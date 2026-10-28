Гранти до 16 млн грн на відновлення: що уряд змінив для українських підприємств

Уряд змінив правила надання грантів на переробку та відновлення підприємств. Тепер виробники зможуть виконувати вимоги щодо зайнятості через вищу за середню в області зарплату, а гранти на відновлення використовувати для придбання енергетичного обладнання. Також змінили процедуру підтвердження виконання грантових зобов’язань. Про це 28 жовтня розповів заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Робочі місця можна замінити вимогами до зарплати

Раніше для отримання гранту підприємство мало створити щонайменше п’ять робочих місць. Тепер альтернативою стане середня зарплата працівників, вища за середній показник у відповідній області. Протягом трьох років підприємство також повинно підвищувати зарплати щонайменше на рівень інфляції.

Цю альтернативу дозволять застосовувати й до підприємств, які раніше отримали гранти, але не змогли створити або зберегти необхідну кількість робочих місць. За попередніми правилами для окремих програм вимога становила 25 робочих місць.

Повторно подати заявку стане простіше

Зміни торкнулися й процедури підтвердження виконання грантових зобов’язань. Замість перевірки Міністерства економіки підприємству потрібно буде надати три підтвердження: від банку про виконання зобов’язань, про сплату податків і про створені робочі місця або відповідність альтернативним вимогам до зарплати.

Після цього адміністратор програми зніме на порталі «Дія» статус про наявність невиконаних зобов’язань за грантом. Це дозволить підприємству знову подати заявку на державну підтримку.

Нині програмою керує Мінекономіки. З 1 січня ці функції має перебрати агенція «Зроблено в Україні».

На грант для відновлення зможуть претендувати більше компаній

Зміни також стосуються грантів на відновлення виробництва обсягом до 16 млн грн. Їх зможуть отримувати компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є нерезиденти України.

Кошти дозволять спрямовувати не лише на виробниче, а й на енергетичне обладнання. Крім того, підприємства зможуть відремонтувати приміщення, зруйновані внаслідок російських ударів, за рахунок власного внеску в розмірі 20%, а грантові кошти використати для придбання обладнання замість пошкодженого.

Гранти на переробку та відновлення є частиною державної політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку виробництва, інвестицій і несировинного експорту.