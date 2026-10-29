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29 жовтня 2026, 12:57

Переселенцям виділять ще 4 млрд грн на придбання житла: коли надійдуть гроші

Україна домовилася з Банком розвитку Ради Європи про залучення додаткових €80 млн (близько 4 млрд грн) на фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Нову угоду планують підписати до кінця листопада 2026 року, а першу половину коштів — €40 млн — отримати до кінця року. Про це повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України 29 жовтня.

Україна домовилася з Банком розвитку Ради Європи про залучення додаткових €80 млн (близько 4 млрд грн) на фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.
Ще 4 млрд грн на житло для ВПО
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Коли надійдуть гроші

Домовленості досягли під час зустрічі міністра Віталія Безгіна з керуючим Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі 28 жовтня у Страсбурзі.

За словами міністра, протягом трьох років співпраці Україна залучила від банку понад €800 млн соціальних інвестицій.

Зокрема, перші €200 млн у межах програми HOME дозволили профінансувати придбання нового житла для понад 15,7 тис. українців.

Нова угода передбачатиме фінансування окремого компонента державної програми «єВідновлення» — «Житло для ВПО з ТОТ».

Водночас домовленість ще потребує підписання угоди та фактичного перерахування коштів.

Скільки переселенців зможуть отримати житло

Раніше Мінрегіон повідомляв, що фінансування обсягом €80 млн дозволить забезпечити понад 2 тисячі житлових ваучерів.

На першому етапі програма поширюється на ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Як раніше писав «Мінфін», розмір одного житлового ваучера становить 2 млн грн. Кошти можна використати для придбання квартири або будинку, інвестування у будівництво житла, першого внеску за іпотекою або часткового погашення житлового кредиту

За даними міністерства, станом на початок жовтня фінансування потребували близько 36,8 тис. житлових ваучерів, заявки на які вже схвалили місцеві комісії.

Скільки грошей уже спрямували на житло

Одним із напрямів співпраці України та Банку розвитку Ради Європи залишається програма HOME, призначена для компенсацій за житло, знищене внаслідок російської агресії.

Загальний обсяг її фінансування за три роки має становити €300 млн, зокрема €50 млн — внесок уряду Італії.

За перші €200 млн уже реалізовано 6 174 житлові сертифікати. Нові оселі отримали понад 15,7 тис. людей.

У вересні Україна залучила перший транш у розмірі €50 млн у межах третього етапу програми HOME. У жовтні понад 2,5 млрд грн із цих коштів надійшли на фінансування житлових сертифікатів. Вони призначені передусім для громадян, які мають пріоритетне право на компенсацію.

Другий транш у розмірі €50 млн очікується до кінця 2026 року за результатами використання першого.

Окремо Мінрегіон і Банк розвитку Ради Європи обговорили підтримку муніципального орендного житла для переселенців та соціально вразливих груп. Банк висловив готовність приєднатися до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, запуск якої запланований у Варшаві.

Скільки українців потребують допомоги

Попри залучення міжнародного фінансування, потреба у житлових компенсаціях залишається значною.

За даними Мінрегіону, станом на 20 жовтня від початку роботи програми «єВідновлення» компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали понад 273 тис. родин на загальну суму 160,9 млрд грн. Понад 33 тис. родин уже придбали нові оселі за житловими сертифікатами.

Раніше міністерство також повідомляло, що фінансування потребують понад 60 тис. житлових сертифікатів за знищену нерухомість.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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