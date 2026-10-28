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28 жовтня 2026, 13:25

Україні бракує €70 млрд на 2027 рік: ЄС вимагає від союзників більше грошей — FT

Наступного року Україна може отримати значно менше допомоги від партнерів за межами Євросоюзу. За прогнозом Єврокомісії, який отримала Financial Times, країни поза ЄС наразі пообіцяли надати Києву лише €4 млрд наступного року проти €19 млрд у 2026-му. Брюссель вже шукає додаткові механізми залучення коштів і закликає країни G7 збільшити внески.

Наступного року Україна може отримати значно менше допомоги від партнерів за межами Євросоюзу.
Допомога Україні від партнерів поза ЄС може впасти з €19 млрд до €4 млрд. Фото: wikipedia
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За оцінками Єврокомісії, США, Велика Британія, Канада та Японія разом мають надати Україні лише €1 млрд у 2027 році. Саме ці країни опинилися в центрі дипломатичних зусиль Брюсселя, який наполягає на збільшенні допомоги.

В Україні заявили про потребу в додаткових €70 млрд на наступний рік. Єврокомісія підтвердила цю оцінку. Зокрема, йдеться про військові витрати після того, як Україна отримає останні партії американської зброї, передбачені адміністрацією Джо Байдена. Газета нагадує, що президент Дональд Трамп припинив пряме фінансування України з боку США.

ЄС шукає гроші на потреби України

Як пише FT, Євросоюз уже готується шукати додаткові кошти, щоб підтримати фінансову стабільність України у 2027 році, якщо партнери по НАТО та G7 не збільшать допомогу.

На саміті в жовтні лідери ЄС домовилися знайти додаткове фінансування для покриття потреб України. Розглядають кілька варіантів, серед яких спільний випуск боргових зобов’язань — їх планують обговорити на саміті наприкінці листопада.

Після жовтневої зустрічі лідери ЄС закликали міжнародних партнерів оперативно збільшити підтримку України. За словами дипломатів, Брюссель вже веде двосторонні переговори з Лондоном, Оттавою та іншими столицями.

У Єврокомісії наголошують, що Європа не може самостійно покрити всі фінансові потреби України. За словами представника Комісії, на ЄС та його держави-члени припадає 80% зобов’язань щодо підтримки України у 2027 році.

«Європа не може самостійно задовольнити фінансові потреби України. Міжнародні партнери також мають активізувати підтримку, зокрема союзники по НАТО», — наголосив він.

Британія, Канада та Японія визначатимуть подальшу допомогу

У Брюсселі стежитимуть за бюджетними рішеннями Великої Британії та Канади, від яких очікують нових зобов’язань щодо підтримки України.

Міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі заявив у Бангкоку, що настав час збільшити допомогу Україні. За його словами, він працює над різними способами підтримки у військовій, дипломатичній та економічній сферах.

«Я дуже добре усвідомлюю загальну картину та тиск, під яким перебуває Україна. Майбутнє України — це майбутнє європейської безпеки», — сказав Гілі.

Британське Міністерство фінансів не відповіло на запит FT про коментар напередодні представлення бюджету країни.

Канада повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році взяла на себе зобов’язання надати Україні допомогу на 27 млрд канадських доларів. Представник канадського Міністерства фінансів відмовився прогнозувати, чи передбачатиме бюджет нові внески. Його мають представити 5 листопада.

Японія поставила під сумнів оцінку Єврокомісії. Представник Міністерства закордонних справ країни заявив, що Токіо наразі не може остаточно визначити обсяг майбутньої фінансової допомоги Україні.

«Японія розглядає варіанти реагування на фінансові потреби України з урахуванням подальшого розвитку ситуації, зокрема переговорів між членами G7», — зазначив представник відомства.

НАТО не вистачає €13 млрд на військову підтримку

Окрема проблема стосується військової допомоги. За оцінками Єврокомісії, країни НАТО поки що не забезпечили €13 млрд із загальної суми €70 млрд військової підтримки, яку союзники пообіцяли надати Україні цього року.

Представник НАТО заявив, що генеральний секретар альянсу Марк Рютте очікує від союзників продовження активної підтримки України.

