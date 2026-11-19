У 2027 році світ може зіткнутися з новим стрибком цін на їжу, який зробить продовольство дорожчим, ніж на піку кризи 2022-го. Поки що базовий прогноз закладає зростання цін на 7%, але цей сценарій занадто крихкий. Які саме загрози здатні зламати його і чому погода, війна та дорога нафта можуть прискорити подорожчання, пояснюють економісти Світового банку Джон Баффес, Давіт Меконнен і Калтріна Темай.

За жовтневим оглядом сировинних ринків Світового банку, світові ціни на продовольство зростуть на 10% у 2026 році й ще на 7% у 2027-му. Війна ускладнює експорт через Чорне море, а дуже сильне Ель-Ніньйо знижує врожайність окремих культур. Ціни можуть зрости ще більше, якщо наслідки Ель-Ніньйо виявляться серйознішими, ніж очікують, перебої з чорноморськими поставками затягнуться, енергоносії та добрива подорожчають, попит на біопаливо зросте або уряди обмежать експорт. Якщо кілька цих чинників збігатимуться в часі, світові ціни на продовольство можуть перевищити рівень 2022 року.

Ель-Ніньйо може сильніше вдарити по врожаях

Нинішнє Ель-Ніньйо — тепла фаза кліматичного циклу, відомого як Південне коливання, — за силою наближається до історичного максимуму. У серпні-жовтні 2026 року відносний океанічний індекс Ель-Ніньйо сягнув 2 °C. Це поріг, за якого явище класифікують як дуже сильне.

За жовтневим прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), імовірність дуже сильного Ель-Ніньйо в листопаді-січні становить 96%. Імовірність того, що за показником жовтня-грудня воно стане найсильнішим із 1950 року, оцінюють у 83%.

У прогнозі цін на продовольство Група Світового банку врахувала середні наслідки Ель-Ніньйо такої сили. Проте сильніші за очікувані посухи та спека в Південній і Південно-Східній Азії й Австралії можуть зменшити врожаї рису та скоротити виробництво харчових олій і цукру. У Бразилії, Східній Африці та на півдні США врожаям загрожують рясні дощі. За таких умов ціни можуть перевищити прогноз.

Прогнозована сила Ель-Ніньйо у 2026−2027 роках

Перебої з експортом через Чорне море можуть затягнутися

Атаки на порти й судна скоротили поставки з України та росії. Разом на ці дві країни припадає близько 30% світового експорту пшениці та половина експорту соняшникової олії. За листопадовим прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA), у сезоні 2026/27 кожна з них експортує на 19% менше пшениці, ніж у попередньому сезоні.

Прогнози передбачають, що перебої триватимуть до кінця 2026 року, але у 2027-му ситуація помітно поліпшиться завдяки альтернативним маршрутам або домовленості на зразок Чорноморської зернової ініціативи, яка діяла у 2022−2023 роках. Якщо ж у 2027 році атаки триватимуть із такою самою інтенсивністю, як останнім часом, вивезти великі обсяги зібраного в регіоні врожаю буде вкрай складно. Тоді ціни на зерно можуть суттєво перевищити прогноз.

Зміна обсягів виробництва та експорту зерна у сезоні 2026/27

Енергоносії та добрива можуть виявитися дорожчими, ніж очікують

У жовтні 2026 року енергоносії продовжили дорожчати. Барель нафти Brent у середньому коштував $125 — це найвища середньомісячна ціна з липня 2008 року. Європейська ціна природного газу, основної сировини для виробництва азотних добрив, більш ніж у 2,5 раза перевищила лютневий рівень. Ціни на добрива загалом стабілізувалися після того, як у третьому кварталі 2026 року впали на 22% порівняно з попереднім кварталом.

За прогнозом, у 2027 році і енергоносії, і добрива подешевшають приблизно на 12%. Такий сценарій передбачає, що експорт нафти з Близького Сходу наблизиться до довоєнних обсягів, постачання природного газу поступово поліпшиться, а росія скасує обмеження на експорт нафтопродуктів. Якщо ж через бойові дії дефіцит енергоносіїв поглибиться, зростуть витрати на виробництво продовольства, а слідом за ними — і ціни. Через дорожнечу добрив фермери можуть зменшити норми внесення, що позначиться на врожайності й скоротить майбутні поставки.

Витрати на ресурси для сільського господарства

Попит на біопаливо підштовхує ціни на продовольство

Дорога нафта й нові вимоги до складу пального, особливо в Бразилії, Індонезії та США, сприяли зростанню виробництва біопалива. Йдеться про правила, які визначають, скільки біопалива має міститися у звичайному пальному. Зі зростанням виробництва подорожчала й сировина, яку використовують також у харчовій промисловості, — кукурудза, рослинні олії та цукор.

Індонезія підвищила обов’язкову частку біодизеля з пальмової олії в дизельному пальному з 40% до 50%. США у 2026 році встановили рекордні вимоги до обсягів використання біопалива. У жовтні 2026 року соєва олія коштувала на 37% дорожче, ніж роком раніше. Якщо пальне дорожчатиме швидше за сировину для його виробництва, виготовляти біопаливо стане вигідніше, і ціни на продовольство можуть зрости більше, ніж передбачає прогноз.

Виробництво біопалива

Уряди можуть знову обмежити експорт

Через геополітичні та погодні ризики уряди можуть вдатися до обмежень на експорт продовольства, щоб захистити споживачів у своїх країнах. Однак тоді на світовий ринок надходить менше товару, і стрибки цін стають ще різкішими. За оцінками, у 2010−2011 роках на торговельні обмеження припало 40% зростання світових цін на пшеницю та чверть зростання цін на кукурудзу.

Станом на початок листопада 2026 року Ель-Ніньйо ще не спричинило суттєвих нових обмежень. Проте чергова їх хвиля може підняти ціни вище прогнозу, особливо на продукти, якими на світовому ринку торгують у невеликих обсягах.

Оцінка впливу регулювання цін і торговельних обмежень на ціни на зерно у 2010−2011 роках

Що це означає для цін у 2027 році

Базовий прогноз передбачає зростання світових цін на продовольство на 10% у 2026 році та ще на 7% у 2027-му. Проте сильніші наслідки Ель-Ніньйо, тривалі перебої з поставками через Чорне море, нові експортні обмеження й дорожчі енергоносії — кожен із цих чинників окремо або кілька одночасно — можуть підняти ціни значно вище.

За несприятливого сценарію перебої з поставками з Близького Сходу та Чорноморського регіону триватимуть усе перше півріччя 2027 року, а наслідки Ель-Ніньйо будуть співмірними з найтяжчими за історію спостережень. У такому разі світові ціни на продовольство у 2027 році перевищать базовий прогноз на 12%, а ціни на зерно — на 20%. Продовольство тоді коштуватиме трохи дорожче, ніж у 2022 році.

Якщо ж на Близькому Сході вдасться досягти тривалого миру, енергоносії можуть подешевшати швидше, ніж очікують. Це зменшить витрати на виробництво продовольства й послабить тиск, який чинить на його ціни попит на біопаливо.