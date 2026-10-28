За підсумками першого півріччя 2026 року у світі виготовили понад 45,9 млн автотранспортних засобів, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшим автовиробником залишається Китай, хоча обсяги виробництва в країні скоротилися на 4%. Про це повідомляє «Укравтопром» із посиланням на дані Міжнародної організації виробників автомобілів (OICA).
28 жовтня 2026, 10:13
Світове виробництво автомобілів перевищило 45,9 млн: які країни стали лідерами
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Як змінилося світове автовиробництво
Найбільшу частку світового виробництва становлять легкові автомобілі. За шість місяців їх випустили 33,1 млн одиниць, що на 1% менше, ніж торік.
Водночас виробництво комерційного транспорту продемонструвало зростання.
За основними категоріями показники такі:
- Легкові автомобілі — 33,1 млн одиниць (−1%).
- Легкі комерційні автомобілі — 10,6 млн одиниць (+2%).
- Великі вантажні автомобілі — 2,1 млн одиниць (+8%).
- Автобуси — 151,8 тис. одиниць (−3%).
Найвищі темпи зростання зафіксовано у сегменті великих вантажівок, виробництво яких збільшилося на 8%.
Топ-5 найбільших автовиробників світу
- Китай — 14993479 од. автотранспорту (-4%).
- США — 5228518 од. (+1%).
- Японія — 4299050 од. (+3%).
- Індія — 3679528 од. (+15%)
- Корея — 2110904 од. (=).
Китай зберігає значне лідерство, випускаючи майже втричі більше автотранспорту, ніж США.
Водночас найдинамічніше серед п'яти найбільших виробників зростає Індія, яка збільшила випуск автомобілів на 15%.
Попри загальне зростання світового автовиробництва, динаміка в окремих країнах залишається нерівномірною.
Джерело: Мінфін
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