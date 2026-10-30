Франшиза VR-арени VIAR: скільки коштує запуск бізнесу та що отримує інвестор

Відкрити арену віртуальної реальності за франшизою можна з інвестиціями від $95 000. Саме такий стартовий бюджет заявляє VIAR — компанія, що розвиває формат VR-розваг і планує масштабування в Європі. Модель передбачає не лише обладнання для ігор, а й власний ігровий контент, програмне забезпечення, CRM та підтримку партнера під час запуску.

Для інвестора головне питання — не тільки скільки коштує франшиза VR-арени, а й які процеси вже підготовлені, які витрати залишаються на партнері та що впливатиме на майбутню виручку.

Скільки потрібно інвестувати у VR-бізнес

За даними офіційного сайту франшизи VIAR, заявлені фінансові умови франшизи такі:

інвестиції у відкриття VR-арени — від $95 000;

паушальний внесок — від $5 000;

роялті — від 8%;

заявлений орієнтир окупності — від 18 місяців.

Це стартові показники компанії, а не універсальний кошторис для будь-якого міста. Підсумкова вартість відкриття VR-арени залежить від площі приміщення, орендної ставки, комплектації, витрат на персонал і локального попиту.

Перш ніж купувати франшизу, інвестору варто запросити повний перелік початкових витрат, щомісячних платежів і послуг, що входять у пакет. Окремо потрібно прорахувати сценарії з різним рівнем завантаження арени.

З погляду фінансового планування, окупність визначає не сама франшиза, а економіка конкретної локації. На неї впливають середній чек, кількість сеансів на день, повторні відвідування, сезонність, оренда та витрати на залучення клієнтів.

Що входить у франшизу VR-арени

Самостійний запуск VR-бізнесу вимагає вирішення кількох завдань: придбання обладнання, пошуку комерційних ігор, налаштування програмного забезпечення, організації бронювання, навчання персоналу й технічного обслуговування.

Франшиза ВІАР об'єднує ці елементи в одну модель. Залежно від погодженого формату партнер може отримати допомогу з вибором локації та плануванням простору, обладнання, CRM, програмне забезпечення, ігровий контент, навчання команди й технічну підтримку.

Для підприємця це можливість не створювати всю технологічну інфраструктуру з нуля.

Власні VR-ігри як частина бізнес-моделі

Одна з особливостей VIAR — розробка власних ігор і технологічних рішень. Для VR Arena з вільним переміщенням компанія створила командний VR-шутер. Для гоночних кокпітів розроблено VIAR RACING — APEXLINE, гру для перегонів і змагань із друзями. Також триває розробка VR-квестів VIAR QUEST. Також ВІАР розробив та використовує власну CRM систему для управління локацією.

Компанія повідомляє і про домовленості з міжнародними партнерами щодо окремих VR-ігор, зокрема з Ubisoft. Умови доступу до конкретного контенту потрібно підтверджувати під час переговорів.

Для розважального бізнесу ігровий контент — не другорядна деталь. Він визначає, який досвід отримує відвідувач, чи підходить арена для компаній друзів і корпоративних заходів та чи є причини повертатися. Програмне забезпечення і CRM, своєю чергою, допомагають організовувати роботу з бронюваннями й клієнтами.

Який досвід має VIAR

За даними компанії, три флагманські комплекси VIAR у Києві мають понад 2 100 м² загальної ігрової площі. За останні місяці вони прийняли понад 20 000 гостей і провели понад 1 500 свят та корпоративних заходів.

Ці показники демонструють досвід роботи власних локацій, але не гарантують аналогічної відвідуваності для нового партнера. Результат залежатиме від міста, конкурентного середовища, доступності локації, якості сервісу й маркетингу.

Чому франшиза орієнтується на Європу

Європа — пріоритетний напрям масштабування VIAR. Україна залишається ринком, де компанія розвивала власні локації та відпрацьовувала бізнес-модель.

Франшиза може бути цікавою як підприємцям, які планують відкрити арену віртуальної реальності з нуля, так і власникам розважальних центрів, які хочуть додати VR-розваги до чинного бізнесу.

Перед інвестуванням варто оцінити місцевий попит, конкурентів, орендні ставки й фінансову модель. Готові технології та підтримка можуть спростити запуск, але не замінюють аналізу ринку й ефективного управління.

Умови партнерства, склад франшизи та деталі запуску можна уточнити на офіційному сайті франшизи ВІАР.