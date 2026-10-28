Bolt, Uklon та Uber обмежать ціни під час тривог: скільки максимально коштуватиме таксі

У Києві запровадять обмеження на підвищення тарифів таксі під час повітряних тривог, зупинки метро та інших транспортних збоїв. Вартість поїздки через Bolt, Uklon, Uber та OPTI зможе зростати не більш ніж на 75% від базового тарифу. Про це йдеться у повідомленні на сайти Урядового порталу.

У Києві запровадять обмеження на підвищення тарифів таксі

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Як зміняться ціни на таксі

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту та Міністерство економіки та довкілля підписали відповідний меморандум із чотирма найбільшими цифровими платформами замовлення таксі.

Документ передбачає встановлення максимальної межі динамічного ціноутворення під час надзвичайних ситуацій, коли попит на перевезення різко зростає.

Зокрема, вартість поїздки не зможе перевищувати базовий тариф більш ніж у 1,75 раза.

Наприклад:

якщо за звичайних умов поїздка коштує 200 грн, її максимальна вартість становитиме 350 грн;

якщо базовий тариф становить 300 грн, ціна не перевищуватиме 525 грн;

за базової вартості 400 грн максимальний тариф становитиме 700 грн.

При цьому пасажири збережуть можливість самостійно пропонувати вартість поїздки, однак у межах установлених обмежень.

Як довго діятимуть обмеження

Нові правила застосовуватимуться під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту, зокрема метрополітену, та інших форс-мажорних ситуацій, які ускладнюють пересування містом.

Обмеження діятимуть щонайменше дві години після відбою повітряної тривоги червоного рівня або до відновлення нормальної роботи громадського транспорту та руху мостами.

В уряді пояснюють, що саме після завершення тривог попит на таксі часто залишається найвищим, оскільки значна кількість мешканців столиці одночасно намагається дістатися додому.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що уряд контролюватиме дотримання домовленостей із перевізниками.

«Розраховуємо на відповідальну позицію операторів та долучення інших учасників ринку», — зазначив він.

За інформацією Мінінфраструктури, ініціатива передбачає добровільні домовленості з операторами таксі щодо обмеження динамічного ціноутворення.