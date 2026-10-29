Україна недоотримала міжнародну допомогу через затримку реформ: НБУ назвав прогноз на 2026-2027 роки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2026, 15:54

Україна недоотримала міжнародну допомогу через затримку реформ: НБУ назвав прогноз на 2026-2027 роки

Обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні у третьому кварталі 2026 року виявилися нижчими за очікування через затримки з виконанням реформ. Водночас Національний банк прогнозує надходження близько $50 млрд прямої бюджетної підтримки та понад $32 млрд за оборонною складовою програми Ukraine Support Loan до кінця року. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ.

Обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні у третьому кварталі 2026 року виявилися нижчими за очікування через затримки з виконанням реформ.
Національний банк прогнозує надходження близько $50 млрд прямої бюджетної підтримки
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки грошей очікує Україна

За прогнозом Нацбанку, міжнародна підтримка залишатиметься основним джерелом фінансування значних бюджетних потреб України у 2026−2027 роках.

Водночас ці суми є прогнозними показниками, а не підтвердженими фактичними надходженнями. Оборонну складову Ukraine Support Loan НБУ розглядає окремо від прямої бюджетної підтримки.

Завдяки очікуваному фінансуванню міжнародні резерви України, за оцінками регулятора, перевищуватимуть $62 млрд у 2026−2027 роках. Це дозволить НБУ підтримувати стійкість валютного ринку та обмежувати курсові коливання.

Чому затримується фінансування

У третьому кварталі міжнародна допомога надходила повільніше, ніж передбачалося попередніми розрахунками НБУ.

Основною причиною стали затримки з реалізацією реформ, виконання яких є умовою отримання коштів від міжнародних партнерів.

Утім, у жовтні Верховна Рада ухвалила низку законів, необхідних для розблокування фінансування від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

НБУ очікує, що Україна надолужуватиме темпи виконання зобов'язань за програмами міжнародної підтримки. Це має зменшити ризики нестачі коштів для фінансування державного бюджету.

Від чого залежить надходження коштів

Як раніше писав «Мінфін», на початку жовтня Україна зіткнулася із затримкою траншу ЄС приблизно на €3,7 млрд через невиконання частини умов фінансування. Із 12 необхідних зобов'язань на той момент було виконано лише шість.

Серед проблемних питань були зміни до податкового законодавства, оподаткування доходів через цифрові платформи, перегляд пільг для міжнародних посилок та виконання окремих інституційних реформ.

Крім того, за інформацією «Мінфіну», для фінансування державного бюджету у 2027 році Україні потрібно близько $52,6 млрд зовнішньої підтримки. На початку жовтня приблизно $32,6 млрд цієї суми ще потребували підтвердження.

Міжнародне фінансування залишається одним із чинників стабільності державних фінансів та валютного ринку. Затримки надходжень можуть збільшувати потребу в короткостроковому фінансуванні бюджету, тоді як своєчасне отримання коштів дозволяє державі покривати видатки без додаткового емісійного тиску.

Збереження резервів на рівні понад $62 млрд також створюватиме для НБУ можливості проводити валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань курсу гривні.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
29 жовтня 2026, 16:48
#
Для отримання нових кредитів треба прийняти нові закони, які погіршать економіку — буде зібрано менше податків — буде потрібно більше кредитів. Замкнуте коло знищення держави, для цього це все і задумувалось (
+
0
lider2000
lider2000
29 жовтня 2026, 17:23
#
Это снова ухилянти виновати?
+
0
izhgut .
izhgut .
29 жовтня 2026, 17:27
#
Ні, цього разу вже Кличко.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами