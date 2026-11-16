ЄС дозволив UniCredit поглинути німецький Commerzbank: угоду оцінюють у €45 млрд

Європейська комісія без додаткових умов погодила придбання італійським банком UniCredit німецького Commerzbank. Потенційна угода вартістю близько €45 млрд може стати одним із найбільших транскордонних банківських об'єднань у Європі з часів фінансової кризи. Про це пише Euronews. Водночас її завершення залежить не лише від регуляторних дозволів, а й від подальшого протистояння з німецькою владою.

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У Єврокомісії дійшли висновку, що операція не створює загроз для конкуренції на ринку Європейської економічної зони. Регулятор проаналізував, зокрема, перетин діяльності двох банків у Німеччині, де UniCredit вже працює через дочірню структуру HypoVereinsbank.

За оцінкою Брюсселя, сукупні частки банків на більшості сегментів німецького ринку залишаються помірними. Винятком є торговельне фінансування, де обидві установи мають значні позиції у сфері документарних акредитивів і гарантій. Однак Єврокомісія вважає, що на цьому ринку достатньо альтернативних постачальників послуг — державних, приватних, кооперативних та міжнародних банків.

Також регулятор не побачив загрози суттєвого обмеження конкуренції у кредитуванні бізнесу, зокрема середніх підприємств, які відіграють важливу роль у німецькій економіці.

«Європі потрібні сильніші банки, здатні конкурувати, зростати та підтримувати бізнес і родини», — заявила єврокомісарка з питань конкуренції Тереза Рібера. Водночас вона наголосила, що посилення банківського сектору не повинно відбуватися коштом клієнтів та їхнього вибору.

Чому Німеччина виступає проти поглинання

UniCredit почав нарощувати частку в Commerzbank у вересні 2024 року, коли стало відомо про придбання приблизно 9% акцій німецького банку. Згодом італійська група збільшила свою присутність і запропонувала придбати контроль над установою.

Проти угоди виступають керівництво Commerzbank та уряд Німеччини. Берлін вважає пропозицію UniCredit недружньою і побоюється втрати впливу на один із ключових банків країни. Німецька держава зберігає близько 13% акцій Commerzbank після його порятунку під час фінансової кризи 2008−2009 років.

Уряд Німеччини раніше заявляв, що не планує продавати свою частку. Таким чином, дозвіл Єврокомісії усуває важливу регуляторну перешкоду, але не ліквідує політичних розбіжностей навколо угоди.

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Які дозволи вже отримала UniCredit

Погодження Єврокомісії стало частиною ширшого процесу отримання дозволів на придбання німецького банку.

У жовтні 2026 року UniCredit отримав від Європейського центрального банку дозвіл перевищити поріг володіння у 30% акцій Commerzbank і надалі збільшувати частку без встановлення верхньої межі.

16 листопада стало відомо також про погодження з боку Федеральної резервної системи США. Таким чином, італійський банк отримав дозволи від Єврокомісії, ЄЦБ та американського регулятора.

UniCredit назвав рішення ФРС важливим етапом процесу та позитивною оцінкою угоди з боку регулятора. Генеральна директорка Commerzbank Беттіна Орлопп заявила, що рішення Єврокомісії не стало несподіванкою.

Якщо UniCredit вдасться завершити поглинання, воно стане значним кроком до консолідації європейського банківського сектору. Єврокомісія підтримує транскордонні об'єднання, оскільки вони можуть допомогти банкам отримати ефект масштабу, підвищити конкурентоспроможність та краще протистояти економічним потрясінням.

Водночас наразі йдеться саме про регуляторні погодження, а не про завершення придбання Commerzbank.

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