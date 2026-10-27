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27 жовтня 2026, 15:24

Австрія змінила правила для українських біженців: як отримати ВНЖ без виїзду з країни

З 16 жовтня 2026 року австрійський уряд оновив процедуру переходу з тимчасового захисту на інші види дозволів на проживання. Про те, хто з українців має право змінити статус та які документи необхідні для оформлення нової посвідки пише visitukraine.today.

З 16 жовтня 2026 року австрійський уряд оновив процедуру переходу з тимчасового захисту на інші види дозволів на проживання.
Австрія змінила правила для українських біженців
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Нові правила отримання посвідки на проживання в Австрії для українців

Головна ⁣‌​​​​​​‍‌‍‌‍​⁠​‍‌​‍​‌​‌⁠⁣зміна полягає у спрощенні самої процедури подачі документів. Раніше для переходу на популярний тип дозволу Rot-Weiß-Rot — Karte plus за спеціальною процедурою вимагалося щонайменше 12 місяців офіційного працевлаштування зі сплатою відповідних внесків до системи соціального страхування.

Відтепер українські громадяни, які перебувають у країні зі статусом тимчасового захисту, отримали право подавати первинну заяву на дозвіл на проживання безпосередньо в Австрії, без обов'язкового виїзду за її межі.

Можливість подати заяву всередині країни не гарантує автоматичного схвалення. Кожен заявник повинен відповідати чітким критеріям обраної категорії дозволу.

Які типи дозволів на проживання доступні для українців?

Австрійське ⁣‌​​​​​​‍‌‍‌‍​⁠​‍‌​‍​‌​‌⁠⁣законодавство пропонує кілька шляхів для легалізації та отримання довгострокового статусу. Вибір залежить від вашої кваліфікації, рівня доходів та сімейного стану.

1. Rot-Weiß-Rot — Karte (Червоно-біло-червона картка)

Призначена ⁣‌​​​​​​‍‌‍‌‍​⁠​‍‌​‍​‌​‌⁠⁣для кваліфікованих та висококваліфікованих робітників, представників дефіцитних професій, а також випускників австрійських вищих навчальних закладів. Вона прив'язана до конкретного роботодавця та передбачає нарахування балів за вік, досвід роботи, освіту та рівень володіння мовою.

2. Rot-Weiß-Rot — Karte plus

Цей ⁣‌​​​​​​‍‌‍‌‍​⁠​‍‌​‍​‌​‌⁠⁣варіант дає повну свободу дій: володар такої картки отримує вільний доступ до ринку праці Австрії та можливість працювати на будь-якого роботодавця або відкрити власний бізнес.

3. Блакитна карта ЄС (Blue Card EU)

Оптимальний ⁣‌​​​​​​‍‌‍‌‍​⁠​‍‌​‍​‌​‌⁠⁣вибір для фахівців із вищою освітою та високим рівнем заробітної плати, які мають підтверджений трудовий контракт від австрійського роботодавця мінімум на один рік.

4. Посвідка на проживання через возз'єднання сім'ї

Члени ⁣‌​​​​​​‍‌‍‌‍​⁠​‍‌​‍​‌​‌⁠⁣родин осіб, які вже мають легальний статус або посвідку в Австрії, можуть оформити дозвіл на основі сімейних зв'язків згідно із загальними нормами законодавства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
27 жовтня 2026, 15:59
#
«ВНЖ» — хлопци я свий
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