Попит майже 9 млрд грн, продали лише на 2 млрд: що відбувається з військовими ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні 27 жовтня 2026 року знизило середньозважену дохідність військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) із погашенням у вересні 2027 року до 14,94% річних — найнижчого рівня із січня 2025 року. При цьому попит інвесторів більш ніж учетверо перевищив обсяг запропонованих паперів. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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За даними результатів аукціону, інвестори подали заявки на придбання облігацій загальною номінальною вартістю 8,98 млрд грн.

Водночас Мінфін розмістив папери лише на 2 млрд грн за номіналом, залучивши до бюджету 2,04 млрд грн. Таким чином, було задоволено близько 22% заявленого попиту.

Середньозважена дохідність цих облігацій знизилася з 15,01% до 14,94% річних, а гранична — з 15,03% до 14,95%. Погашення військових ОВДП заплановане на 15 вересня 2027 року.

Результати аукціону

2,038 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 322 дні (майже рік) та дохідністю 14,94% річних.

5,345 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 1 134 дні (3,1 року) та дохідністю 11,95% річних.

609 млн грн — ОВДП зі строком обігу 1 211 днів (3,3 року) та дохідністю 16,49% річних.

Найбільший обсяг коштів — понад 5,3 млрд грн — держава залучила завдяки розміщенню облігацій із терміном погашення 3,1 року.

Скільки держава залучила з початку року

За даними Міністерства фінансів, із початку 2026 року від продажу державних облігацій до бюджету надійшло понад 353,4 млрд грн.

З початку повномасштабного російського вторгнення загальний обсяг залучених через ОВДП коштів перевищив 2,38 трлн грн.