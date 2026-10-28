Гранти до 16 млн грн на відновлення: що уряд змінив для українських підприємств

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 жовтня 2026, 20:20

Гранти до 16 млн грн на відновлення: що уряд змінив для українських підприємств

Уряд змінив правила надання грантів на переробку та відновлення підприємств. Тепер виробники зможуть виконувати вимоги щодо зайнятості через вищу за середню в області зарплату, а гранти на відновлення використовувати для придбання енергетичного обладнання. Також змінили процедуру підтвердження виконання грантових зобов’язань. Про це 28 жовтня розповів заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

Уряд змінив правила надання грантів на переробку та відновлення підприємств.
Бізнес зможе отримати грант на відновлення без вимоги створювати п’ять робочих місць. Фото: madeinUAcampaign
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Робочі місця можна замінити вимогами до зарплати

Раніше для отримання гранту підприємство мало створити щонайменше п’ять робочих місць. Тепер альтернативою стане середня зарплата працівників, вища за середній показник у відповідній області. Протягом трьох років підприємство також повинно підвищувати зарплати щонайменше на рівень інфляції.

Цю альтернативу дозволять застосовувати й до підприємств, які раніше отримали гранти, але не змогли створити або зберегти необхідну кількість робочих місць. За попередніми правилами для окремих програм вимога становила 25 робочих місць.

Повторно подати заявку стане простіше

Зміни торкнулися й процедури підтвердження виконання грантових зобов’язань. Замість перевірки Міністерства економіки підприємству потрібно буде надати три підтвердження: від банку про виконання зобов’язань, про сплату податків і про створені робочі місця або відповідність альтернативним вимогам до зарплати.

Після цього адміністратор програми зніме на порталі «Дія» статус про наявність невиконаних зобов’язань за грантом. Це дозволить підприємству знову подати заявку на державну підтримку.

Нині програмою керує Мінекономіки. З 1 січня ці функції має перебрати агенція «Зроблено в Україні».

На грант для відновлення зможуть претендувати більше компаній

Зміни також стосуються грантів на відновлення виробництва обсягом до 16 млн грн. Їх зможуть отримувати компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є нерезиденти України.

Кошти дозволять спрямовувати не лише на виробниче, а й на енергетичне обладнання. Крім того, підприємства зможуть відремонтувати приміщення, зруйновані внаслідок російських ударів, за рахунок власного внеску в розмірі 20%, а грантові кошти використати для придбання обладнання замість пошкодженого.

Гранти на переробку та відновлення є частиною державної політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку виробництва, інвестицій і несировинного експорту.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами