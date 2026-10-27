ПДВ можуть підвищити на 1%: на що підуть гроші та які альтернативи розглядає Мінекономіки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2026, 15:00

ПДВ можуть підвищити на 1%: на що підуть гроші та які альтернативи розглядає Мінекономіки

Мінекономіки продовжує розглядати підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт, щоб фінансувати компенсації бізнесу за збитки від російських обстрілів. У міністерстві вважають цей варіант найкращим із можливих, але готові обговорювати й інші способи наповнення фонду. Запуск роботи фонду для компенсації збитків бізнесу планують розпочати у 2027 році.

Мінекономіки продовжує розглядати підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт, щоб фінансувати компенсації бізнесу за збитки від російських обстрілів.
Мінекономіки наполягає, що додатковий відсотковий пункт податку може стати джерелом фінансування компенсацій бізнесу. Фото: Олександр Кравченко — Міністр економіки та довкілля України/facebook.com/mineconomdev
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Міністерство економіки та довкілля продовжує обговорювати з Мінфіном і народними депутатами механізм компенсації збитків бізнесу від російських обстрілів. Міністр Олександр Кравченко назвав підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт «найменшим із усіх зол», але наголосив, що міністерство готове розглядати й альтернативи.

«Ми залишаємося на позиції, що 1% ПДВ — це оптимальний варіант із усіх можливих. Він не ідеальний, але це „найменше із усіх зол“. Але ми також готові до альтернативних варіантів», — сказав Кравченко під час Київського міжнародного економічного форуму, пише Укрінформ.

За словами міністра, створення фонду для компенсації збитків бізнесу є абсолютним пріоритетом. Мінекономіки розраховує, що він запрацює у 2027 році, а одним із джерел його фінансування стане міжнародна допомога.

Навіщо потрібен фонд і звідки візьмуть гроші

Ідею фонду раніше пояснював прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд пропонує підвищити ПДВ на 1 відсотковий пункт у межах проєкту державного бюджету на 2027 рік, щоб профінансувати страхування бізнесу від воєнних ризиків.

«Інших джерел, на жаль, немає», — заявляв у розмові з ТСН Корецький, коментуючи пошук коштів на компенсацію втрат від ракетних і дронових атак.

Мінекономіки пропонувало сформувати страховий фонд із трьох джерел: внесків бізнесу в розмірі 2% від вартості активів, додаткових надходжень від підвищення ПДВ та фінансової допомоги міжнародних партнерів. Програма передбачає компенсацію збитків у межах $10 млн на одну юридичну особу.

Чому від підвищення ПДВ могли відмовитися

13 жовтня народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що уряд вирішив не підвищувати ПДВ на 1 відсотковий пункт. За його словами, без додаткових податкових надходжень не створюватимуть і фонд допомоги постраждалому бізнесу.

Водночас Железняк виступив за підтримку підприємств, які зазнали збитків через війну, але запропонував шукати кошти через скорочення видатків, а не підвищення податків. У своїх бюджетних поправках він передбачив 50 млрд грн на підтримку бізнесу.

Попри ці заяви, 26 жовтня Кравченко підтвердив, що Мінекономіки не відмовилося від ідеї підвищення ПДВ. Остаточного рішення щодо механізму фінансування фонду поки немає.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Exba и 29 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами