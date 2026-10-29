Україна недоотримала міжнародну допомогу через затримку реформ: НБУ назвав прогноз на 2026-2027 роки

Обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні у третьому кварталі 2026 року виявилися нижчими за очікування через затримки з виконанням реформ. Водночас Національний банк прогнозує надходження близько $50 млрд прямої бюджетної підтримки та понад $32 млрд за оборонною складовою програми Ukraine Support Loan до кінця року. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ .

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Скільки грошей очікує Україна

За прогнозом Нацбанку, міжнародна підтримка залишатиметься основним джерелом фінансування значних бюджетних потреб України у 2026−2027 роках.

Водночас ці суми є прогнозними показниками, а не підтвердженими фактичними надходженнями. Оборонну складову Ukraine Support Loan НБУ розглядає окремо від прямої бюджетної підтримки.

Завдяки очікуваному фінансуванню міжнародні резерви України, за оцінками регулятора, перевищуватимуть $62 млрд у 2026−2027 роках. Це дозволить НБУ підтримувати стійкість валютного ринку та обмежувати курсові коливання.

Чому затримується фінансування

У третьому кварталі міжнародна допомога надходила повільніше, ніж передбачалося попередніми розрахунками НБУ.

Основною причиною стали затримки з реалізацією реформ, виконання яких є умовою отримання коштів від міжнародних партнерів.

Утім, у жовтні Верховна Рада ухвалила низку законів, необхідних для розблокування фінансування від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

НБУ очікує, що Україна надолужуватиме темпи виконання зобов'язань за програмами міжнародної підтримки. Це має зменшити ризики нестачі коштів для фінансування державного бюджету.

Від чого залежить надходження коштів

Як раніше писав «Мінфін», на початку жовтня Україна зіткнулася із затримкою траншу ЄС приблизно на €3,7 млрд через невиконання частини умов фінансування. Із 12 необхідних зобов'язань на той момент було виконано лише шість.

Серед проблемних питань були зміни до податкового законодавства, оподаткування доходів через цифрові платформи, перегляд пільг для міжнародних посилок та виконання окремих інституційних реформ.

Крім того, за інформацією «Мінфіну», для фінансування державного бюджету у 2027 році Україні потрібно близько $52,6 млрд зовнішньої підтримки. На початку жовтня приблизно $32,6 млрд цієї суми ще потребували підтвердження.

Міжнародне фінансування залишається одним із чинників стабільності державних фінансів та валютного ринку. Затримки надходжень можуть збільшувати потребу в короткостроковому фінансуванні бюджету, тоді як своєчасне отримання коштів дозволяє державі покривати видатки без додаткового емісійного тиску.

Збереження резервів на рівні понад $62 млрд також створюватиме для НБУ можливості проводити валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань курсу гривні.