей, лише через рукостискання. Чи будуть ці угоди дійсними після його відставки? Думаю, що подібних питань у інвесторів зараз чимало, і на поточний момент вони не здатні визначити, чи є падіння останніх тижнів гарною можливістю для купівлі акцій за суттєво нижчою ціною — buy the dip, — чи Nvidia переживає більш системну кризу, аніж просто наслідки амурних походеньок пана Хуанга.

IPO Anthropic, яке багатьма сприймалося, в тому числі, як гарна перевірка того, наскільки сильна віра інвесторів у технологічну революцію та готовність платити за неї величезні гроші, відбулося! Бажаючих було чимало, обсяг заявок перевищив кількість акцій, виставлених на продаж, у сім разів, і в підсумку компанії вдалося залучити рекордну суму у $81 млрд, а перша торгова сесія закрилася зростанням ціни акцій на 17,07%, що оцінює компанію в $1,27 млрд.

Здавалося б, чого ще треба?! Результати Nvidia обнадійливі, IPO Anthropic пройшло гарно, а інвестори хвилюються. Давно такого не було, щоб червоніло все: S&P 500, Dow, Nasdaq, Russell 2000, золото, срібло, нафта, крипта, EUR/USD. Хіба що трохи підросли довгострокові облігації — потрібно ж інвесторам десь ховатися, — і зеленіє VIX, що свідчить про зростаюче бажання інвесторів застрахуватися.

Що далі? Незважаючи на досить затяжне падіння ринків, Wall Street продовжує випромінювати оптимізм. Morgan Stanley, коментуючи ситуацію на ринках акцій, наполягає на тому, що падіння минулих тижнів — це можливість купити дешевше, та прогнозує нижній поріг падіння на рівні 7 100 для S&P 500. Сподівання на традиційне передноворічне зростання, Christmas Rally, теж ще в силі, та й на наступний рік прогнози Wall Street щодо зростання S&P 500 аж дух перехоплюють: Morgan Stanley та Goldman Sachs прогнозують 8 700, UBS — 8 900, JPMorgan — 8 500−8 700, Wells Fargo — 8 600−8 800. Так що, як бачите, оптимізм живе та перемагає, принаймні в уяві великих інвестиційних банків, відомих феноменальною здатністю дуже швидко змінювати свою думку.