Україні бракує €70 млрд на 2027 рік: ЄС вимагає від союзників більше грошей — FT

Наступного року Україна може отримати значно менше допомоги від партнерів за межами Євросоюзу. За прогнозом Єврокомісії, який отримала Financial Times, країни поза ЄС наразі пообіцяли надати Києву лише €4 млрд наступного року проти €19 млрд у 2026-му. Брюссель вже шукає додаткові механізми залучення коштів і закликає країни G7 збільшити внески.

Допомога Україні від партнерів поза ЄС може впасти з €19 млрд до €4 млрд. Фото: wikipedia

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За оцінками Єврокомісії, США, Велика Британія, Канада та Японія разом мають надати Україні лише €1 млрд у 2027 році. Саме ці країни опинилися в центрі дипломатичних зусиль Брюсселя, який наполягає на збільшенні допомоги.

В Україні заявили про потребу в додаткових €70 млрд на наступний рік. Єврокомісія підтвердила цю оцінку. Зокрема, йдеться про військові витрати після того, як Україна отримає останні партії американської зброї, передбачені адміністрацією Джо Байдена. Газета нагадує, що президент Дональд Трамп припинив пряме фінансування України з боку США.

ЄС шукає гроші на потреби України

Як пише FT, Євросоюз уже готується шукати додаткові кошти, щоб підтримати фінансову стабільність України у 2027 році, якщо партнери по НАТО та G7 не збільшать допомогу.

На саміті в жовтні лідери ЄС домовилися знайти додаткове фінансування для покриття потреб України. Розглядають кілька варіантів, серед яких спільний випуск боргових зобов’язань — їх планують обговорити на саміті наприкінці листопада.

Після жовтневої зустрічі лідери ЄС закликали міжнародних партнерів оперативно збільшити підтримку України. За словами дипломатів, Брюссель вже веде двосторонні переговори з Лондоном, Оттавою та іншими столицями.

У Єврокомісії наголошують, що Європа не може самостійно покрити всі фінансові потреби України. За словами представника Комісії, на ЄС та його держави-члени припадає 80% зобов’язань щодо підтримки України у 2027 році.

«Європа не може самостійно задовольнити фінансові потреби України. Міжнародні партнери також мають активізувати підтримку, зокрема союзники по НАТО», — наголосив він.

Британія, Канада та Японія визначатимуть подальшу допомогу

У Брюсселі стежитимуть за бюджетними рішеннями Великої Британії та Канади, від яких очікують нових зобов’язань щодо підтримки України.

Міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі заявив у Бангкоку, що настав час збільшити допомогу Україні. За його словами, він працює над різними способами підтримки у військовій, дипломатичній та економічній сферах.

«Я дуже добре усвідомлюю загальну картину та тиск, під яким перебуває Україна. Майбутнє України — це майбутнє європейської безпеки», — сказав Гілі.

Британське Міністерство фінансів не відповіло на запит FT про коментар напередодні представлення бюджету країни.

Канада повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році взяла на себе зобов’язання надати Україні допомогу на 27 млрд канадських доларів. Представник канадського Міністерства фінансів відмовився прогнозувати, чи передбачатиме бюджет нові внески. Його мають представити 5 листопада.

Японія поставила під сумнів оцінку Єврокомісії. Представник Міністерства закордонних справ країни заявив, що Токіо наразі не може остаточно визначити обсяг майбутньої фінансової допомоги Україні.

«Японія розглядає варіанти реагування на фінансові потреби України з урахуванням подальшого розвитку ситуації, зокрема переговорів між членами G7», — зазначив представник відомства.

НАТО не вистачає €13 млрд на військову підтримку

Окрема проблема стосується військової допомоги. За оцінками Єврокомісії, країни НАТО поки що не забезпечили €13 млрд із загальної суми €70 млрд військової підтримки, яку союзники пообіцяли надати Україні цього року.

Представник НАТО заявив, що генеральний секретар альянсу Марк Рютте очікує від союзників продовження активної підтримки України.

Фінансування України фактично стало предметом напружених переговорів щодо наступного семирічного бюджету ЄС. Лідери блоку прагнуть узгодити ці питання до кінця 2026 року, пише FT. Однак майбутні вибори в низці країн у Європі, зокрема у Франції та Італії, можуть ускладнити ухвалення цих бюджетних рішень.