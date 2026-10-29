На п'ятницю, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 7 копійок — 29 жовтня її курс становив 45,59 грн.
29 жовтня 2026, 16:10
НБУ знизив курс долара та євро на 30 жовтня
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Офіційний курс євро на 30 жовтня встановлено на рівні 50,67 грн.
За день європейська валюта втратила 9 копійок, напередодні її курс становив 50,76 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
краще б посилили вимоги до контенту цих графоманів
інакше ресурс перетвориться на помийку