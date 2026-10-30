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30 жовтня 2026, 12:56

Підтримка гривні обходиться у мільярди: НБУ наближається до історичного рекорду продажу долара

Національний банк може завершити тиждень із рекордним обсягом продажу валюти на міжбанку. За оцінкою фінансового аналітика Андрія Шевчишина, лише за перші чотири робочі дні регулятор продав понад $1,44 млрд. Якщо п'ятничні операції збільшать цю суму до $1,65 млрд, НБУ може перевершити попередній максимум, зафіксований наприкінці 2024 року.

Національний банк може завершити тиждень із рекордним обсягом продажу валюти на міжбанку.
Гривню підтримують мільярдами доларів: НБУ може встановити історичний рекорд за тиждень. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
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Що відбувається на міжбанку

30 жовтня торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися без помітної активності. Котирування долара становило 45,35−45,40 грн.

Андрій Шевчишин звернув увагу на значні обсяги валютних інтервенцій Нацбанку. За його підрахунками, за чотири робочі дні цього тижня вони перевищили $1,44 млрд.

«З урахуванням п'ятниці вони можуть перевищити 1,65 млрд дол. і стати новим історичним тижневим рекордом», — написав аналітик у своєму Telegram-каналі 30 жовтня.

Поки це оцінка, а не остаточний результат. Сам Шевчишин зазначив, що перевірити її можна буде після завершення п'ятничних торгів.

Скільки валюти продає Нацбанк

Великі інтервенції НБУ спостерігалися й у попередні тижні. Як зазначено в інформаційній базі Мінфіну, з 19 до 23 жовтня регулятор продав на міжбанку $1,193 млрд. Тижнем раніше обсяг становив $1,25 млрд. Наприкінці вересня та на початку жовтня він сягав $1,313 млрд.

Попередній максимум 2026 року припав на червень. За тиждень із 15 до 19 червня Нацбанк продав $1,396 млрд.

Вищий показник зафіксували наприкінці грудня 2024 року. Тоді обсяг тижневих інтервенцій досяг $1,625 млрд. За даними Forbes Ukraine, це був найбільший тижневий продаж валюти від початку повномасштабного вторгнення. Якщо оцінка Шевчишина справдиться, нинішній результат перевищить цей максимум.

Великі обсяги продажу валюти фіксувалися й за місячними підсумками. У вересні 2026 року НБУ продав на валютному ринку $5,45 млрд, пише Укрінформ.

Чи вистачить Україні валютних резервів

За даними Нацбанку, на 1 жовтня міжнародні резерви України становили $47,1 млрд. За вересень вони скоротилися на 3,2%.

Однією з причин зменшення резервів стали валютні інтервенції. Також на їхній обсяг вплинули виплати за державним боргом. У вересні на його обслуговування та погашення спрямували $195,7 млн. Ще $254,3 млн Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду.

Попри скорочення, у НБУ вважають обсяг резервів достатнім для підтримання стійкості валютного ринку. За оцінкою регулятора, їх вистачить для покриття чотирьох місяців майбутнього імпорту.

Шевчишин згадав про можливі закупівлі валюти для державних замовлень

Окрему увагу аналітик приділив чуткам про значні закупівлі іноземної валюти для виконання державних замовлень. За його словами, напередодні така інформація з'явилася на ринку.

«Вчора був слух, що плануються значні закупівлі валюти під державні замовлення. І можливо, курс могли повернути вниз під них», — написав Шевчишин.

Утім, ця версія викликає запитання щодо логіки дій на ринку. Зокрема, навіщо перед можливим зниженням курсу допустили таке помітне зростання долара?

«Але тоді незрозуміло, навіщо було так розганяти долара. Ну тобто, якось нелогічно виходить, ну або це повна відсутність комунікацій», — зазначив він.

Інформація про можливі державні закупівлі валюти поки не підтверджена. Шевчишин не уточнив, про які обсяги операцій може йтися, хто може бути їхнім замовником і коли їх планують провести.

Дізнатися, яким був загальний обсяг валютних інтервенцій НБУ за 26−30 жовтня, можна буде після оприлюднення відповідної статистики регулятора.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+45
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
30 жовтня 2026, 14:15
#
Развязка всей этой затянувшийся трагикомедии всё ближе. Grand Final обещает быть фееричным! Продавцы тухлых яиц и цветов из картона — снимут все сливки.
+
0
yarg
yarg
30 жовтня 2026, 14:52
#
Ви про що? якого фіналу ви чекаєте?
+
+30
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
30 жовтня 2026, 15:32
#
Исторически неизбежного.
+
0
nitrous2000
nitrous2000
30 жовтня 2026, 15:53
#
Чую це з 2022…а ні, з 2014
+
+30
vPrirech
vPrirech
30 жовтня 2026, 15:31
#
Думаю будет еще интереснее.
П. С. Если даже посмотреть на курсы в банках и в обменниках … то в обменниках уже 46.25/46.6
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
30 жовтня 2026, 17:34
#
Фініта ля комедія. Де низькі курси — продають з обмеженням валюту — по 400−500 доларів, щоб стримати ажіотаж. А це ще більше б'є по виробникам/продавцям… реально купити нові купюри можна по 46,50… ріст 4−5% - і чи втримають.
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