НБУ знизив курс долара та євро на 30 жовтня

На п'ятницю, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 7 копійок — 29 жовтня її курс становив 45,59 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн.

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Офіційний курс євро на 30 жовтня встановлено на рівні 50,67 грн.

За день європейська валюта втратила 9 копійок, напередодні її курс становив 50,76 грн.

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