Фінансування України фактично стало предметом напружених переговорів щодо наступного семирічного бюджету ЄС. Лідери блоку прагнуть узгодити ці питання до кінця 2026 року, пише FT. Однак майбутні вибори в низці країн у Європі, зокрема у Франції та Італії, можуть ускладнити ухвалення цих бюджетних рішень.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 13:41
#
Специально для редакции Минфин!
Не переживайте, найдут деньги, даже не смотря на усилия «борцунов с коррупцией» и группы олигархов под руководством ахметова . порошенко и фиалы.
+
+36
vPrirech
vPrirech
28 жовтня 2026, 14:44
#
Даник, ты же вроде доктор юридических наук, а такую ересь пишешь.
+
+50
vPrirech
vPrirech
28 жовтня 2026, 13:41
#
Украине всего хватает. Пройдитесь по нардепам, прокуроским, сбушным,дбровским, тцкашным, мсековским и таможеникам — вы соберете бюджет на 10 лет вперед. Если еще +10 нужно — пройдитесь по заказм оборонпрома — оранизаторам и исполнителям — хватит в сумме на 20 лет.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 13:43
#
Типичный кремлевский нарратив -…в Украине одни жулики во власти…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 14:21
#
Мне не интересны фото мне интересны СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ или ФАКТЫ собранные в ЗАКОННЫЙ СПОСОБ!!!
У вас есть факты подтвержденные судебными решениями??? Да или Нет?
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+15
tawerx
tawerx
28 жовтня 2026, 14:52
#
А я понял в чём дело, ты сам на госслужбе, от того и горит.
Больно привыкли «подтереть», «списать», главно потом еще с агрессией кидаться, заявляя что раз тебя не поймали — ты ничего не нарушил!
Хотя даже если тебя таки поймают, первым побежишь «подмазывать», бо у тебя есть знакомые где надо, и «а шо тут такого, так все делают».
Ото благодаря таким и разруха у нас…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 14:59
#
Как хорошо. что настоящие «эксперты» все о всех знают! Только вот беда, о себе ничего не рассказывают!!! т (сплетничать и распускать сплетни, это действительно мужской поступок)


…когда ты подростешь, то может поймешь -что есть официальные источники информации и официальные данные , а есть БРЕХНЯ. которую распространяют среди относительно недалеких граждан, и потом используют эту массу потребителей БРЕХНИ для своих антигосударственных целей!
…но это очень «сложно» для ума настоящих. местных экспертов!!!
+
+30
tawerx
tawerx
28 жовтня 2026, 15:36
#
«Официальный источник» — говорил мне к шашлыкам на майские готовиться, доверять ему после такого может только полный *** .

Законопроект о уголовке за обнародование инфы о коррупционерах то тоже «брэхня», у таких как ты небось и бусификация с пытками на подвалах доси «мосфильм», и КМИСу с его циферками веришь.

Правильно тебе сказали, выйди на улицу из своего тёпленького офиса, поговори с людьми, не бюрократами или силовиками, а обычными.

Как удобно жить в фантазиях с пони, одно радует, отаких ждет жесткое одупление когда всё схлопнется, и приклеенные розовые очки слазить будут вместе с мясом…
+
0
vPrirech
vPrirech
28 жовтня 2026, 15:32
#
Точно в законный, точно только судебные решения, а справку из милиции тебе еще не принести о законности сбора информации — прямо детский сад какой-то))) ты наверное, как минимум, глава какой-то фракции — судя по уровню дискуссии)))
+
+34
vPrirech
vPrirech
28 жовтня 2026, 14:39
#
Не только, еще 73% дебилов где-то бродят. И подвязывай с типичным зеленым нарративом — что все вокруг с кремля.
+
+25
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
28 жовтня 2026, 14:13
#
Британцы — моё почтение! :) Толкать зажигательные речи и подкидывать дрожжей в унитаз — всегда в числе первых, а платить за последствия — не имперское это дело.
+
+15
lider2000
lider2000
28 жовтня 2026, 16:58
#
Хрен вам, а не бабки. Вся потужность иссякла у голобородька.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 жовтня 2026, 18:37
#
За що ж дохнути, якщо і грошей нема? оце загадка ((
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