Після невдалих виборів Трампа інвестори можуть вимагати від його медіакомпанії $1 млрд: до чого тут біткоїн

Інвестори Trump Media & Technology Group, компанії Дональда Трампа, яка володіє соцмережею Truth Social, уже наприкінці листопада можуть скористатися правом дострокового повернення вкладених коштів. Про це пише Cryptonomist.

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Власники конвертованих облігацій на $1 млрд мають можливість вимагати від компанії виплатити їхню номінальну вартість грошима. Це створює додатковий фінансовий тиск на Trump Media на тлі падіння її акцій після невдалих для республіканців результатів проміжних виборів у США.

Йдеться про облігації, випущені у травні 2025 року зі строком погашення у 2028-му. Однак їхні умови передбачають, що 30 листопада 2026 року власники паперів можуть вимагати дострокового викупу за 100% номіналу. Облігації не передбачають регулярних процентних виплат, тому потенційна сума повернення може сягнути $1 млрд.

Це не означає, що всі інвестори обов'язково скористаються такою можливістю або що компанія має автоматично виплатити всю суму. Рішення залежить від власників облігацій. Утім, якщо вони вимагатимуть повернення коштів, Trump Media доведеться знайти значний обсяг ліквідності.

За даними квартального звіту, компанія розглядає кілька способів виконати зобов'язання: використати наявні кошти, залучити кредитне фінансування, продати частину активів або, за потреби, біткоїни. Керівництво також повідомило інвесторам, що наразі не схиляється до додаткового випуску акцій і хотіло б зберегти криптовалютні активи.

Біткоїни Trump Media частково забезпечують борг

Станом на 30 вересня 2026 року Trump Media володіла 15 649,14 BTC. Частина цих активів має обмеження щодо використання: приблизно 4261 BTC виступають забезпеченням конвертованих облігацій на $1 млрд. Ще понад 11,3 тис. BTC компанія передала в межах опціонної стратегії.

На початку листопада блокчейн-аналітики зафіксували переказ приблизно 4259 BTC, пов'язаних із забезпеченням облігацій, на Crypto.com. Такий рух криптовалюти сам по собі не доводить її продажу: активи могли перемістити для зберігання або управління. Водночас операція привернула увагу ринку через наближення дати, коли власники облігацій зможуть вимагати гроші.

Прибуток на папері не знімає проблеми з ліквідністю

У третьому кварталі 2026 року Trump Media відзвітувала про чистий прибуток у $409,7 млн. Однак майже весь цей результат забезпечило переоцінювання цифрових активів: прибуток від них становив близько $378,1 млн. Виручка компанії за квартал була значно скромнішою — $2,97 млн.

За дев'ять місяців 2026 року компанія, навпаки, зафіксувала чистий збиток у $234,2 млн. Тому квартальний прибуток не варто сприймати як свідчення того, що основний бізнес Trump Media став прибутковим або що компанія без проблем зможе розрахуватися з власниками облігацій.

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Таким чином, найближча дата для Trump Media — 30 листопада. Якщо інвестори скористаються правом дострокового погашення, компанії доведеться вирішувати, як залучити до $1 млрд грошима, не розпродаючи значну частину криптовалютних резервів. Виборчі невдачі республіканців не створили цього зобов'язання, але падіння акцій і політична невизначеність додають компанії ринкових ризиків.

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