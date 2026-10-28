Google запускає систему захисту криптовалют: її вже тестують великі банки

Компанія Google представила нову систему Google Multi-Party Compute (MPC), призначену для безпечного зберігання та переказу криптовалют і токенізованих активів. Комерційний запуск сервісу запланований на початок 2027 року. Про це повідомляє CoinDesk.

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Нову технологію презентують 28 жовтня на першому симпозіумі Google, присвяченому цифровим активам, у Нью-Йорку.

Що відомо про нову систему

Google MPC орієнтована передусім на банки та фінансові установи, які використовують блокчейн для платежів, токенізації активів і зберігання криптовалют.

Наразі система перебуває на етапі закритого тестування за участю кількох великих фінансових установ. Водночас материнська компанія Google — Alphabet — уже використовує технологію для захисту власних цифрових активів у мережах Ethereum і Solana.

Назви банків-партнерів та конкретні активи Alphabet не розкриваються. Вартість майбутньої послуги також поки невідома.

Як працюватиме захист криптовалют

Технологія MPC передбачає розподіл криптографічного ключа між кількома незалежними системами. Завдяки цьому повний приватний ключ не зберігається в одному місці, що знижує ризик викрадення активів у разі злому окремого сервера.

Перед проведенням транзакції система перевірятиме її відповідність встановленим правилам безпеки.

Зокрема, банки зможуть обмежувати суми переказів, перевіряти адреси криптогаманців та встановлювати обов'язкове погодження операцій кількома уповноваженими особами.

Google також передбачає можливість майбутнього переходу на постквантові алгоритми захисту. Водночас нова система насамперед спрямована на запобігання викраденню приватних ключів і несанкціонованим транзакціям, а не на захист від потенційного злому криптографії квантовими комп'ютерами.

Чому це важливо

За даними DeFiLlama, які наводить CoinDesk, станом на червень 2026 року сукупні втрати криптоіндустрії від хакерських атак становили $16,69 млрд. Приблизно 40% цієї суми, або $6,7 млрд, припало на атаки, пов'язані з компрометацією приватних ключів.

Google розраховує, що новий сервіс допоможе фінансовим установам безпечніше працювати з цифровими активами на тлі зростання використання блокчейну в традиційному банківському секторі.