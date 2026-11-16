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16 листопада 2026, 10:17

Замість звичних корпоративних подарунків — рослини: як компанії борються з вигоранням працівників

Американські компанії дедалі частіше використовують садівництво як інструмент мотивації та підтримки співробітників. Роботодавці дарують рослини, організовують корпоративні городи, роздають набори для вирощування овочів удома та створюють садівничі клуби. Вважається, що такі заняття допомагають знижувати стрес, покращувати атмосферу в колективі та підтримувати продуктивність. Про це пише The Wall Street Journal.

Американські компанії дедалі частіше використовують садівництво як інструмент мотивації та підтримки співробітників.
Роботодавці дарують рослини, організовують корпоративні городи, роздають набори для вирощування овочів удома та створюють садівничі клуби. Jeff Goldberg/Esto
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До нового корпоративного тренду долучилися великі компанії, зокрема Hearst, PayPal та біофармацевтична Corcept Therapeutics.

Садівничі програми фінансуються переважно з бюджетів на добробут співробітників. Водночас вони не обов'язково замінюють грошові премії чи інші виплати.

Як компанії перетворюють офіси на городи

У медіакомпанії Hearst близько 400 співробітників беруть участь у програмі домашнього вирощування овочів. Вони отримують необхідні матеріали, обмінюються досвідом та діляться результатами у корпоративних онлайн-спільнотах.

У штаб-квартирі PayPal у Сан-Хосе працівники вирощують овочі та зелень на спеціально облаштованих грядках. Сад став місцем неформального спілкування та спільного відпочинку.

Подібну програму розвиває біофармацевтична компанія Corcept Therapeutics. Її садівничий клуб має значний попит серед співробітників. Учасники разом доглядають за рослинами, збирають урожай та беруть участь у кулінарних заходах.

Роботодавцям у створенні таких програм допомагають спеціалізовані компанії, зокрема Gardenuity, StartOrganic та KraftyLab. Вони постачають рослини й набори для вирощування, організовують майстер-класи та консультують співробітників щодо догляду за зеленню.

Для бізнесу це один зі способів урізноманітнити корпоративні програми підтримки персоналу. Замість традиційних подарунків працівники отримують заняття, яке може допомогти відволіктися від робочих завдань і налагодити спілкування з колегами.

Чи справді рослини підвищують продуктивність

Ідея використовувати рослини для зменшення робочого стресу має наукове підґрунтя.

У дослідженні, опублікованому 2020 року в журналі HortTechnology, взяли участь 63 офісні працівники японської компанії. Науковці запропонували їм робити трихвилинні перерви та спостерігати за невеликими рослинами на робочому столі.

Після експерименту дослідники зафіксували зниження показників психологічного стресу. У частини учасників також зменшувалася частота пульсу під час відпочинку.

Водночас це не означає, що вирощування рослин автоматично підвищує продуктивність праці.

Результати інших досліджень свідчать, що озеленення робочих приміщень може покращувати задоволеність умовами роботи, однак його прямий вплив на ефективність працівників залишається неоднозначним.

Чи можуть рослини замінити премії

Як раніше писав «Мінфін», проблема професійного вигорання залишається актуальною і для українського бізнесу. За даними дослідження Work.ua, які наводилися у квітні 2026 року, 16% звільнень працівників пов'язані з психологічним виснаженням. Водночас головною причиною звільнень залишається рівень оплати праці — 31%.

Лише 28% опитаних компаній застосовують комплексні підходи до утримання персоналу, тоді як 25% взагалі не мають системної стратегії. Психологічну підтримку співробітникам пропонують лише 3% роботодавців.

На цьому тлі корпоративне садівництво може стати порівняно простим доповненням до програм підтримки персоналу. Однак такі ініціативи не вирішують проблем низьких зарплат, надмірного навантаження чи несприятливих умов праці. Доказів того, що компанії масово відмовляються від грошових премій на користь рослин, немає.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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