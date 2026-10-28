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28 жовтня 2026, 9:04

Попит майже 9 млрд грн, продали лише на 2 млрд: що відбувається з військовими ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні 27 жовтня 2026 року знизило середньозважену дохідність військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) із погашенням у вересні 2027 року до 14,94% річних — найнижчого рівня із січня 2025 року. При цьому попит інвесторів більш ніж учетверо перевищив обсяг запропонованих паперів. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Міністерство фінансів на аукціоні 27 жовтня 2026 року знизило середньозважену дохідність військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) із погашенням у вересні 2027 року до 14,94% річних — найнижчого рівня із січня 2025 року.
Інвестори подали заявки на придбання облігацій загальною номінальною вартістю 8,98 млрд грн.
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За даними результатів аукціону, інвестори подали заявки на придбання облігацій загальною номінальною вартістю 8,98 млрд грн.

Водночас Мінфін розмістив папери лише на 2 млрд грн за номіналом, залучивши до бюджету 2,04 млрд грн. Таким чином, було задоволено близько 22% заявленого попиту.

Середньозважена дохідність цих облігацій знизилася з 15,01% до 14,94% річних, а гранична — з 15,03% до 14,95%. Погашення військових ОВДП заплановане на 15 вересня 2027 року.

Результати аукціону

  • 2,038 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 322 дні (майже рік) та дохідністю 14,94% річних.
  • 5,345 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 1 134 дні (3,1 року) та дохідністю 11,95% річних.
  • 609 млн грн — ОВДП зі строком обігу 1 211 днів (3,3 року) та дохідністю 16,49% річних.

Найбільший обсяг коштів — понад 5,3 млрд грн — держава залучила завдяки розміщенню облігацій із терміном погашення 3,1 року.

Скільки держава залучила з початку року

За даними Міністерства фінансів, із початку 2026 року від продажу державних облігацій до бюджету надійшло понад 353,4 млрд грн.

З початку повномасштабного російського вторгнення загальний обсяг залучених через ОВДП коштів перевищив 2,38 трлн грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
malfar
malfar
28 жовтня 2026, 9:49
#
Так що ж відбувається з ВОВДП?
+
0
bosyak
bosyak
28 жовтня 2026, 11:19
#
Брехня у назві, яка спростовується у статті.

«Попит майже 9 млрд грн, продали лише на 2 млрд»

«Результати аукціону
2,038 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 322 дні (майже рік) та дохідністю 14,94% річних.
5,345 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 1 134 дні (3,1 року) та дохідністю 11,95% річних.
609 млн грн — ОВДП зі строком обігу 1 211 днів (3,3 року) та дохідністю 16,49% річних.»
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