ПДВ можуть підвищити на 1%: на що підуть гроші та які альтернативи розглядає Мінекономіки

Мінекономіки продовжує розглядати підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт, щоб фінансувати компенсації бізнесу за збитки від російських обстрілів. У міністерстві вважають цей варіант найкращим із можливих, але готові обговорювати й інші способи наповнення фонду. Запуск роботи фонду для компенсації збитків бізнесу планують розпочати у 2027 році.

Мінекономіки наполягає, що додатковий відсотковий пункт податку може стати джерелом фінансування компенсацій бізнесу. Фото: Олександр Кравченко — Міністр економіки та довкілля України/facebook.com/mineconomdev

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Міністерство економіки та довкілля продовжує обговорювати з Мінфіном і народними депутатами механізм компенсації збитків бізнесу від російських обстрілів. Міністр Олександр Кравченко назвав підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт «найменшим із усіх зол», але наголосив, що міністерство готове розглядати й альтернативи.

«Ми залишаємося на позиції, що 1% ПДВ — це оптимальний варіант із усіх можливих. Він не ідеальний, але це „найменше із усіх зол“. Але ми також готові до альтернативних варіантів», — сказав Кравченко під час Київського міжнародного економічного форуму, пише Укрінформ.

За словами міністра, створення фонду для компенсації збитків бізнесу є абсолютним пріоритетом. Мінекономіки розраховує, що він запрацює у 2027 році, а одним із джерел його фінансування стане міжнародна допомога.

Навіщо потрібен фонд і звідки візьмуть гроші

Ідею фонду раніше пояснював прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд пропонує підвищити ПДВ на 1 відсотковий пункт у межах проєкту державного бюджету на 2027 рік, щоб профінансувати страхування бізнесу від воєнних ризиків.

«Інших джерел, на жаль, немає», — заявляв у розмові з ТСН Корецький, коментуючи пошук коштів на компенсацію втрат від ракетних і дронових атак.

Мінекономіки пропонувало сформувати страховий фонд із трьох джерел: внесків бізнесу в розмірі 2% від вартості активів, додаткових надходжень від підвищення ПДВ та фінансової допомоги міжнародних партнерів. Програма передбачає компенсацію збитків у межах $10 млн на одну юридичну особу.

Чому від підвищення ПДВ могли відмовитися

13 жовтня народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що уряд вирішив не підвищувати ПДВ на 1 відсотковий пункт. За його словами, без додаткових податкових надходжень не створюватимуть і фонд допомоги постраждалому бізнесу.

Водночас Железняк виступив за підтримку підприємств, які зазнали збитків через війну, але запропонував шукати кошти через скорочення видатків, а не підвищення податків. У своїх бюджетних поправках він передбачив 50 млрд грн на підтримку бізнесу.

Попри ці заяви, 26 жовтня Кравченко підтвердив, що Мінекономіки не відмовилося від ідеї підвищення ПДВ. Остаточного рішення щодо механізму фінансування фонду поки немає.