Перший день Anthropic на біржі приніс дуже різні результати інвесторам. Ті, хто отримав акції за ціною IPO, заробили 17%, а ті, хто купував на старті торгів, могли до закриття побачити на рахунку до 16% збитку. Чому успішне розміщення не зупинило падіння ринку та що воно говорить про довіру до ШІ-компаній, у колонці для Financial Times пояснює Крейг Кобен, колишній керівник глобального напряму ринків акціонерного капіталу Bank of America та автор FT Alphaville.

Успішний дебют із присмаком розчарування

Учора Anthropic цілком непогано дебютувала на фондовому ринку. Ціну розміщення встановили на рівні $83, вище заявленого діапазону $70−78, а обсяг пропозиції збільшили на 19%. Акції закрилися на позначці $97,17, додавши 17% до ціни IPO. Зважаючи на те, що американський фондовий ринок учора впав більш як на 2%, нарікати на результат складно. На перший погляд, усе пройшло як за підручником.

І все ж залишилося відчуття тривоги й навіть розчарування.

Почнімо зі зміни параметрів угоди. Рішення встановити ціну вище заявленого діапазону інвестори сприйняли як свідчення сильного попиту. А от збільшення обсягу розміщення викликало неоднозначну реакцію. Дехто вважав його зайвим і продиктованим бажанням скористатися моментом.

Зрештою, навіщо випробовувати долю, коли ринок і без того не надто жвавий? До того ж інсайдери, які не належать до засновників, уже першого дня могли продати до 316 млн акцій — 10% своїх пакетів. На ці папери не поширювалася тимчасова заборона на продаж, відома як lock-up. За таких обставин збільшення пропозиції ще на 19% здавалося ризиком для подальших торгів без очевидної потреби.

Насправді неможливо сказати, чи вплинула додаткова пропозиція на кінцевий результат. Проте перебіг торгів показав, що попит інвесторів, хоч і значний, мав свої межі.

Акції відкрилися на рівні $111,50, досягли максимуму $115,10, а потім швидко опустилися приблизно до $100. Решту сесії вони поступово дешевшали й закрилися на позначці $97,17. Обсяг торгів був приголомшливим — 846 млн акцій. Отже, якщо ви отримали папери під час розміщення, то маєте 17% прибутку. Якщо ж кинулися купувати на початку біржових торгів, ваш нереалізований збиток може сягати 16%.

Хто залишився у виграші

Загалом у більшості учасників угоди є приводи для задоволення. Компанія залучила більше грошей і за вищою ціною, ніж передбачав попередній проспект емісії. А перший день торгів завершився зростанням.

Банки-андеррайтери, які організовували розміщення, теж мають бути задоволені. Зокрема й тому, що більший обсяг пропозиції означає більшу суму комісійних. Одна з дуже незвичних особливостей цього IPO полягає в тому, що за акції, продані через опціон додаткового розміщення, або greenshoe, винагороду андеррайтерам не виплачуватимуть. Зазвичай банки отримують комісію й за ці додаткові папери. Тож збільшення основного обсягу пропозиції приносить їм комісійні, яких реалізація greenshoe не дала б.

Інвестори, які отримали акції під час IPO, теж мають бути задоволені, адже вже мають непоганий прибуток. А от у тих, хто купував після початку біржових торгів, особливо одразу після перших угод, причин для радості може бути менше.

Чому IPO не врятувало ринок

Утім, головне питання полягає в іншому. Інвестори сподівалися, що розміщення додасть ринку імпульсу й поверне готовність ризикувати. Дебют Anthropic нагадав, що успішне IPO саме собою не гарантує зростання решти ринку.

Учора американські акції впали більш як на 2%, а Nasdaq, у якому значну вагу мають технологічні компанії, втратив ще трохи більше. «Індекс страху» VIX, який за цінами опціонів оцінює очікувану волатильність S&P 500, піднявся вище 28. До паніки ще далеко, але нервозність цілком помітна.

Залишається й питання, чи справді Anthropic — єдина гра, яка зараз усіх цікавить. Ну, крім GTA VI, звісно.

Вихід на біржу першого розробника найпередовіших ШІ-моделей мав стати перевіркою інтересу інвесторів до всього сектору. Успішний старт підтвердив би привабливість інвестицій у нього та відновив інтерес до інших компаній, акції яких останнім часом переживали складні часи. Цього не сталося. Зростання Anthropic не потягнуло за собою решту ШІ-компаній. Ба більше, після початкового стрибка її власні акції протягом сесії дешевшали.

Безперечно, Anthropic продемонструвала неабияку стійкість, витримавши погіршення ситуації на ринку й навіть пішовши йому наперекір. Але що саме це означає? Можливо, інвестори готові дорого платити за компанію, яку вважають одним із найсильніших гравців у ШІ, водночас дедалі обережніше ставлячись до сектору загалом.

У цьому сенсі Anthropic стає тією ШІ-акцією, яку потрібно мати в портфелі, навіть коли щодо решти є сумніви. Компанія виграє від своєрідної втечі інвесторів у якість. Та якщо Anthropic — єдина ШІ-компанія, акції якої вони хочуть купувати, це може більше свідчити про дедалі менше бажання володіти рештою, ніж про захоплення сектором. Широкого відновлення ринку така ситуація не віщує.

Першу перешкоду Anthropic подолала. Компанія, акціонери й андеррайтери можуть себе привітати. Тепер ринок стежитиме, чи пройде це IPO наступне випробування — чи зможе воно повернути достатньо довіри до інвестицій у ШІ, щоб відновити інтерес до решти компаній навколо.